МСП Корпорация МСП банк Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства РосБР Российский банк развития

МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития

АО «МСП Банк», дочерняя организация Корпорации МСП – специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 50 дел, на cумму 82 911 514 867 ₽*

Судебные дела (50) на сумму 82 911 514 867 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 15 406 852 676 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 340 775 763 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.07.2025 Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП»

него банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Мос
21.03.2024 Клиенты «Точки» смогут получить кредит от «Банка МСП» в интерфейсе своего банка

мебели из Архангельской области, а также транспортная компания из Тюменской области. «Интеграция с "МСП Банком" — это продолжение нашей концепции “Мультибанк”. Она предполагает, что клиентам "Т
13.02.2023 Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году

ост наших резидентов», – сказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. «МСП банк» стал оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных

26.01.2023 R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»

рирует его в ИТ-инфраструктуру заказчика. «Несмотря на то, что это наш первый опыт сотрудничества с МСП банк, мы уверены в успехе и надеемся, что данный проект заложит основу для дальнейшего пл
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio

«МСП банк» совместно с «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработали сервисную платформу для

29.07.2021 В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности

«МСП банк», дочерний банк «Корпорации МСП», и «Диасофт» завершили проект по внедрению системы

13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности

ия бизнеса Digital Q ERP Solutions (до марта 2020 года – линейка продуктов Diasoft Master Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По

17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия

Фонд «Сколково» и «МСП Банк» подписали агентский договор с эксклюзивными условиями для финансовой поддержки рези
23.07.2018 «МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России

«Диасофт» и «МСП Банк» сообщили об успешном завершении проекта по переводу расчетной инфраструктуры банка

22.03.2018 Solar Security завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode

Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode.«МСП Банк» планирует использовать решение Solar inCode для выявления уязвимостей в исходном коде мобильных и веб-приложений, в том числе автоматизированной
21.03.2014 «МСП Банк» оценил экономическую эффективность от использования «Quorum. Электронный архив»

«МСП Банк» (группа «Внешэкономбанка») отметил высокую эффективность использования программного
24.01.2014 «МСП Банк» внедрил решения ЦФТ для финансово-экономического управления

сообщили в группе компаний ЦФТ. «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк») — специализированный государственный банк. Основная деятельность банка направлена

25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

ка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 (СТО БР ИББС-1.0). «МСП Банк» («Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства») реализует госуд
20.05.2013 «МСП Банк» подключается к ГИС ГМП через «Quorum. СМЭВ-Интегратор»

«МСП Банк» (группа «Внешэкономбанка») приступил к внедрению решения для информационного обмена
22.06.2012 Inline Technologies построила ИТ-инфраструктуру в новом здании «МСП Банка»

зведения звука, подсистема видеоконференцсвязи и подсистема управления. На новую ИТ-инфраструктуру «МСП Банк» перенес свою систему хранения данных и корпоративные информационные сервисы.
28.05.2009 «Ай-Теко» внедрила «Анкету юридического лица» в «Российском банке развития»

Компания «Ай-Теко» создала и внедрила в «Российском банке развития» программное обеспечение для автоматизации процедуры формирования д

