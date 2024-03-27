Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS

Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой – крупнейший трансплантационный центр Европы – прошла очередной этап международной аккредитации JACIE и подтвердила соответствие лучшим европейским практикам. Инспекторы оценили систему контроля качества и связанную с ним медицинскую и управленческую документацию медучреждения. Электронный документооборот клиники обеспечивается с помощью МИС qMS от компании СП.АРМ.

Объединенный комитет по аккредитации ISCT Europe и EBMT – JACIE – занимается поддержкой обеспечения мировых стандартов качественной медицинской и лабораторной практики в области клеточной терапии. На их основании JACIE проводит добровольную аккредитацию трансплантационных центров. В этом году в новом электронном формате ее проходит клиника НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ им. Павлова, команда которого занимается трансплантацией костного мозга.

Используя МИС qMS, специалисты клиники формируют отчетность и табличные материалы для анализа состояния донора и пациента, оценки качества этапов трансплантации. Также система помогает отслеживать основные результаты клинической деятельности и проводить необходимые корректирующие процедуры. В qMS можно настроить автоматизированное рабочее место врача таким образом, чтобы в статусах были отражены обязательные для заполнения показатели, которые попадают в отчеты.

Система помогает в заполнении, ведении документации, а также ее контроле. МИС qMS формирует пул документов, которые качественно описывают все происходящее с донором, заготовленным трансплантатом и реципиентом. Это большой объем структурированной информации. Прохождение аккредитации JACIE во многом зависит от предоставленных клиникой документов, которые показывают объем и качество проделанной работы. Эксперты сравнивают сведения, полученные в перекрестных опросах и в документах.

Для прохождения аккредитации коллективу клиники было предоставлено онлайн-пространство, в которое на первом этапе необходимо было внести более 100 документов, характеризующих качество трансплантационной деятельность медицинской организации.

«Мы определили, что в qMS уже есть значительная часть информации из списка требований JACIE. Одних только документов по обходам с обсуждением пациентов оказалось большее 220 тысяч за три года. Без МИС qMS было бы сложно представить такое количество документации,заполненной по всем требованиям, для прохождения аккредитации. С помощью qMS мы продемонстрировали, как работает система контроля качества клиники и получили зачет в прохождении данного этапа. Благодарим команду СП.АРМ за профессиональную работу и помощь. Мы рады, что рядом есть эксперты, с которыми можно двигаться вперед», – сказала Мария Владовская, заведующая отделением госпитальных регистров, старший научный сотрудник ПСПбГМУ им. Павлова.

«Информационная система qMS не только собирает данные о клинике. Она предоставляет их для дальнейшей бизнес-аналитики. Ее использование позволяет эффективно анализировать финансовые, операционные, лабораторные и клинические сведения, принимать управленческие решения, отслеживать состояние пациентов и доноров, видеть аналитику в картинках по выживаемости и осложнениям. Это влияет и на повышение качества оказания медицинской помощи», – отметила Ольга Васильева, руководитель ситуационного центра СП.АРМ.

На основе заявленной для аккредитации документации, видео работы всех подразделений клиники, собеседования с заведующими, врачами и медсестрами, запрошенных дополнительных документов и демонстрации онлайн возможностей МИС, клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии подтвердила соответствие требованиям к качеству технологий выполнения трансплантации костного мозга и методов контроля безопасности, а также качества выполняемых процессов.