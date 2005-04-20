Китайцы представили конкурента Pentium III В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ по сра

Китайцы представили конкурента Pentium III В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ по сра

Intel Centrino избавит мир от проводов? батарей до 5 часов и более по сравнению с приблизительно 4 часами для систем на основе процессоров Pentium III-M для мобильных ПК и приблизительно 3 часами для систем на базе процессора Pentiu

Intel Centrino избавит мир от проводов? батарей до 5 часов и более по сравнению с приблизительно 4 часами для систем на основе процессоров Pentium III-M для мобильных ПК и приблизительно 3 часами для систем на базе процессора Pentiu

Intel: 11 новых процессоров для мобильных ПК азмерных, ультратонких и ультралегких, а также для заменяющих настольную систему моделей. Процессор Pentium III-M для мобильных ПК позволяет производителям персональных компьютеров создавать св

Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет м обозревателей The Inquirer, компания Intel подтвердила информацию об изменении цены на процессоры Pentium III-M. Цена на Pentium III-M, выполненные по 0,13-мкм процессу, при закупках п

Intel снизила цены на мобильные процессоры Pentium III Intel снизила цены на "мобильные" процессоры Pentium III, использующиеся в ноутбуках. 1,2 ГГц процессор подешевел на 21% (с $508 до $401). 1,13 МГц PII-M - на 27% (с $401 до $294). 1,06 ГГц модель - на 18% (с $294 до $241), и, наконец, 1

Intel представила 5 новых процессоров для мобильных устройств более шести часов без перезарядки батарей. Новые архитектурные решения, реализованные в процессорах Pentium III-M для мобильных ПК, позволили достичь баланса производительности и низкого энерго

Intel: 5 новых процессоров для мобильных устройств еров: ПК-планшетов, мини- и субноутбуков". Новые архитектурные решения, реализованные в процессорах Pentium III-M для мобильных ПК, позволили достичь баланса производительности и низкого энерго

Fujitsu Siemens Computers представила новые ПК, ноутбуки, серверы и КПК в России олее чем на 30% по сравнению с существующими многопроцессорными системами на базе процессоров Intel Pentium III Xeon. Отметим, что по данным IDC в четвертом квартале 2001 года на долю серверов

Fujitsu Siemens: новые продукты на базе Intel-процессоров мовый ЖК-монитор. Scenic F LCD нацелен на корпоративных пользователей и оснащается либо процессором Pentium III, либо Celeron с частотой до 1,2 ГГц, оперативной памятью SDRAM объемом до 512 МБ

УСП "Компьюлинк" займется производством и продажей серверов и наращиванию мощности. CLR N1000 имеет следующие характеристики: работа с двумя процессорами Intel Pentium III Tualatin с кэш-памятью второго уровня - 512 Kб; максимальный объем оперативной па

Force Computers представила новый 15-слотовый универсальный сервер для монтажа в стойку высотой 4U ный на базе одноплатного компьютера с процессором Intel Celeron (566 MГц) или сдвоенным процессором Pentium III (1 ГГц), предназначен для выполнения тех приложений, где требуется большое число

Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон TFT-матрицы с диагональю 13,3 дюйма (1024x768), поддерживает процессоры Intel Celeron 1,0-1,3 ГГц и Pentium III 1,0-1,2 ГГц, имеет оперативную память 128 Мб (до 512 Мб) и видеопамять 8-64 Мб (к

Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон TFT-матрицы с диагональю 13,3 дюйма (1024x768), поддерживает процессоры Intel Celeron 1,0-1,3 ГГц и Pentium III 1,0-1,2 ГГц, имеет оперативную память 128 Мб (до 512 Мб) и видеопамять 8-64 Мб (к

Intel: переход мобильных процессоров на 0,13-мкм технологию завершен Три новых процессора Intel Pentium III-М и один процессор Intel Celeron с тактовыми частотами до 866 МГц с низким и свер

Intel объявила о полном переходе на 0,13-мкм технологию и о выпуске новых мобильных процессоров ой процессорами энергии при одновременном увеличении производительности. Три новых процессора Intel Pentium III-М и один процессор Intel Celeron с тактовыми частотами до 866 МГц с низким и свер

Compaq будет использовать новый процессор Pentium III в серверах QuickBlade Недавно корпорация Intel представила свой новый процессор Pentium III с тактовой частотой 700 МГц и сверхнизким энергопотреблением. Этот процессор ориентирован на использование в сверхтонких серверах. Компания Compaq заявила о том, что будет применять

Intel снижает цены на Pentium III Согласно сайту TheRegister, прайс-лист на различные модели Pentium III (в партиях от 1000 штук), отсортированные по сектору рынка и типу процессора, выглядит следующим образом (красным отмечены цены, установленные вчера): Настольные системыПроцессорЦен

"Белый Ветер" выпустил RoverBook на базе Pentium III-M р" объявил о выпуске новой модели портативного компьютера RoverBook Explorer AT6 на базе процессора Pentium III-M от Intel. Модель портативного компьютера Explorer AT6 использует новый мобильны

Intel представит новые процессоры и чипсеты на Comdex ввода\вывода и поддержкой памяти с коррекцией ошибок (ECC). Компания собирается показать процессоры Pentium III, используемые в ультратонких серверах. Кроме того, в первой половине 2002 года In

AMD vs Intel: страсти по процессорам разгораются Pentium 4 1,8 ГГц упадет в цене с $256 до $225. Кроме того, стало известно, что цены на процессоры Pentium III с рабочей частотой 1,0, 1,1, 1,13 и 1,2 ГГц снизятся с $193, $241, $224, $268 до

Intel и AMD продолжают ценовую войну 1800+ до $120, $130, $160 и $215 соответственно.Кроме того, стало известно, что цены на процессоры Pentium III с рабочей частотой 1,0 ГГц, 1,1 ГГц, 1,13 ГГц и 1,2 ГГц снизятся с $193, $241, $2

Хэллоуин: время снижать цены на Xeon на упасть до $455. Кроме того, предполагается, что будут снижены цены и на отдельные модели линейки Pentium III. Pentium III-S Tialatin с тактовой частотой 1,26 ГГц подешевеет с $337 до

Хэллоуин: время снижать цены на Xeon на упасть до $455. Кроме того, предполагается, что будут снижены цены и на отдельные модели линейки Pentium III. Pentium III-S Tialatin с тактовой частотой 1,26 ГГц подешевеет с $337 до

Intel выпустила Celeron 1,2 ГГц с удвоенным кэшем систем.Новый Celeron с 256-килобайтным кэшем будет приближаться по производительности к процессору Pentium III на ядре "Coppermine". Недавно выпущенные чипы Pentium III с тактовыми част

Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo дисками с технологией SMART II и могут работать под Windows XP. ПК Evo D300 на базе Intel Celeron, Pentium III или Pentium 4 до 2,0 ГГц может по желанию заказчика конфигурироваться графическим

Продвижение Р4 вызвало демпинг Р3 Американцы резко снижают цены на компьютеры на базе процессора Pentium III, и без того заметно подешевевшие в последнее время. К началу следующего года прод

Продвижение Р4 вызвало демпинг Р3 oup корпорации Intel Луис Бернс (Louis Burns) на Форуме разработчиков, проходившем в конце августа, Pentium III исчезнет с рынка настольных систем к концу этого года. Это спровоцировало продавц

Мобильного Pentium 4 не будет? Intel, включая исполнительного вице-президента Пола Отеллини (Paul Otellini), расскажут о стратегии Pentium III-M и немного о других процессорах Pentium III на базе 0,13-мкм технологии.

Intel представит новые процессоры для ноутбуков 30 июля Intel планирует представить на суд общественности пять моделей нового мобильного процессора Pentium III-M. Аналитики Intel рассчитывают на большое количество заказов на новые модели от

Intel "убъет" 100МГц шину для ноутбуков Компания Intel собирается перевести все свои мобильные процессоры Pentium III на системную шину 133 МГц. Это случится уже во втором квартале 2002 года. Новые п

Pentium III и Celeron подешевели 16 июля корпорация Intel снизила цены на процессоры Pentium III для мобильных устройств на 37%. Цены на Pentium III и Celeron для ПК тоже

Intel прекратила поставки серверного варианта чипа Pentium III Xeon ля высокоуровневых серверов из-за дефекта, способного привести к отказу сервера.Поставки процессора Pentium III Xeon с 2 Мб кэш-памяти и тактовой частотой 900 МГц Intel начала в марте. Но уже м

Compaq снизила цены на ряд моделей серверов Proliant начального уровня анная служба печати, электронная почта и доступ в интернет. ML330 построен на базе процессора Intel Pentium III c частотой до 1 ГГц, позволяет установить до 5 дисков SCSI (или до 4 дисков ATA -

Intel снизила цены на Pentium III и Celeron Intel значительно снизила цены сразу на несколько моделей процессоров. На 38% подешевели Celeron и Pentium III для настольных ПК, на 24% - Pentium III для ноутбуков. 850 МГц Celeron, пр

ННГУ стал первым ВУЗом Восточной Европы, оснащенным рабочими станциями на процессоре Intel Pentium 4 о второму уровню кластера, состоящему из 12 двухпроцессорных серверов на основе процессора Intel(r) Pentium III Xeon с тактовой частотой 1 Гц. Основу кластера составляют 2 четырехпроцессорных с

Intel представила свои новые мобильные процессоры я (ULV) и тактовой частотой 600 МГц (это самый экономичный процессор для ПК в мире), а также Mobile Pentium III с пониженным напряжением питания и тактовой частотой 750 МГц. Оба процессора подд

Intel представила новые процессоры для мобильных ПК байт и изготовлены по 0,18-микронному технологическому процессу. Процессор Ultra Low Voltage Mobile Pentium III 600МГц/300 МГц с поддержкой технологии Speedstep продается по цене $209, Low Volt