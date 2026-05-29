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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПСПбГМУ Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова

ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова

СОБЫТИЯ


29.05.2026 Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году 1
29.07.2024 Поступление в вуз: большинство заявлений подают через «Госуслуги» 1
27.06.2024 Сбербанк разрабатывает мультимодального медицинского диагностического ассистента на базе GigaChat 1
07.06.2024 GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова 3
27.03.2024 Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 2
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 2
14.11.2018 «Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления 1
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 2
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 2
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
12.08.2016 «Украинские» серверы на Крымской железной дороге заменит загадочная компания офицеров 1
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1
09.03.2007 СПбГМУ объявило конкурс на предоставление услуг связи 1
01.02.1999 LANCK поставляет технику для Санкт-петербургского медицинского университета имени академика Павлова 2

Публикаций - 17, упоминаний - 25

ПСПбГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ТехЛАБ 26 2
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 1
Телеком-защита 54 1
Системы и Технологии ГК 129 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Крымтехнологии ГУП 6 1
ЦИБИТ - Центр исследования безопасности информационных технологий 3 1
Темпесто - Tempesto 18 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Intel Corporation 12811 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
СП.АРМ 58 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
СТК Развитие 20 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 1
РЖД ЦДЗ - Центральная дирекция здравоохранения РЖД 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 1
GdeRabota.ru - ГдеРабота.Ру 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минстрой РФ - Объединенная дирекция ФКУ 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
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QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
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Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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