Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату

Дополнительные функции за отдельную плату

Intel объявила о запуске программы Intel On Demand, в рамках которой владельцы процессоров, выпускаемых компанией, получат возможность разблокировать дополнительные функции чипа за отдельную плату.

Внедрение нового подхода, вероятно, позволит Intel сократить номенклатуру выпускаемой продукции и в результате снизить производственные издержки, а клиентам компании – модернизировать свою инфраструктуру с помощью программных инструментов, без физического вмешательства в работу компьютеров и остановки рабочих процессов.

Первыми CPU, попадающими под действие программы, станут новые серверные процессоры Xeon Scalable четвертого поколения семейства Sapphire Rapids, пишет Tom’s Hardware. Поставки этих чипов, как ожидается, начнутся в январе 2023 г.

Две модели, шесть расширений

Программа Intel On Demand предусматривает две различных модели взаимодействия между клиентом и Intel.

Intel предложит программную активацию дополнительных возможностей процессоров Xeon за отдельную плату

При выборе модели активации клиент единственный раз оплачивает разблокировку необходимых ему функций и пользуются ими бессрочно. Альтернатива этому подходу – сервисная модель, которая будет доступна пользователям таких решений как платформа GreenLake компании HPE.

В числе партнеров, которые по заявлению Intel, будут предоставлять Intel On Demand по сервисной модели: H3C, HPE, Inspur, Lenovo, Supermicro, Phoenix NAP и Variscale.

Активации подлежат такие расширения и функции как Software Guard Extensions, Quick Assist Technology, Dynamic Load Balancer, In-Memory Analytics Accelerator, Data Streaming Accelerator. Последние три впервые будут представлены в процессорах семейства Sapphire Rapids.

Представленные Intel дополнительные возможности процессоров предназначены для самых разных видов рабочих нагрузок, и далеко не всем клиентам они понадобятся все и сразу. Поэтому, в такой ситуации, возможно, окажется целесообразным приобрести «урезанную» версию CPU по более низкой цене и затем по мере необходимости разблокировать желаемые функции за отдельную плату.

Так, Dynamic Load Balancer, к примеру, представляет собой аппаратно-управляемую систему балансировки нагрузки и, в частности, может найти применение в решениях для телеком-отрасли.

In-Memory Analytics Accelerator, в свою очередь, предназначен для ускорения процедур сжатия и распаковки в приложениях, работающих c большими данными, и резидентных СУБД (in-memory db).

Ожидаемый шаг

CNews еще в сентябре 2021 г. писал о вероятных планах Intel по внедрению механизма Software Defined Silicon (SDSi; буквально «программно-определяемый кремний»), который позволил бы клиентам компании активировать отдельные аппаратные блоки расширений в процессорах Xeon Scalable софтверными методами.

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Основанием предполагать, что подобные возможности рано или поздно появятся в продукции компании, стал патч, подготовленный специалистами Intel для включения в состав ядра Linux 5.18. «Заплатка», на которую обратил внимание Phoronix, добавляла в Linux драйвер, реализующий интерфейс для взаимодействия пользовательского ПО с аппаратной частью SDSi.

Соответствующее ПО позволяет записывать во внутреннюю NVRAM-память процессора ключ, который подтверждает приобретение дополнительных функций, а также считывать состояние SDSi-подсистемы каждого отдельно взятого процессора в системе.

Несколько фактов о Sapphire Rapids

Intel неоднократно откладывала вывод семейства Sapphire Rapids на рынок на более поздние даты. В качестве одной из причин возникновения задержек с запуском продаж Xeon Scalable четвертого поколения аналитики TrendForce называли высокий процент бракованной продукции на выходе в связи с проблемами в освоении 10-нанометрового технологического процесса (с июля 2021 г. называется Intel 7).

В августе 2022 г. CNews писал о том, что Intel раз за разом переносит старт массового производства новых Xeon Scalable из-за огромного числа ошибок, совершенных инженерами при разработке процессоров. По некоторым данным, в общей сложности в процессе отладки чипов было исправлено около 500 аппаратных багов.

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Действующий глава Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger), который на посту CEO сменил Роберта Свона (Robert Swan) в феврале 2021 г., косвенно обвинил в неудачах с запуском Sapphire Rapids предыдущее руководство компании и сложившиеся под его начала практики.

Неудачный эксперимент

Пока достоверно неизвестно, попадут ли под действие Intel On Demand процессоры, предназначенные для потребительского сегмента. С 2010 по 2011 гг. Intel предлагала разблокировку дополнительных возможностей некоторых потребительских моделей бюджетного сегмента в рамках программы Intel Upgrade Service, и этот опыт оказался не слишком удачным.

Так, владельцы чипа Pentium G6951 (семейство Clarkdale) могли за $50 купить код активации, введя который в специальную программу для Windows 7, можно было улучшить характеристики, выпущенного в сентябре 2010 г. процессора. Пользователь мог рассчитывать на расширение кэш-памяти за счет дополнительного 1 МБ и активацию поддержку технологии Hyperthreading.

В дальнейшем действие программы было расширено на модельный ряд процессоров семейства Sandy Bridge. «Прокачать» программным путем можно было чипы Core i3-2312M, Core i3-2102, а также Pentium G622.

В конечном счете программа была свернута, так как оказалась непопулярной среди клиентов. В некоторых случаях было выгоднее приобрести более мощный процессор сразу, чем покупать бюджетную модель и затем модернизировать ее путем разблокировки дополнительных возможностей с помощью ПО.