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Intel Pentium III
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.04.2005
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Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ по сра
|20.04.2005
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Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ по сра
|12.03.2003
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Intel Centrino избавит мир от проводов?
батарей до 5 часов и более по сравнению с приблизительно 4 часами для систем на основе процессоров Pentium III-M для мобильных ПК и приблизительно 3 часами для систем на базе процессора Pentiu
|12.03.2003
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Intel Centrino избавит мир от проводов?
батарей до 5 часов и более по сравнению с приблизительно 4 часами для систем на основе процессоров Pentium III-M для мобильных ПК и приблизительно 3 часами для систем на базе процессора Pentiu
|16.09.2002
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Intel: 11 новых процессоров для мобильных ПК
азмерных, ультратонких и ультралегких, а также для заменяющих настольную систему моделей. Процессор Pentium III-M для мобильных ПК позволяет производителям персональных компьютеров создавать св
|27.04.2002
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Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет
м обозревателей The Inquirer, компания Intel подтвердила информацию об изменении цены на процессоры Pentium III-M. Цена на Pentium III-M, выполненные по 0,13-мкм процессу, при закупках п
|25.04.2002
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Intel снизила цены на мобильные процессоры Pentium III
Intel снизила цены на "мобильные" процессоры Pentium III, использующиеся в ноутбуках. 1,2 ГГц процессор подешевел на 21% (с $508 до $401). 1,13 МГц PII-M - на 27% (с $401 до $294). 1,06 ГГц модель - на 18% (с $294 до $241), и, наконец, 1
|18.04.2002
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Intel представила 5 новых процессоров для мобильных устройств
более шести часов без перезарядки батарей. Новые архитектурные решения, реализованные в процессорах Pentium III-M для мобильных ПК, позволили достичь баланса производительности и низкого энерго
|18.04.2002
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Intel: 5 новых процессоров для мобильных устройств
еров: ПК-планшетов, мини- и субноутбуков". Новые архитектурные решения, реализованные в процессорах Pentium III-M для мобильных ПК, позволили достичь баланса производительности и низкого энерго
|27.03.2002
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Fujitsu Siemens Computers представила новые ПК, ноутбуки, серверы и КПК в России
олее чем на 30% по сравнению с существующими многопроцессорными системами на базе процессоров Intel Pentium III Xeon. Отметим, что по данным IDC в четвертом квартале 2001 года на долю серверов
|27.03.2002
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Fujitsu Siemens: новые продукты на базе Intel-процессоров
мовый ЖК-монитор. Scenic F LCD нацелен на корпоративных пользователей и оснащается либо процессором Pentium III, либо Celeron с частотой до 1,2 ГГц, оперативной памятью SDRAM объемом до 512 МБ
|14.03.2002
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УСП "Компьюлинк" займется производством и продажей серверов
и наращиванию мощности. CLR N1000 имеет следующие характеристики: работа с двумя процессорами Intel Pentium III Tualatin с кэш-памятью второго уровня - 512 Kб; максимальный объем оперативной па
|12.03.2002
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Force Computers представила новый 15-слотовый универсальный сервер для монтажа в стойку высотой 4U
ный на базе одноплатного компьютера с процессором Intel Celeron (566 MГц) или сдвоенным процессором Pentium III (1 ГГц), предназначен для выполнения тех приложений, где требуется большое число
|01.02.2002
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Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон
TFT-матрицы с диагональю 13,3 дюйма (1024x768), поддерживает процессоры Intel Celeron 1,0-1,3 ГГц и Pentium III 1,0-1,2 ГГц, имеет оперативную память 128 Мб (до 512 Мб) и видеопамять 8-64 Мб (к
|01.02.2002
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Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон
TFT-матрицы с диагональю 13,3 дюйма (1024x768), поддерживает процессоры Intel Celeron 1,0-1,3 ГГц и Pentium III 1,0-1,2 ГГц, имеет оперативную память 128 Мб (до 512 Мб) и видеопамять 8-64 Мб (к
|23.01.2002
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Intel: переход мобильных процессоров на 0,13-мкм технологию завершен
Три новых процессора Intel Pentium III-М и один процессор Intel Celeron с тактовыми частотами до 866 МГц с низким и свер
|23.01.2002
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Intel объявила о полном переходе на 0,13-мкм технологию и о выпуске новых мобильных процессоров
ой процессорами энергии при одновременном увеличении производительности. Три новых процессора Intel Pentium III-М и один процессор Intel Celeron с тактовыми частотами до 866 МГц с низким и свер
|05.12.2001
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Compaq будет использовать новый процессор Pentium III в серверах QuickBlade
Недавно корпорация Intel представила свой новый процессор Pentium III с тактовой частотой 700 МГц и сверхнизким энергопотреблением. Этот процессор ориентирован на использование в сверхтонких серверах. Компания Compaq заявила о том, что будет применять
|03.12.2001
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Intel снижает цены на Pentium III
Согласно сайту TheRegister, прайс-лист на различные модели Pentium III (в партиях от 1000 штук), отсортированные по сектору рынка и типу процессора, выглядит следующим образом (красным отмечены цены, установленные вчера): Настольные системыПроцессорЦен
|09.11.2001
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"Белый Ветер" выпустил RoverBook на базе Pentium III-M
р" объявил о выпуске новой модели портативного компьютера RoverBook Explorer AT6 на базе процессора Pentium III-M от Intel. Модель портативного компьютера Explorer AT6 использует новый мобильны
|06.11.2001
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Intel представит новые процессоры и чипсеты на Comdex
ввода\вывода и поддержкой памяти с коррекцией ошибок (ECC). Компания собирается показать процессоры Pentium III, используемые в ультратонких серверах. Кроме того, в первой половине 2002 года In
|29.10.2001
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AMD vs Intel: страсти по процессорам разгораются
Pentium 4 1,8 ГГц упадет в цене с $256 до $225. Кроме того, стало известно, что цены на процессоры Pentium III с рабочей частотой 1,0, 1,1, 1,13 и 1,2 ГГц снизятся с $193, $241, $224, $268 до
|29.10.2001
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Intel и AMD продолжают ценовую войну
1800+ до $120, $130, $160 и $215 соответственно.Кроме того, стало известно, что цены на процессоры Pentium III с рабочей частотой 1,0 ГГц, 1,1 ГГц, 1,13 ГГц и 1,2 ГГц снизятся с $193, $241, $2
|26.10.2001
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Хэллоуин: время снижать цены на Xeon
на упасть до $455. Кроме того, предполагается, что будут снижены цены и на отдельные модели линейки Pentium III. Pentium III-S Tialatin с тактовой частотой 1,26 ГГц подешевеет с $337 до
|26.10.2001
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Хэллоуин: время снижать цены на Xeon
на упасть до $455. Кроме того, предполагается, что будут снижены цены и на отдельные модели линейки Pentium III. Pentium III-S Tialatin с тактовой частотой 1,26 ГГц подешевеет с $337 до
|04.10.2001
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Intel выпустила Celeron 1,2 ГГц с удвоенным кэшем
систем.Новый Celeron с 256-килобайтным кэшем будет приближаться по производительности к процессору Pentium III на ядре "Coppermine". Недавно выпущенные чипы Pentium III с тактовыми част
|03.10.2001
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Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo
дисками с технологией SMART II и могут работать под Windows XP. ПК Evo D300 на базе Intel Celeron, Pentium III или Pentium 4 до 2,0 ГГц может по желанию заказчика конфигурироваться графическим
|17.09.2001
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Продвижение Р4 вызвало демпинг Р3
Американцы резко снижают цены на компьютеры на базе процессора Pentium III, и без того заметно подешевевшие в последнее время. К началу следующего года прод
|17.09.2001
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Продвижение Р4 вызвало демпинг Р3
oup корпорации Intel Луис Бернс (Louis Burns) на Форуме разработчиков, проходившем в конце августа, Pentium III исчезнет с рынка настольных систем к концу этого года. Это спровоцировало продавц
|30.07.2001
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Мобильного Pentium 4 не будет?
Intel, включая исполнительного вице-президента Пола Отеллини (Paul Otellini), расскажут о стратегии Pentium III-M и немного о других процессорах Pentium III на базе 0,13-мкм технологии.
|27.07.2001
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Intel представит новые процессоры для ноутбуков
30 июля Intel планирует представить на суд общественности пять моделей нового мобильного процессора Pentium III-M. Аналитики Intel рассчитывают на большое количество заказов на новые модели от
|24.07.2001
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Intel "убъет" 100МГц шину для ноутбуков
Компания Intel собирается перевести все свои мобильные процессоры Pentium III на системную шину 133 МГц. Это случится уже во втором квартале 2002 года. Новые п
|17.07.2001
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Pentium III и Celeron подешевели
16 июля корпорация Intel снизила цены на процессоры Pentium III для мобильных устройств на 37%. Цены на Pentium III и Celeron для ПК тоже
|11.07.2001
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Intel прекратила поставки серверного варианта чипа Pentium III Xeon
ля высокоуровневых серверов из-за дефекта, способного привести к отказу сервера.Поставки процессора Pentium III Xeon с 2 Мб кэш-памяти и тактовой частотой 900 МГц Intel начала в марте. Но уже м
|18.06.2001
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Compaq снизила цены на ряд моделей серверов Proliant начального уровня
анная служба печати, электронная почта и доступ в интернет. ML330 построен на базе процессора Intel Pentium III c частотой до 1 ГГц, позволяет установить до 5 дисков SCSI (или до 4 дисков ATA -
|31.05.2001
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Intel снизила цены на Pentium III и Celeron
Intel значительно снизила цены сразу на несколько моделей процессоров. На 38% подешевели Celeron и Pentium III для настольных ПК, на 24% - Pentium III для ноутбуков. 850 МГц Celeron, пр
|25.05.2001
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ННГУ стал первым ВУЗом Восточной Европы, оснащенным рабочими станциями на процессоре Intel Pentium 4
о второму уровню кластера, состоящему из 12 двухпроцессорных серверов на основе процессора Intel(r) Pentium III Xeon с тактовой частотой 1 Гц. Основу кластера составляют 2 четырехпроцессорных с
|23.05.2001
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Intel представила свои новые мобильные процессоры
я (ULV) и тактовой частотой 600 МГц (это самый экономичный процессор для ПК в мире), а также Mobile Pentium III с пониженным напряжением питания и тактовой частотой 750 МГц. Оба процессора подд
|22.05.2001
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Intel представила новые процессоры для мобильных ПК
байт и изготовлены по 0,18-микронному технологическому процессу. Процессор Ultra Low Voltage Mobile Pentium III 600МГц/300 МГц с поддержкой технологии Speedstep продается по цене $209, Low Volt
|16.04.2001
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Pentium 4 станет вдвое дешевле
m 4 Kit подешевеет на 15%, 1,4 ГГц Pentium 4 подешевеет на 7%, 1,3 ГГц Pentium 4 Kit - на 5%, 1 ГГц Pentium III на 7%, 933 МГц Pentium III на 14%, 866 МГц Pentium III на 16%, 850
Intel Pentium III и организации, системы, технологии, персоны:
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