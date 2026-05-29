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ПСПбГМУ Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 25
ПСПбГМУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бушковский Денис 6 3
|Жданов Сергей 50 2
|Шаповалов Александр 18 2
|Вайно Антон 25 1
|Шляхто Евгений 11 1
|Коробенков Евгений 1 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Чернилова Любовь 1 1
|Бехтерева Наталья 1 1
|Бровко Эрик 7 1
|Сергеев Александр 32 1
|Боос Алексей 1 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Артеменков Михаил 1 1
|Шер Даниил 1 1
|Репина Елена 1 1
|Костин Геннадий 1 1
|Лобков Сергей 1 1
|Бовкун Михаил 2 1
|Багненко Сергей 1 1
|Владовская Мария 1 1
|Агаева Екатерина 4 1
|Сахабудинов Роман 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Беляев Алексей 37 1
|Васильева Ольга 25 1
|CNews Мишень 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.