В России создадут промпарк для переработки редкоземов. Их используют в производстве электроники, а монополией на них владеет Китай

В Мурманской области хотят создать промышленный парк по переработке очень важных для производства электроники редкоземельных металлов, рынку которых в ближайшее время грозит серьезный дефицит. Доминирующее положение на нем занимает Китай, а он из-за торговых войн с США ввел в 2025 г. ограничения на импорт этого стратегически важного сырья.



Индустриальный парк для переработки РЗМ

Власти Мурманской области разрабатывают проект по созданию специализированного индустриального парка по переработке редких и редкоземельных металлов (РЗМ), пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию региональной Корпорации развития.

Крупнейшие месторождения в регионе (Колмозерское, Полмостундровское, Африкандское, Кульйокское, Федорова тундра) достаточно удалены друг от друга, пояснили в корпорации, организовывать переработку продукции рядом с каждым означает строить дорогостоящую инфраструктуру. «Выгоднее создать одну комплексную площадку», — сказал директор Корпорации Артем Кукса.

Местоположение парка и объем возможных вложений пока не определены. Предполагается, что инвестировать в проект будут частные компании при господдержке. Подходящие участки подобраны, но они находятся в ведении Минобороны, поэтому предстоит работа с ведомством по их передаче, уточнили в Корпорации.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области Для создания промпарка по переработке РЗМ могут потребоваться инвестиции в размере 70-75 млрд руб.

РЗМ критически важны для производства электроники. Добычей занимаются Япония, Канада, США, Бельгия, Южная Корея. Доминирующее положение на этом рынке занимает Китай. На его долю приходится около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории и более 85% от глобального объема поставок полученных из них материалов, как писал CNews в октябре 2025 г.

Добыча в России

В России разведанные запасы редкоземельных металлов оцениваются в 28,5 млн тонн. На нашу страну приходится 17% от мировых запасов (второе место после Китая), но доля нашей добычи составляет менее 1% рынка производства РЗМ.

На Арктическую зону России, в которой расположена Мурманская область, приходится 97% разведанных запасов и 100% добычи РЗМ. «А в целом доля редких и редкоземельных металлов в Арктике составляет 75% всех запасов нашей страны. Кроме того, Мурманск является крупным транспортным узлом, через который добытые РМЗ можно будет отправлять заказчикам морским и железнодорожным транспортом», — пояснил изданию заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург Александр Дмитриев. По его мнению, промышленный кластер логично создать именно в Мурманской области.

Запас руды на одном только Африкандском месторождении составляет порядка 600 млн т. Аукцион по нему в декабре 2020 г. выиграло АО «Аркминерал–ресурс», которое при базовом сценарии добычи в 1 млн т руды в год сможет производить 66,7 тыс. т диоксида титана, 1,03 тыс. т ниобия и тантала и 3,9 тыс. т редкоземельного концентрата. Промышленное освоение может начаться в 2030 г.

«По полной версии кластера в области вложения минимально могут составить 60 млрд руб., но более реалистично — 70-75 млрд руб.», — считает генеральный директор «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Дефицит редкоземельных металлов

РЗМ — это 17 элементов, концентрация которых на природных месторождениях очень низкая, из-за чего переработка стоит дорого и наносит вред окружающей среде.

По словам руководителя проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Ольги Васильевой, на горизонте пяти лет может возникнуть мировой дефицит основных РЗМ, так как большинство высокотехнологичных производств развитых стран зависит от китайских поставок.

В рамках торговой войны с США в 2025 г. КНР ограничила экспорт редкоземов. Ограничения затронули редкоземельные элементы как в виде сырой руды, так и результаты его переработки в виде металлов и их сплавов и даже готовые товары, содержащие в своем составе компоненты из этих металлов и сплавов на их основе. В ноябре 2025 г., как писал CNews, редкоземельный металл иттрий уже рекордно подорожал — с $8 до $126 за килограмм.