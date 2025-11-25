Получите все материалы CNews по ключевому слову
Васильева Ольга
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Акимов Максим 191 3
|Носков Константин 238 3
|Песков Дмитрий 113 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Голикова Татьяна 56 3
|Абрамченко Виктория 18 2
|Набиуллина Эльвира 109 2
|Шулика Виталий 10 2
|Уваров Алексей 12 2
|Фетисов Александр 29 2
|Турчак Андрей 27 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Коновалов Александр 13 2
|Котюков Михаил 10 2
|Белановский Владимир 10 2
|Кравцов Сергей 58 2
|Попов Павел 23 2
|Чернышов Борис 6 2
|Топилин Максим 7 2
|Путин Владимир 3336 2
|Ковнир Евгений 75 2
|Мишустин Михаил 728 2
|Левин Леонид 132 2
|Собянин Сергей 465 2
|Белоусов Андрей 144 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Федулов Владислав 83 2
|Орешкин Максим 30 2
|Комар Евгений 20 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Мантуров Денис 119 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Матвиенко Валентина 114 2
|Певнев Сергей 21 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Иванов Михаил 110 1
|Малеев Алексей 17 1
|Решетников Максим 38 1
|Романов Владимир 10 1
|Российская газета 275 1
|РИА Новости 979 1
