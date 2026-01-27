Получите все материалы CNews по ключевому слову
Osaka University Осакский университет Университет Осаки
СОБЫТИЯ
Osaka University и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25307 2
|NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
|Умник 36 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
|Lenovo Group 2370 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
|Intel Corporation 12569 1
|IBM - International Business Machines Corp 9563 1
|HP Inc. 5766 1
|1С 9076 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
|Oracle Corporation 6895 1
|Fujitsu 2066 1
|Sony 6639 1
|Галактика - Корпорация 1509 1
|Supermicro 127 1
|Google LLC 12316 1
|NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
|Quanta Computer 211 1
|Deiteriy - Дейтерий 73 1
|Fujitsu Laboratories 46 1
|Sony Intelligent Dynamics Laboratory 2 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
|RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.