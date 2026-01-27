Разделы

Osaka University Осакский университет Университет Осаки

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
27.11.2017 Запущен облачный квантовый компьютер для всех желающих. Видео 1
23.04.2014 Роботу нужен воздух! 1
15.11.2013 Виртуальная анатомия для японского AppStore 1
27.02.2013 Роботам нужен воздух! 1
05.02.2013 Японский лазер изменит диагностическую науку 1
23.01.2012 Электричество в мантии меняет скорость вращения Земли 1
19.05.2011 Неподалеку от Земли найдены десять бродячих планет 1
06.04.2011 Клетки костного мозга могут превращаться в кожу 1
01.02.2011 Холодный термояд: разберемся в истории вопроса 1
07.03.2008 Японцы придумали способ управления MP3-плеером с помощью глаз 1
27.02.2008 Фритюрницы: и вкусно, и грустно 2
01.03.2007 Микроскоп cможет распознавать атомы различных элементов 1
28.07.2005 В Японии создали самую человечную женщину-робота 1
28.07.2005 В Японии создали самую человечную женщину-робота 1
19.04.2005 Генные инженеры научились лечить диабет 1
19.04.2005 Генные инженеры научились лечить диабет 1
22.02.2005 Роботы-футболисты: маленькие - самые техничные 1
08.10.2002 Роботом-охранником можно управлять с помощью мобильника 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Osaka University и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25307 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Умник 36 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Lenovo Group 2370 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12569 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
HP Inc. 5766 1
9076 1
AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
Oracle Corporation 6895 1
Fujitsu 2066 1
Sony 6639 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Supermicro 127 1
Google LLC 12316 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Quanta Computer 211 1
Deiteriy - Дейтерий 73 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Sony Intelligent Dynamics Laboratory 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9414 1
DDR - Double data rate 2934 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2376 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6326 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1563 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 247 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 97 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Наушники - Headphones 4304 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
CFD - Computational Fluid Dynamics - вычислительная гидродинамика 8 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 1
Google Android 14772 2
Groupe SEB - Tefal FA - фритюрницы 1 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Apple - App Store 3017 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 229 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 319 1
Apple iPod 1550 1
Microsoft Windows BitLocker 939 1
Nvidia RAPIDS 19 1
Intel Foveros 3D 11 1
AMD Sapphire 74 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Intel Matrix Storage Technology - Intel Matrix Storage Manager - IMSM 16 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
NTT LOQC - NTT Linear Optical Quantum Computing 1 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
Groupe SEB - Moulinex AF 1 1
Honda Asimo 39 1
Intel Tofino 3 1
Robo-Erectus 1 1
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 1
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 1
Fleischmann Martin - Флейшман Мартин 3 1
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 1
Damkroger Trish - Дамкрогер Триш 2 1
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 1
Богданов Сергей 10 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Покушалова Ольга 15 1
Шувалова Анастасия 9 1
Ахапкин Сергей 2 1
Станкевич Лев 2 1
Япония 13563 15
Россия - РФ - Российская федерация 157957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 4
Япония - Осака 145 3
Европа 24665 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Швеция - Королевство 3718 1
Сингапур - Республика 1910 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
США - Калифорния 4778 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 440 1
Новая Зеландия 732 1
США - Юта 196 1
Мировой океан - World Ocean 522 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Зоология - наука о животных 2792 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 73 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 2
SOS (СОС) - международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи 5 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Английский язык 6882 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 110 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
EurekAlert 291 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
Nature 821 1
Telegraph 196 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 16 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
