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QMS
Quality Management System
СМК
Система менеджмента качества



12.08.2011 «Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
17.04.2008 «КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS
18.09.2007 IDS Scheer строит СМК для ОГК-2
27.06.2007 СЭД Directum включена в СМК «Международного Банковского Института»
06.04.2007 «Инверсия» прошла аудит СМК по стандартам ISO 9001:2000
20.07.2004 "СпецТек" выпустил систему менеджмента качества для малых предприятий
18.03.2004 Экспертиза: подводные камни СМК
18.03.2004 Экспертиза: подводные камни СМК
20.02.2002 Minolta-QMS выпустила монохромный лазерный принтер PagePro 9100
26.10.2000 MINOLTA-QMS Europe, Middle East and Africa и компания DPI прекращают сотрудничество
10.06.1999 QMS и Minolta заключили стратегический альянс
11.12.1998 QMS представила новый ряд сетевых печатных систем 3260
11.12.1998 Начались поставки в Россию нового цветного лазерного принтера QMS magicolor 330

Публикаций - 84, упоминаний - 93

QMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 804 8
Крок 1548 6
Naumen - Наумен 437 5
5007 5
Docsvision - ДоксВижн 943 5
Корус Консалтинг ГК 942 4
Software AG & IDS Scheer 196 4
Meta - Facebook 4113 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1805 3
Konica Minolta 305 3
Рексофт - Reksoft 311 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 84 3
Oracle Corporation 5798 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 194 2
SAP SE 4366 2
Microsoft Corporation 20965 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
Apple Inc - Эппл Рус 10088 2
Twitter 2280 2
Xerox 1050 2
Genesys 181 2
Аплана Группа компаний 147 2
1С-Битрикс 388 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 2
iTeco - Ай-Теко 856 2
InterTrust - ИнтерТраст 291 2
РТСофт - RTSoft 77 2
SpyLOG 80 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 2
Армада - РБК софт 661 2
Agfa Gevaert 57 2
Oracle Siebel 317 1
Cisco Systems 4624 1
Diasoft - Диасофт 500 1
Logitech 353 1
Rimini Street 41 1
Synology Inc 132 1
ServiceNow 51 1
Программный продукт ГК 105 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Намип МНПП 13 4
Ford 350 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 84 2
Гипрогазцентр 16 2
Ингосстрах СПАО 278 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 691 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 3 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 227 1
Газпром ПАО 745 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
Аэрофлот 614 1
Nissan - Японский автопроизводитель 186 1
Роснефть НК 418 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
Транснефть 206 1
АвтоВАЗ 159 1
РАО ЕЭС России ПАО 186 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 13 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
Quelle - Квелли 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 6 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
КапиталЪ ИФД 13 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 2 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Gorenje 63 1
НСПК - Национальная система платежных карт 272 1
X5 Group - Пятерочка 603 1
Альфа-Банк 1324 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Уралсиб Банк 424 1
X5 Group - Перекресток 251 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
X5 Group 633 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 922 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 1
Правительство Самарской области 49 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 225 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
Правительство РФ 2640 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 6
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 72 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 5
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 44 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 5
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 93 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 2
ИТ-аутсорсинг 842 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 92 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 212 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 2
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 46 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2432 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 179 1
Безопасный город 382 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 623 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 241 1
Принтер - Printer 240 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 60 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 660 1
WCM - Web Content Management System 30 1
Корпоративное управление - Corporate governance 5 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 684 1
Lean - Бережливое производство 25 1
Collaboration - Совместная работа 16 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 5
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 3
Spectec TRIM 111 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 149 2
Java - Язык программирования 2386 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 2
Google Android 11622 2
Directum СЭД 73 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 904 2
СП.АРМ 23 2
Microsoft Office 2944 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 265 2
Software AG - ARIS Platform 158 2
Microsoft Word 554 1
Oracle Primavera 98 1
Microsoft Exchange Server 268 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
Microsoft Access 51 1
Microsoft Exchange 947 1
Microsoft PowerPoint 613 1
Microsoft Office 365 788 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 9 1
Microsoft Lync 275 1
Infor ERP LN 173 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 15 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 8 1
PostScript - Язык программирования 70 1
Экологический паспорт 3 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 42 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 30 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 46 1
Microsoft Skype 1876 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Аитов Тимур 187 5
Зайцев Андрей 42 2
Коновалов Сергей 7 2
Лосева Наталья 7 2
Ершова Элеонора 64 2
Кедров Сергей 4 2
Макаров Валентин 163 2
Шакиров Шамиль 20 2
Сапельников Сергей 104 1
Валяева Елизавета 72 1
Самойленко Максим 65 1
Островский Владимир 24 1
Сафронов Роман 33 1
Баранов Алексей 4 1
Бейдер Александр 75 1
Елин Александр 7 1
Силкина Елена 8 1
Садовский Алексей 11 1
Клепинин Павел 8 1
Курьянов Сергей 161 1
Навоша Дмитрий 4 1
Потапенко Михаил 43 1
Комаров Алексей 7 1
Спиридонов Максим 9 1
Кутдюсов Фарид 2 1
Аниканов Вадим 13 1
Ромашин Максим 5 1
Шабанов Александр 6 1
Галимов Максим 31 1
Туранская Татьяна 1 1
Бабенко Алина 1 1
Пручкина Надежда 3 1
Сухова Ольга 4 1
Ипатов Вадим 81 1
Корсаков Анатолий 10 1
Сатин Дмитрий 20 1
Осокина Полина 24 1
Филимонов Сергей 45 1
Гриб Андрей 16 1
Огнев Ярослав 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 5
Германия - Федеративная Республика 7774 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Европа 7243 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Норвегия - Королевство 1048 3
Франция - Французская Республика 4920 3
Россия - Крайний Север 142 2
Казахстан - Республика 4119 2
Россия - СФО - Иркутская область 725 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Америка 1185 2
Япония 7885 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 184 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Швеция - Королевство 1806 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 1
Великобритания - Лондон 1839 1
США - Коннектикут 122 1
Китай - Шанхай 591 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 1
Украина 5523 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 645 1
Словения - Республика 198 1
Польша - Республика 1457 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 768 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1379 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 1
Болгария - Республика 631 1
Румыния 547 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
МПС - Международные платежные системы 94 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 924 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1465 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
РИА Новости 715 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 2
23ABC News 127 1
Sports.ru 17 1
Gartner 3173 5
IDC - International Data Corporation 4515 2
РАН - Российская академия наук 935 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
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