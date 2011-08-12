Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
QMS
Quality Management System
СМК
Система менеджмента качества
Публикаций - 84, упоминаний - 93
QMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аитов Тимур 187 5
|Зайцев Андрей 42 2
|Коновалов Сергей 7 2
|Лосева Наталья 7 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Кедров Сергей 4 2
|Макаров Валентин 163 2
|Шакиров Шамиль 20 2
|Сапельников Сергей 104 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Самойленко Максим 65 1
|Островский Владимир 24 1
|Сафронов Роман 33 1
|Баранов Алексей 4 1
|Бейдер Александр 75 1
|Елин Александр 7 1
|Силкина Елена 8 1
|Садовский Алексей 11 1
|Клепинин Павел 8 1
|Курьянов Сергей 161 1
|Навоша Дмитрий 4 1
|Потапенко Михаил 43 1
|Комаров Алексей 7 1
|Спиридонов Максим 9 1
|Кутдюсов Фарид 2 1
|Аниканов Вадим 13 1
|Ромашин Максим 5 1
|Шабанов Александр 6 1
|Галимов Максим 31 1
|Туранская Татьяна 1 1
|Бабенко Алина 1 1
|Пручкина Надежда 3 1
|Сухова Ольга 4 1
|Ипатов Вадим 81 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Сатин Дмитрий 20 1
|Осокина Полина 24 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Гриб Андрей 16 1
|Огнев Ярослав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
|РИА Новости 715 2
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 2
|23ABC News 127 1
|Sports.ru 17 1
|Gartner 3173 5
|IDC - International Data Corporation 4515 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru