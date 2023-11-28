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Nikkei Nihon Keizai Shimbun
СОБЫТИЯ
|28.11.2023
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Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков
рафит в этой стране, очень переживают и пытаются найти новых поставщиков, не связанных с КНР, пишет Nikkei Asian Review. В частности, в этом направлении работают Mitsubishi Chemical и Panasonic
|24.11.2023
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Найден способ в 10 раз увеличить срок службы аккумуляторов
T; Япония) создали материал, который позволит создать аккумуляторы с рекордным сроком службы, пишет Nikkei Asian Review. Новый материал представляет собой монокристалл, который предполагается и
|05.01.2023
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ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал
Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах. Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы пр
|08.12.2021
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Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет
ртфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad в Китае впервые за 10 лет полностью остановилось, пишет Nikkei Asian Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандем
|12.07.2021
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Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти
ротством опасен Крупный китайский ИТ-холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства, пишет Nikkei Asian Review. Он напрямую связан с бизнесом по разработке и производству полупроводник
|22.03.2021
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Мировое производство принтеров может остановиться
ивной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review. Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается
|10.03.2021
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Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство
le отдала распоряжение по значительному сокращению объемов производства своих смартфонов. Как пишет Nikkei Asian Review, в декабре 2020 г. она попросила своих поставщиков обеспечить поставки ко
|21.01.2019
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С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих
Увольнения в Foxconn Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о фабрике в округе Чжэнчжоу провинции Хэнань, которую издание называет «самой важной фабрикой iPhone». Пиковое количество рабочих на этой фабрике достигает 300 тыс. Увольнять
|07.11.2017
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Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей
Рекордная емкость Согласно информации японской Nikkei Asian Review, в Samsung Electronics ведется разработка перспективных аккумуляторных ба
|23.08.2017
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Lenovo нацелилась купить бизнес Fujitsu по выпуску смартфонов
мобильных телефонов и перенаправить высвобожденные средства на направления, которые в компании считают более перспективными: искусственный интеллект и интернет вещей, сообщил японский деловой портал Nikkei.Интерес к мобильному бизнесу Fujitsu проявляет сразу несколько потенциальных покупателей, в число которых, по данным Nikkei, входит китайская Lenovo Group, британские инвесторы из
|10.11.2014
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Evernote привлек $20 млн от японского медиагиганта Nikkei
Японский медиаконгломерат Nikkei, издатель одноименной влиятельной финансовой газеты, согласился инвестировать в американскую компанию Evernote $20 млн. Об этом говорится в официальном сообщении. В какой период Evernote
|18.05.2004
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Nikkei Market Access: Рынок ЖК ТВ удваивается второй год подряд
Рынок ЖК-телевизоров, взлетевший в 2003 году на 163% до 3,63 млн. единиц, продолжит стремительный рост и в нынешнем году, прогнозирует в своем докладе японская исследовательская фирма Nikkei Market Access. Доклад охватывает только цифровые телевизоры и не относится к ЖК-мониторам, компьютерным системам с возможностью просмотра ТВ и дисплеям с диагональю меньше 10 дюймов. Вып
|03.03.2003
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Nikkei MA: продажи ПК вырастут на 10%
Японская исследовательская компания Nikkei Market Access (Nikkei MA) опубликовала прогноз мирового рынка персональных компьютеров на 2003 год. Согласно исследованию, объем продаж ПК в этом году составит 136 млн. штук, что
|22.01.2003
|Nikkei Market Access: Производство КПК в 2003 году увеличится на 14%
|19.09.2000
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Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году
В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде
|19.09.2000
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Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году
В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде
|31.01.2000
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По сообщению компании Nihon Keizai Shimbun, в 2000 г. Китай выйдет на второе место в мире по числу пользователей мобильных телефонов
По сообщению компании Nihon Keizai Shimbun, Китай в 2000 г. выйдет на второе место в мире (после США) по числу пользователей мобильных телефонов. Число абонентов вырастет на 25 млн и достигнет к концу года почти 70
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