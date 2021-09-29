Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату

Дополнительные функции Xeon за отдельную плату

Intel планирует предоставлять доступ к дополнительным возможностям серверных процессоров Xeon за отдельную плату. Об этом сообщил портал Phoronix, специалисты которого обнаружили патч Intel для ядра Linux, включающий поддержку механизма Software Defined Sillicon (SDSi).

SDSi позволит активировать расширенные аппаратные возможности чипа программным способом уже после приобретения и установки процессора. Для этого, предположительно, потребуется приобрести отдельную лицензию.

Предложенный Intel патч добавляет в Linux драйвер, который предлагает интерфейс для взаимодействия пользовательского ПО с аппаратной частью SDSi. Данное ПО позволяет записывать во внутреннюю память чипа NVRAM ключ, который подтверждает приобретение дополнительных функций, а также считывать состояние SDSi-подсистемы каждого отдельно взятого процессора в системе.

Что известно о SDSi

Как отмечает источник, в патче не содержится информация о том, какую именно функциональность позволит разблокировать механизм, а также какое конкретно семейство процессоров Xeon Scalable получит ее поддержку.

Intel рассматривает возможность предоставлять доступ к расширенным возможностям процессоров Xeon за отдельную плату

Издание Tom’s Hardware предполагает, что первыми чипами с SDSi будут представители семейства Sapphire Rapids – четвертого поколения Xeon Scalable для дата-центров, официально представленного в августе 2021 г.

По мнению специалистов Tom’s Hardware, диапазон допфункций процессоров Xeon Scalable, которыми потенциально сможет торговать Intel, невероятно широк. Это могут быть как улучшения базовых характеристик, например, тактовой частоты и объема кэш-памяти, так и разблокировка специализированных расширенных инструкций.

Зачем нужна данная технология

Отличий между потребительскими процессорами (например, линейки Core) и профессиональными (Xeon) с годами становится все больше и больше, функциональная пропасть между ними растет. Если раньше, во времена Pentium II/III/4, процессоры Xeon представляли собой лишь несколько улучшенные версии десктопных моделей, выделяющиеся за счет объема кэша и поддержки многопроцессорных систем (SMP), то на сегодня Xeon Scalable отличаются от своих «домашних собратьев» гораздо большим числом ядер и поддержкой особых инструкций, которые вряд ли когда-либо понадобятся рядовым пользователям, а возможно и дата-центрам.

Будущие процессоры семейства Sapphire Rapids обеспечат поддержку множества новых инструкций и специальных ускорителей. К примеру, в Xeon Scalable четвертого поколения появится Advanced Matrix Extensions (AMX) – средство ускорения искусственного интеллекта нового поколения. Как рассказал представитель Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) в рамках Intel Architecture Day 2021, оно обеспечивает значительное увеличение скорости тензорных расчетов, которые лежат в основе алгоритмов глубокого обучения.

Как отмечает Tom’s Hardware, многие корпоративные клиенты Intel могут по началу не оценить в полной мере потенциал применения AMX и ей подобных. Чтобы удовлетворить текущие нужды таких клиентов, Intel может предложить им процессоры в базовой конфигурации (возможно, по более низкой цене), а затем по мере необходимости открывать доступ к расширенной функциональности за дополнительную плату.

Идея не нова

Для Intel не в новинку предлагать программную разблокировку аппаратных функций за деньги.

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Один из наиболее свежих примеров – возможность активации поддержки Intel VROC (Virtual RAID on CPU), которая позволяет организовать виртуальный RAID-массив SSD-накопителей без использования отдельных плат расширения. Технология опирается на встроенную в процессоры Xeon (Scalable, W и D) функцию Intel VMD, которая позволяет напрямую контролировать SSD-накопители NVMe. Стоит отметить, что процесс активации Intel VROC требует приобретения и подключения специального аппаратного ключа к материнской плате компьютера.

Кроме того, с 2010 по 2011 гг. Intel предлагала разблокировку дополнительных возможностей некоторых потребительских моделей бюджетного сегмента в рамках программы Intel Upgrade Service.

К примеру, заплатив $50 за код активации, который нужно было ввести в специальную программу для Windows 7, можно было «прокачать» чип Pentium G6951 (семейство Clarkdale), выпущенный в сентябре 2010 г. В результате пользователь получал дополнительный 1 МБ кэш-памяти и поддержку технологии Hyperthreading.

В 2011 г., несмотря на шквал критики в адрес инициативы со стороны профильных СМИ, действие программы было расширено на процессоры семейства Sandy Bridge. Обновить программным путем можно было модели Core i3-2312M, Core i3-2102 и Pentium G622.

Все в том же 2011 г. программа была свернута, так как, по всей видимости, оказалась непопулярной среди потребителей. По оценке специалистов, в некоторых случаях было проще и выгоднее приобрести более мощный процессор сразу, нежели ограничиться покупкой бюджетной модели и впоследствии модернизировать ее программно.

