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Nikkei Nihon Keizai Shimbun

Nikkei - Nihon Keizai Shimbun

СОБЫТИЯ


28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков

рафит в этой стране, очень переживают и пытаются найти новых поставщиков, не связанных с КНР, пишет Nikkei Asian Review. В частности, в этом направлении работают Mitsubishi Chemical и Panasonic
24.11.2023 Найден способ в 10 раз увеличить срок службы аккумуляторов

T; Япония) создали материал, который позволит создать аккумуляторы с рекордным сроком службы, пишет Nikkei Asian Review. Новый материал представляет собой монокристалл, который предполагается и
05.01.2023 ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал

Антикитайский настрой Dell Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах. Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы пр
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет

ртфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad в Китае впервые за 10 лет полностью остановилось, пишет Nikkei Asian Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандем
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти

ротством опасен Крупный китайский ИТ-холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства, пишет Nikkei Asian Review. Он напрямую связан с бизнесом по разработке и производству полупроводник
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться

ивной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review. Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается
10.03.2021 Покупатели катастрофически разочаровались в новых iPhone. Apple резко сокращает производство

le отдала распоряжение по значительному сокращению объемов производства своих смартфонов. Как пишет Nikkei Asian Review, в декабре 2020 г. она попросила своих поставщиков обеспечить поставки ко
21.01.2019 С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих

Увольнения в Foxconn Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о фабрике в округе Чжэнчжоу провинции Хэнань, которую издание называет «самой важной фабрикой iPhone». Пиковое количество рабочих на этой фабрике достигает 300 тыс. Увольнять

07.11.2017 Samsung придумал, как удвоить емкость батарей для электромобилей

Рекордная емкость Согласно информации японской Nikkei Asian Review, в Samsung Electronics ведется разработка перспективных аккумуляторных ба
23.08.2017 Lenovo нацелилась купить бизнес Fujitsu по выпуску смартфонов

мобильных телефонов и перенаправить высвобожденные средства на направления, которые в компании считают более перспективными: искусственный интеллект и интернет вещей, сообщил японский деловой портал Nikkei.Интерес к мобильному бизнесу Fujitsu проявляет сразу несколько потенциальных покупателей, в число которых, по данным Nikkei, входит китайская Lenovo Group, британские инвесторы из
10.11.2014 Evernote привлек $20 млн от японского медиагиганта Nikkei

Японский медиаконгломерат Nikkei, издатель одноименной влиятельной финансовой газеты, согласился инвестировать в американскую компанию Evernote $20 млн. Об этом говорится в официальном сообщении. В какой период Evernote
18.05.2004 Nikkei Market Access: Рынок ЖК ТВ удваивается второй год подряд

Рынок ЖК-телевизоров, взлетевший в 2003 году на 163% до 3,63 млн. единиц, продолжит стремительный рост и в нынешнем году, прогнозирует в своем докладе японская исследовательская фирма Nikkei Market Access. Доклад охватывает только цифровые телевизоры и не относится к ЖК-мониторам, компьютерным системам с возможностью просмотра ТВ и дисплеям с диагональю меньше 10 дюймов. Вып
03.03.2003 Nikkei MA: продажи ПК вырастут на 10%

Японская исследовательская компания Nikkei Market Access (Nikkei MA) опубликовала прогноз мирового рынка персональных компьютеров на 2003 год. Согласно исследованию, объем продаж ПК в этом году составит 136 млн. штук, что

22.01.2003 Nikkei Market Access: Производство КПК в 2003 году увеличится на 14%
19.09.2000 Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году

В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде
19.09.2000 Nikkei Market Access предсказала перенасыщение рынка высокоинтегрированных микросхем в 2001 году

В соответствии с исследованием, проведенным Nikkei Market Access, в 2001 году рынок микросхем высокой степени интеграции (LSI) окажется перенасыщен по причине резкого преобладания предложения над спросом. Баланс спроса и предложения буде
31.01.2000 По сообщению компании Nihon Keizai Shimbun, в 2000 г. Китай выйдет на второе место в мире по числу пользователей мобильных телефонов

По сообщению компании Nihon Keizai Shimbun, Китай в 2000 г. выйдет на второе место в мире (после США) по числу пользователей мобильных телефонов. Число абонентов вырастет на 25 млн и достигнет к концу года почти 70


Публикаций - 550, упоминаний - 690

Nikkei и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 86
Apple Inc 13154 79
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 70
Sony 6739 61
Toshiba Corporation 2980 60
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 50
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 50
Intel Corporation 12811 49
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 45
Sharp Corporation 1062 39
Fujitsu 2105 35
Huawei 4676 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
Microsoft Corporation 25775 27
Hitachi - Хитачи 1501 27
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 27
Dell EMC 5180 25
Google LLC 12688 23
Qualcomm Technologies 1974 23
LG Electronics 3735 21
Nvidia Corp 4002 20
HP Inc. 5883 18
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 17
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 15
Canon 1439 15
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Xiaomi - Сяоми 2231 11
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 10
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 10
Lenovo Group 2446 10
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 10
MediaTek - Ralink 595 10
J-Phone 98 9
Cisco Systems 5372 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 8
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
Nikon 646 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 23
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 16
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
SoftBank Group 284 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Tesla Motors 461 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Honda Motor Company - HND 240 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Volvo Cars 262 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 3
Subaru - Субару Мотор 52 3
JIP - Japan Industrial Partners 14 3
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 3
GF Securities 4 3
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 3
Boeing 1031 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Sequoia Capital 115 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Россети Ленэнерго 1699 2
KGI Securities 50 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
ABN AMRO 100 2
Mitsubishi Heavy Industries 37 2
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 2
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 2
Ripplewood Holdings 9 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 12
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
Кабинет министров Японии - Национальное полицейское агентство Японии - НПА 6 2
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 2
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 2
Правительство Тайваня 48 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 6
Демократическая политическая партия США 122 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
ASTC - Advanced Storage Technology Consortium 2 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 68
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 62
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 17
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 17
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 50
Microsoft Windows 2000 8678 30
Apple iPad 4011 14
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Google Android 15243 9
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Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone 5 783 8
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Apple Lighting 87 4
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
MyDrivers 51 3
Statista 263 3
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JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 3
Samsung Galaxy 1035 3
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Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 2
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Hu Ken - Ху Кэнь 13 2
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Пачиков Степан 23 2
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Gent Chris - Джент Крис 12 2
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Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
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Бусаргин Андрей 26 1
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
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Южная Корея - Республика 7052 69
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Япония - Токио 1020 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Азия - Азиатский регион 5920 23
Германия - Федеративная Республика 13221 19
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Китай - Шанхай 833 15
Китай - Пекин - Beijing 1096 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 13
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
США - Аризона 549 9
США - Калифорния 4829 9
Таиланд - Королевство 926 9
Нидерланды 3746 8
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 7
Япония - Осака 145 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Сингапур - Республика 1953 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 6
Америка - Американский регион 2206 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Малайзия 922 6
Филиппины - Республика 599 6
Швеция - Королевство 3782 5
Израиль 2856 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Индонезия - Республика 1058 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
США - Техас 1048 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Йена - денежная единица Японии 503 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 11
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
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Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 32
Bloomberg 1627 23
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 15
NE Asia Online 313 13
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DigiTimes - Издание 1331 10
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Commercial Times 110 9
Maeil Business Newspaper 90 9
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Japan Today 47 9
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Ananova 250 2
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