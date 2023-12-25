Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов

Китай запретил экспорт технологий для изготовления редкоземельных элементов. Западные страны обвиняют Пекин в использовании доминирующего положения на этом рынке для оказания давления.



Китайские санкции

Китай запретил экспорт технологий для переработки редкоземельных элементов и ввел другие ограничения, связанные с жизненно важными промышленными металлами, пишет Nikkei Asian.

Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства многих высокотехнологичных продуктов, в том числе электроники.

Технологии, связанные с добычей и разделением редкоземельных металлов и производством сплавов, уже запрещены к экспорту. Технологии добычи, отбора и переработки редкоземельных руд теперь также включены в список технологий, подлежащих экспортному контролю.

Китайское правительство ужесточает контроль над ключевыми ресурсами для высокотехнологичных областей. В ноябре 2023 г. он начал требовать от экспортеров редкоземельных металлов сообщать о типах металлов, которые они экспортируют, и их пунктах назначения. А с августа 2023 г. требуется предварительное разрешение на экспорт галлия , используемого в полупроводниках, и графита, материала для аккумуляторов электромобилей .

Ответные шаги

Вводимые ограничения является очевидным ответом на действия США и Японии по снижению зависимости от китайских поставщиков, как пишет издание.

По данным Геологической службы США, доля Китая в мировом производстве редкоземельных металлов составляла 90%. Правда, в 2022 г. она упала до 70%. На сентябрь 2021 г. эта страна была единственной, в активе которой была полная цепочка производства редкоземельных металлов – от добычи и переработки до поставки клиентам.

Тогда США открыто обвиняли Китай в использовании своего доминирующего положения на рынке редкоземельных элементов. В частности, США припомнили Поднебесной случай, когда страна ограничивала экспорт таких металлов в Японию из-за обострившегося в 2010 и 2011 гг. территориального спора между этими государствами. По мнению властей США, Китай тогда использовал свое положение для оказания на Японию политического давления.

Теперь The register назвал это лидерство Пекина «рычагом воздействия на важные цепочки поставок».

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков Маркет

Другим странам не хватает собственных перерабатывающих мощностей, отчасти из-за их воздействия на окружающую среду, а Китай накопил технологический опыт в переработке. США отправляют большую часть своей редкоземельной продукции в Китай для переработки перед ее реимпортом.

Из-за санкций Китая против США и Европы галлий всего за две недели августа 2023 г. подорожал на 50%. Об этом писал CNews.

Согласно данным Fastmarkets, 9 августа 2023 г. галлий торговался по $400 (38,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 августа 2023 г.) за килограмм. Это самый высокий показатель с середины октября 2022 г. Эксперты не сомневаются, что мировой рынок и дальше продолжит отвечать повышением цен на ограничение поставок.

Нетайный интерес

Влиятельный американский журнал Newsweek в феврале 2023 г. опубликовал статью, которую цитировали «Известия». В статье утверждается, что именно гигантские запасы титана и других ценных металлов на Украине — главная причина поддержки Киева Западом.

«На Украине находятся действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, она может стать весьма привлекательной альтернативой российским и китайским поставщикам, от которых в настоящее время мы сильно зависим», — подтвердил интересы США неназванный источник Newsweek в конгрессе.

По данным Washington Post, опубликованным в августе 2022 г, 33% украинских месторождений редкоземельных металлов перешли под контроль России начиная с 2014 г.