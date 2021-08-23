«МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio

«МСП банк» совместно с «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработали сервисную платформу для участников рынка краудлендинга. Основная задача платформы – предоставить инвесторам (что важно – в том числе институциональным) удобный интерфейс для работы с проектами, привлекающими финансирование посредством инвестиционных платформ. Платформа позволяет пользователям работать с витриной заявок, поступающих от широкого круга платформ-партнеров, предоставляет независимый партнерский сервис для оценки заемщиков. Платформа создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Краудлендинг – механизм, в рамках которого предприниматели привлекают средства в заем, используя инфраструктуру инвестиционных платформ. Финансирование предоставляется частными и институциональными инвесторами.

В настоящий момент «МСП банк» развивает отношения с лидерами рынка краудлендинга: в число партнеров входят 10 крупных игроков. К концу 2021 г. их количество планируется увеличить.

Краудфандинговая платформа создана на базе low-code платформы Creatio от «Террасофт Россия». Доступ к инструменту для всех участников процесса организован по принципу «одного окна» в личном кабинете. Все заявки отражаются в едином интерфейсе, где удобно контролировать статусы, просматривать и сохранять печатные формы документов, а с помощью инструментов аналитики отслеживать изменения различных показателей. В ходе проекта подготовлена юридическая документация, необходимая для выстраивания отношений всех участников процесса в рамках российского законодательства.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Нередко компании МСП сталкиваются с отказами банков в силу жестких регуляторных требований и консервативной оценки платежеспособности компаний. Поэтому предприниматели стремятся освоить новые сервисы для получения заемных средств. Уверен, сервисная платформа «МСП банка» станет одним из популярных инструментов, поскольку он ориентирован на то, чтобы направить средства инвесторов предпринимателям».

Антон Куприков, директор направления (департамент развития «МСП банка»), сказал: «Мы видим существенный потенциал роста рынка небанковских финансовых инструментов, в том числе краудлендинга. Развитие этого инструмента позволит повысить доступность средств для субъектов МСП. Наш продукт направлен на снижение порога входа профессиональных инвесторов на рынок краудлендинга, что позволит повысить его ликвидность».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия», отметил: «МСП банк» активно создает новые инструменты и возможности для малого и среднего бизнеса. Это и автоматизация получения кредита или гарантии, и открытая факторинговая платформа, которая упрощает доступ к финансированию при исполнении контрактов, и новая сервисная платформа для участников рынка краудлендинга. Все эти инструменты нацелены на помощь и поддержку предпринимателей, и мы рады, что в их основе лежит low-code платформа Creatio. Благодарим клиента за многолетнее сотрудничество. Уверен, впереди нас ждет еще много совместных проектов, способствующих развитию бизнеса в России».