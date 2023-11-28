Nikkei - Nihon Keizai Shimbun

Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков рафит в этой стране, очень переживают и пытаются найти новых поставщиков, не связанных с КНР, пишет Nikkei Asian Review. В частности, в этом направлении работают Mitsubishi Chemical и Panasonic

Найден способ в 10 раз увеличить срок службы аккумуляторов T; Япония) создали материал, который позволит создать аккумуляторы с рекордным сроком службы, пишет Nikkei Asian Review. Новый материал представляет собой монокристалл, который предполагается и

ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах. Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы пр

Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет ртфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad в Китае впервые за 10 лет полностью остановилось, пишет Nikkei Asian Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандем

Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти ротством опасен Крупный китайский ИТ-холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства, пишет Nikkei Asian Review. Он напрямую связан с бизнесом по разработке и производству полупроводник

Мировое производство принтеров может остановиться ивной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review. Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается

Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство le отдала распоряжение по значительному сокращению объемов производства своих смартфонов. Как пишет Nikkei Asian Review, в декабре 2020 г. она попросила своих поставщиков обеспечить поставки ко

С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих Увольнения в Foxconn Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о фабрике в округе Чжэнчжоу провинции Хэнань, которую издание называет «самой важной фабрикой iPhone». Пиковое количество рабочих на этой фабрике достигает 300 тыс. Увольнять

Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей Рекордная емкость Согласно информации японской Nikkei Asian Review, в Samsung Electronics ведется разработка перспективных аккумуляторных ба

Lenovo нацелилась купить бизнес Fujitsu по выпуску смартфонов мобильных телефонов и перенаправить высвобожденные средства на направления, которые в компании считают более перспективными: искусственный интеллект и интернет вещей, сообщил японский деловой портал Nikkei.Интерес к мобильному бизнесу Fujitsu проявляет сразу несколько потенциальных покупателей, в число которых, по данным Nikkei, входит китайская Lenovo Group, британские инвесторы из

Evernote привлек $20 млн от японского медиагиганта Nikkei Японский медиаконгломерат Nikkei, издатель одноименной влиятельной финансовой газеты, согласился инвестировать в американскую компанию Evernote $20 млн. Об этом говорится в официальном сообщении. В какой период Evernote

Nikkei Market Access: Рынок ЖК ТВ удваивается второй год подряд Рынок ЖК-телевизоров, взлетевший в 2003 году на 163% до 3,63 млн. единиц, продолжит стремительный рост и в нынешнем году, прогнозирует в своем докладе японская исследовательская фирма Nikkei Market Access. Доклад охватывает только цифровые телевизоры и не относится к ЖК-мониторам, компьютерным системам с возможностью просмотра ТВ и дисплеям с диагональю меньше 10 дюймов. Вып

Nikkei MA: продажи ПК вырастут на 10% Японская исследовательская компания Nikkei Market Access (Nikkei MA) опубликовала прогноз мирового рынка персональных компьютеров на 2003 год. Согласно исследованию, объем продаж ПК в этом году составит 136 млн. штук, что

Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде

Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде