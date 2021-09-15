Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире

В мире стремительно растут цены на редкоземельные материалы, производство которых почти полностью контролирует Китай. Удорожание таких элементов провоцирует, помимо прочего, и напряженная геополитическая обстановка, в особенности натянутые отношения между США и КНР. А поскольку редкоземельные элементы широко используются в современной технике, то в скором будущем она может резко подорожать.

Переплата из-за Китая

Электроника по всему миру может в обозримом будущем резко подняться в цене, пишет издание Nikkei Asian Review, называющее будущее подорожание «космическим» (skyrocketing). И причина на этот раз вовсе не в коронавирусе и дефиците микросхем. Спровоцировать рост цен на технику может напряженность в отношениях между США и Китаем.

КНР является крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов. Из-за бесконечных проблем с США цены на эти металлы начали расти, что особенно хорошо видно на примере магнитного металла неодима. С июня 2020 г. по август 2021 г. Цены на него подскочили вдвое и достигли $117,3 тыс. за тонну.

Неодим широко применяется в современной технике. К примеру, его можно найти в динамиках умных колонок, ноутбуков и качественных наушников.

Эксперты пока не видят предпосылок к улучшению ситуации. Негативный прогноз озвучил, в частности, старший менеджер неназванного производителя аудиоустройств из китайского города Дуньгуань Макс Сяо (Max Hsiao). Он также отметил, что из-за роста цен на неодим валовая прибыль его компании рухнула, по меньшей мере, на 20%.

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Удорожание редкоземельных металлов совпало с резко возросшим спросом на них. Его провоцирует, в частности, распространение электромобилей, да и пандемия коронавируса внесла свою лепту. Из-за нее потребители стали скупать электронику, в которой тоже используются редкоземельные металлы, для работы из дома.

Китайская монополия

От Китая на мировом рынке редкоземельных элементов зависит очень многое. На сентябрь 2021 г. эта страна была единственной, в активе которой была полная цепочка производства редкоземельных металлов – от добычи и переработки допоставки клиентам.

По итогам 2020 г. Китай контролировал 55% производственных мощностей и 85% объема переработки редкоземельных элементов в масштабах всего мира.

Китайские власти совершенно не возражают против роста цен на неодим и другие металлы. Еще в январе 2021 г. они заявили о готовности к более жесткому контролю над экспортом редкоземельных элементов, что гарантировало бы повышение их стоимости.

Политика Китая и его натянутые отношения с США отразились не только на стоимости неодима, хотя он пока один из рекордсменов по темпам удорожания. Оксид неодима, один из основных компонентов современных электромоторов и ветряных турбин, с начала 2021 г. стал дороже на 21,1%.

Наглядная демонстрация скачка цен на редкоземельные элементы

Гольмий, металл, используемый в магнитах и магнитострикционных сплавах для датчиков и исполнительных механизмов дорожает еще быстрее. За тот же период цены на него выросли почти на 50%.

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США начали открыто обвинять Китай в использовании своего доминирующего положения на рынке редкоземельных элементов. В частности, США припомнили Поднебесной случай, когда страна ограничивала экспорт таких металлов в Японию из-за обострившегося в 2010 и 2011 гг. территориального спора между этими государствами.

По мнению властей США, Китай тогда использовал свое положение для оказания на Японию политического давления.

Прямые обвинения в нынешнем росте цен на такую продукцию США в адрес Китая пока не высказывают. Тем не менее, намеки на это поступают, хотя и из других стран. «Китай доминирует в производстве и переработке ключевых редкоземельных металлов в мире, а также контролирует некоторые другие ключевые металлы, которые необходимы для создания не только гражданских и промышленных устройств, но и военного и аэрокосмического оборудования. Преимущество Китая стало для Пекина ключевым козырем на переговорах с Вашингтоном. Эскалация напряженности между двумя сверхдержавами, вероятно, только подтолкнет цены на эти ключевые металлы в долгосрочной перспективе», – заявила изданию сказала Анджела Чанг (Angela Chang), аналитик Центра международной стратегии промышленности, науки и технологий в тайваньском Институте исследований промышленных технологий.

Кто пострадает

В числе первых, на ком отразится рост цен на редкоземельные элементы, с высокой степенью вероятности, окажутся производители электронных компонентов мелкого и среднего звена. Эксперты Nikkei Asian Review считают, что именно они встретят первый удар, поскольку им вряд ли удастся переложить свои возросшие расходы на глобальных клиентов – компании Apple, Dell, HP и Samsung, а также крупных производителей автомобилей.

«Цены на медь, алюминий, олово и никель растут. Темпы роста высокие, и мы не можем вовремя переложить расходы на наших клиентов, поэтому все это отражается на наших доходах», – заявил изданию один из собеседников, участник рынка. Его компания использует огромное количество меди, алюминия и олова для изготовления механических деталей для тепловых решений, используемых в смартфонах, ноутбуках, серверах и центрах обработки данных.

Впрочем, накаленная геополитическая обстановка – не единственный фактор, влияющий на постоянное и стремительное удорожание редкоземельных элементов. Опрошенные изданием эксперты расценивают это как следствие развития технологий. В качестве примера они приводят устройства с поддержкой сетей пятого поколения (5G) и современные автомобили.