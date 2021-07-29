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В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности

«МСП банк», дочерний банк «Корпорации МСП», и «Диасофт» завершили проект по внедрению системы подготовки обязательной отчетности. Решение входит в состав платформы развития бизнеса Digital Q.Reporting (ранее – Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ»). По итогам проекта банк полностью автоматизировал процесс подготовки отчетности регулятору.

В связи с разрозненной ИТ-архитектурой в «МСП банке» и по мере усложнения требований к сдаче отчетности в Банк России сбор отчетности на основе данных из нескольких систем стал слишком трудоемким процессом, требующим автоматизации.

«МСП банк» использует учетную систему «Диасофт» с 2017 г. Тогда «Диасофт» автоматизировал часть отчетных форм на основе данных из компонента «Главная книга». Учитывая успешный опыт сотрудничества с «Диасофт», было принято решение реализовать второй проект с партнером и автоматизировать процесс подготовки и сдачи обязательной отчетности на современной платформе Digital Q.Reporting. В ходе проекта, который длился в течение года, была осуществлена интеграция новой системы подготовки отчетности с продуктовыми системами банка, выстроена система контроля качества данных и создано хранилище данных для предоставления обязательной отчетности регулятору.

В проекте по внедрению учетной системы в «МСП банке» команда «Диасофт» автоматизировала простые формы обязательной отчетности. Сейчас партнеры продолжили эту работу в части сложных и масштабных форм – было автоматизировано 13 отчетных форм, в том числе 135, 127, 401. Форма 135 внедрялась с учетом финализированного подхода по инструкции 199-И Банка России.

«В результате реализации проекта с «Диасофт» мы получили современную систему, которая упорядочивает такой важный процесс любого банка, как своевременная подготовка и сдача достоверной отчетности в Банк России. При этом процесс выстроен эффективно и требует минимальных трудозатрат. «Диасофт» предоставляет нам расширенный сервис поддержки, который позволяет без риска сдавать обязательную отчетность регулятору в установленные сроки или даже с опережением», – сказал Владислав Мартынов, директор департамента информационных технологий «МСП банка».

«МСП банк» активно участвует в реализации государственных программ по кредитованию малого бизнеса в России. Мы надеемся, что автоматизация процессов ведения учета и подготовки отчетности позволит «МСП банку» выделить больше ресурсов на поддержание и дальнейшее развитие своей социально-значимой деятельности», – отметил Николай Макаревич, член правления, директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

В результате проведенной ретроспективы по итогам внедрения платформы Digital Q.Reporting «МСП банк» запланировал работы по развитию системы и внедрению новых отчетных форм, которые Банк России опубликовал за время реализации проекта. Планируется автоматизация подготовки форм 118, Н6, 115, 155, а также новой отчетной формы – 310.

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