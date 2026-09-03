Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel ISSE Internet Streaming SIMD Extensions SIMD Single Instruction Multiple Data одна инструкция, много данных принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 71, упоминаний - 96
Intel ISSE и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
|The Register - The Register Hardware 1789 4
|ZDnet 664 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 3
|Nikkei Communications 21 2
|AP - Associated Press 2008 1
|EE Times 160 1
|TechSpot 190 1
|Neowin 221 1
|ComputerWorld 144 1
|DailyTech 96 1
|WindowsSecrets 2 1
|ExtremeTech 40 1
|Tom’s Hardware 611 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
|9to5Google 61 1
|Ars Technica 451 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.