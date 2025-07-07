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Nvidia RAPIDS


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Intel создала процессор с тепловыделением как у утюга и уникальным техпроцессом, у которого нет аналогов 1
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
08.09.2022 Глава Intel: «Компания на дне». Битва с AMD за сервера почти проиграна 1
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
17.07.2020 Господство Intel рушится на глазах. У компании новые проблемы с мобильными и серверными процессорами 1
03.12.2018 Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена 2
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
09.06.2018 Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото 1
23.08.2010 Grand Home Automation начала серийное производство интеллектуальной системы полива 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Nvidia RAPIDS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12348 12
Nvidia Corp 3593 6
AMD - Advanced Micro Devices 4338 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 3
Oracle Corporation 6767 3
Lenovo Group 2314 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 2
IBM - International Business Machines Corp 9483 2
Supermicro 121 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Apple Inc 12323 1
Microsoft Corporation 24922 1
Samsung Electronics 10401 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Huawei 4048 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1516 1
MediaTek - Ralink 543 1
Qualcomm Technologies 1858 1
Ampere Computing 53 1
Canyon Technology Group 51 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
GlobalFoundries - GF 92 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 32 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 126 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 448 1
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 1
Quanta Computer 211 1
Tile 16 1
Ursa Labs 1 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 140 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Tesla Motors 412 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3945 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8136 7
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 473 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1662 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 5
DDR - Double data rate 2820 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1351 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 77 4
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 623 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 166 2
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Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1368 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 278 8
AMD Sapphire 74 8
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 157 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 136 3
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 3
Intel x86 - архитектура процессора 1920 3
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Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 149 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
Intel Foveros 3D 11 3
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 7 3
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 12 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Nvidia Tesla GPU 169 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 177 2
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 13 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 54 2
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
Microsoft Windows 7 1988 2
Linux OS 10331 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 2
Intel Sandy Bridge 144 2
Apple iPhone 6 4863 2
Intel Xeon Granite Rapids - серия серверных процессоров 5 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1031 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 45 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 14 1
Nvidia Titan RTX 9 1
Google Cloud Storage 17 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 107 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 192 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 2
Рафаловский Давид 32 1
Колбин Евгений 75 1
Zaharia Matei - Захариа Матей 2 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
Чернышев Андрей 69 1
McKinney Wes - МакКинни Уэс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 3
Южная Корея - Республика 6750 2
США - Мичиган 267 1
Китай - Тайвань 4062 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
Нидерланды 3568 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1634 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 903 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2415 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1518 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5128 1
Ботаника - Растения - Plantae 1087 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 782 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 45 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3437 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Tom’s Hardware 451 5
Phoronix 47 2
SemiAccurate 13 1
Igor’s Lab 7 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
TrendForce 118 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 127 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
Intel Architecture Day 4 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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