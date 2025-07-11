МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «МСП Банк», дочерняя организация Корпорации МСП – специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.
|11.07.2025
|
Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП»
него банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Мос
|21.03.2024
|
Клиенты «Точки» смогут получить кредит от «Банка МСП» в интерфейсе своего банка
мебели из Архангельской области, а также транспортная компания из Тюменской области. «Интеграция с "МСП Банком" — это продолжение нашей концепции “Мультибанк”. Она предполагает, что клиентам "Т
|13.02.2023
|
Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году
ост наших резидентов», – сказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. «МСП банк» стал оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных
|26.01.2023
|
R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»
рирует его в ИТ-инфраструктуру заказчика. «Несмотря на то, что это наш первый опыт сотрудничества с МСП банк, мы уверены в успехе и надеемся, что данный проект заложит основу для дальнейшего пл
|23.08.2021
|
«МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio
«МСП банк» совместно с «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработали сервисную платформу для
|29.07.2021
|
В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности
«МСП банк», дочерний банк «Корпорации МСП», и «Диасофт» завершили проект по внедрению системы
|13.05.2021
|
МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности
ия бизнеса Digital Q ERP Solutions (до марта 2020 года – линейка продуктов Diasoft Master Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По
|17.06.2020
|
Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия
Фонд «Сколково» и «МСП Банк» подписали агентский договор с эксклюзивными условиями для финансовой поддержки рези
|23.07.2018
|
«МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России
«Диасофт» и «МСП Банк» сообщили об успешном завершении проекта по переводу расчетной инфраструктуры банка
|22.03.2018
|
Solar Security завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode
Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode.«МСП Банк» планирует использовать решение Solar inCode для выявления уязвимостей в исходном коде мобильных и веб-приложений, в том числе автоматизированной
|21.03.2014
|
«МСП Банк» оценил экономическую эффективность от использования «Quorum. Электронный архив»
«МСП Банк» (группа «Внешэкономбанка») отметил высокую эффективность использования программного
|24.01.2014
|
«МСП Банк» внедрил решения ЦФТ для финансово-экономического управления
сообщили в группе компаний ЦФТ. «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк») — специализированный государственный банк. Основная деятельность банка направлена
|25.07.2013
|
Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
ка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 (СТО БР ИББС-1.0). «МСП Банк» («Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства») реализует госуд
|20.05.2013
|
«МСП Банк» подключается к ГИС ГМП через «Quorum. СМЭВ-Интегратор»
«МСП Банк» (группа «Внешэкономбанка») приступил к внедрению решения для информационного обмена
|22.06.2012
|
Inline Technologies построила ИТ-инфраструктуру в новом здании «МСП Банка»
зведения звука, подсистема видеоконференцсвязи и подсистема управления. На новую ИТ-инфраструктуру «МСП Банк» перенес свою систему хранения данных и корпоративные информационные сервисы.
|28.05.2009
|
«Ай-Теко» внедрила «Анкету юридического лица» в «Российском банке развития»
Компания «Ай-Теко» создала и внедрила в «Российском банке развития» программное обеспечение для автоматизации процедуры формирования д
