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ПСПбГМУ Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой

СОБЫТИЯ


27.03.2024 Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 1
28.01.2005 Институт детской гематологии внедрил телемедицинскую систему 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ПСПбГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 57 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 415 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 1
МедСофт - MedSoft 5 1
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9237 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1426 1
MedTech - АРМ врача, медицинского работника - Автоматизированное рабочее место врача, медицинского работника 15 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5616 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1163 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 69 2
СП.АРМ - qMS МИС - Ранняя помощь и комплексная реабилитация 3 1
Васильева Ольга 25 1
Владовская Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 2
Европа 24936 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1725 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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