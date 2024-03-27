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ПСПбГМУ Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой
СОБЫТИЯ
|27.03.2024
|Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 1
|28.01.2005
|Институт детской гематологии внедрил телемедицинскую систему 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
ПСПбГМУ и организации, системы, технологии, персоны:
|СП.АРМ 57 2
|Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 415 1
|NVision Group - Энвижн Груп 699 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 1
|МедСофт - MedSoft 5 1
|Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 1
|СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 69 2
|СП.АРМ - qMS МИС - Ранняя помощь и комплексная реабилитация 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165556 2
|Европа 24936 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.