Васильева Ольга


СОБЫТИЯ


25.11.2025 В России создадут промпарк для переработки редкоземов. Их используют в производстве электроники, а монополией на них владеет Китай 1
24.06.2024 Группа компаний «Формула» запустила сайт о ERP-технологиях 1
27.03.2024 Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 1
27.10.2022 ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг» 1
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках 2
30.05.2022 Группа компаний «Формула» разработала решение «Международная логистика: автоматизация расчетов» 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
24.07.2019 Путин распорядился сократить использование бумажных тетрадей в школах 1
05.07.2019 «Барс груп» выпустит новый модуль для «Электронной школы» 1
21.05.2019 ГК «Формула» внедрила систему управления предприятием 1С:ERP в компании «НТМ Рус» 1
07.02.2019 Ростех и «Просвещение» представили более 100 разработок для школ 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
14.08.2018 «Дневник.ру»: более 30% российских школ перешли на электронные журналы 1
03.07.2018 В российских школах установят системы распознавания лиц 1
19.01.2018 В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело 1
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования 1
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
23.09.2008 Зачем ритейлу ERP? 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Васильева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

8928 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
Формула ГК 3 2
Yandex - Яндекс 8382 2
Microsoft Corporation 25220 2
SAP SE 5419 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 287 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
Utilex - Утилекс 47 1
ARQA Technologies - АРКА Текнолоджиз 8 1
Ростелеком 10284 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5258 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
БАРС Груп 558 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Apple Inc 12601 1
Oracle Corporation 6860 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4497 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 1
Samsung Electronics 10605 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
СП.АРМ 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8128 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 1
Благосостояние НПФ 52 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 11 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Почта России ПАО 2235 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Газпром нефть 669 1
NTM - НТМ Рус 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2683 1
Лента - Сеть розничной торговли 2256 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 177 1
Superjob - Суперджоб 693 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
НСПК - Национальная система платежных карт 895 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 265 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1460 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4773 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1132 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12786 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 670 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5212 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 789 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2251 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3235 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 389 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Администрация Тамбова 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4852 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1275 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33827 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7242 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13292 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12694 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17796 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22938 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12296 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3393 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 2
Моноблок - Monoblock PC 1042 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12998 2
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 5 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17822 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5230 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28897 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8151 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5659 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25599 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16666 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2015 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 671 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8085 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 584 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1280 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1201 1
Аудиокнига - Audiobook 238 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 181 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6245 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5868 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4005 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1032 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3557 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1956 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5786 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5636 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11507 1
1С:ERP Управление предприятием 695 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5799 2
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3431 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Барс.Образование-Электронная школа 28 1
Барс.Образование 33 1
Samsung Учимзнаем 4 1
Apple MacBook Pro 536 1
ОИЯИ NICA - Nuclotron-based Ion Collider fAcility - сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов 2 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 62 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Microsoft Windows 16290 1
Apple iPad mini 425 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 478 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Медведев Дмитрий 1662 4
Акимов Максим 191 3
Носков Константин 238 3
Песков Дмитрий 113 3
Скворцова Вероника 69 3
Голикова Татьяна 56 3
Абрамченко Виктория 18 2
Набиуллина Эльвира 109 2
Шулика Виталий 10 2
Уваров Алексей 12 2
Фетисов Александр 29 2
Турчак Андрей 27 2
Кузнецова Анна 16 2
Коновалов Александр 13 2
Котюков Михаил 10 2
Белановский Владимир 10 2
Кравцов Сергей 58 2
Попов Павел 23 2
Чернышов Борис 6 2
Топилин Максим 7 2
Путин Владимир 3336 2
Ковнир Евгений 75 2
Мишустин Михаил 728 2
Левин Леонид 132 2
Собянин Сергей 465 2
Белоусов Андрей 144 2
Кудрин Алексей 124 2
Федулов Владислав 83 2
Орешкин Максим 30 2
Комар Евгений 20 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Мантуров Денис 119 2
Артемьев Игорь 91 2
Матвиенко Валентина 114 2
Певнев Сергей 21 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Иванов Михаил 110 1
Малеев Алексей 17 1
Решетников Максим 38 1
Романов Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45571 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53390 2
Беларусь - Белоруссия 6013 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18494 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8078 2
Европа 24614 2
Великобритания - Кембридж 261 1
Япония - Цукуба 19 1
Болгария - Шумен 4 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3180 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 1
Япония 13529 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Германия - Федеративная Республика 12926 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14468 1
Болгария - Республика 785 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 611 1
Литва - Литовская Республика 663 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 343 1
Азербайджан - Баку 134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 432 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1612 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1808 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1233 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1403 1
США - Торонто 271 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 978 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1634 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 993 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2928 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31718 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54822 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51102 5
Образование в России 2540 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4234 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9623 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 316 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20291 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2987 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6312 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 2
Здравоохранение - СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 26 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8328 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17357 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8071 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6334 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10697 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8223 2
Информатика - computer science - informatique 1139 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2159 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3704 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2256 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 155 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3363 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15032 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Английский язык 6863 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1651 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5600 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6064 1
Энергетика - Energy - Energetically 5505 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6369 1
Аренда 2576 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 916 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1420 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1158 1
Экзамены 480 1
Зоология - наука о животных 2786 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 686 1
Российская газета 275 1
РИА Новости 979 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 771 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3733 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1630 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1074 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 417 2
ТГУ - Томский государственный университет 206 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 22 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Школа Ямбурга 3 1
ПСПбГМУ - Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1245 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 598 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 278 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 661 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 606 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 36 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2595 1
Час кода - международное движение 11 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
День молодёжи - 27 июня 989 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 28 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
