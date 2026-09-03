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Intel ISSE Internet Streaming SIMD Extensions SIMD Single Instruction Multiple Data одна инструкция, много данных принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2026 Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian 1
19.06.2025 Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений 1
24.03.2025 В России анонсирован производительный сигнальный процессор для инфраструктуры связи 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
15.05.2024 На стареющих ПК прекращается поддержка штатного браузера Windows. Со временем он перестанет открывать сайты и превратится в мишень для хакеров. Решить проблему невозможно 1
14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет 1
14.11.2023 Постквантовый алгоритм электронной подписи «Шиповник» получил открытую реализацию 1
21.06.2023 Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15 2
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
17.05.2021 Chrome впервые за 13 лет перестанет «тормозить» при загрузке сайтов. Видео 3
03.03.2021 Вышло масштабное обновление Chrome со множеством изменений. На старых ПК оно не работает 3
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
29.03.2019 Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы» 1
04.02.2019 Microsoft заманивает на Windows 10 бесплатным сервисом для миграции с других ОС 1
28.01.2019 Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10 1
20.06.2018 Microsoft внезапно отказалась от поддержки Windows 7 на старых ПК 4
09.06.2017 Процессорной архитектуре X86 исполняется 40 лет 6
09.06.2017 Intel требует от Microsoft, Qualcomm и прочих компаний дань за эмуляцию х86 1
29.05.2017 ARM выпустила процессоры нового поколения, которые ускорят искусственный интеллект в 50 раз 1
05.02.2016 История AMD: то же самое, но дешевле 2
05.08.2015 Toshiba будет применять в своих продуктах процессор ARM Cortex-A53 1
01.10.2014 Сотрудники Microsoft проговорились об аппаратных требованиях к новой Windows 10 1
06.01.2014 Apple приобрела самый маленький в мире стартап 1
02.02.2009 Вышла альфа-версия новой ОС для нетбуков 1
27.08.2008 Intel Centrino 2: стоит ли гнаться 3
09.01.2008 Представлены первые ноутбуки на процессорах Intel Penryn 1
25.12.2007 «Т-Платформы» представит новые решения на базе Cell Broadband Engine 1
12.11.2007 Intel представил первые 45-нм процессоры 1
14.07.2006 Испытания доказали превосходство Core 2 Duo над конкурентами 1
03.02.2006 Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 2
22.12.2005 Ноутбуки: все о новой платформе NAPA 1
29.08.2005 Sony и Toshiba объявили технические подробности архитектуры Cell 1
15.08.2005 У Windows и Linux появился опасный конкурент 2
31.05.2005 Самый маленький и быстрый процессор сделан на Тайване 2
15.03.2005 Intel обновила технологию Wireless MMX 1
15.03.2005 Intel обновила технологию Wireless MMX 1
16.02.2005 Процессоры AMD дешевеют 1

Публикаций - 71, упоминаний - 96

Intel ISSE и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12850 48
AMD - Advanced Micro Devices 4679 18
Microsoft Corporation 25822 13
IBM - International Business Machines Corp 9709 13
Toshiba Corporation 2983 7
Nvidia Corp 4046 6
Apple Inc 13225 6
Dell EMC 5199 5
Google LLC 12746 4
Qualcomm Technologies 1985 4
HP Inc. 5903 4
Fujitsu 2107 4
Sony 6749 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Samsung Electronics 11103 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 3
Adobe Systems 1601 3
AMD Graphics Product Group - ATI 974 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 2
Adobe Macromedia 220 2
VAIO 475 2
Технологии Будущего 169 2
Rover - RoverComputers 423 2
Casio 338 2
Novafora - Transmeta 196 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 2
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 2
Encore Software 7 2
Intel Mobile Platforms Group 15 2
Amazon Inc - Amazon.com 3293 2
Lenovo Group 2468 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 70 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 488 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Верный - торговая сеть 328 1
Puma - Пума 50 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Ziff Davis 24 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22697 60
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8833 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 19
DDR - Double data rate 3097 16
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10422 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5048 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17047 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5929 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1662 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2827 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16432 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10784 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5522 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 8
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1489 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18424 7
Пропускная способность - Bandwidth 1920 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 6
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1252 6
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26055 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10755 5
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 251 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1706 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10059 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29796 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13446 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7677 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2862 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 28
Intel Pentium III 782 15
Intel x86 - архитектура процессора 2179 12
Microsoft Windows 16950 12
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 11
Linux OS 11593 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 8
Microsoft Windows 10 1949 7
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 7
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 6
Microsoft Windows 7 2009 6
Microsoft Windows XP 2432 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 6
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
AMD Sempron 68 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 5
Intel Itanium 649 5
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 4
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
Intel GM чипсет 88 4
Google Chrome - браузер 1715 4
Apple macOS 2438 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 4
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 3
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 3
Intel Extreme Graphics 53 3
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Intel Mobile Voltage Positioning - IMVP 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 3
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
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Swift Art - Свифт Арт 5 1
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Shaw Frank - Шоу Фрэнк 4 1
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Papandriopoulos John - Папандриопулос Джон 1 1
Пыкин Алексей 5 1
Громаковский Евгений 18 1
Придюк Олег 1 1
Лунегов Сергей 16 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 14 1
Kilroy Thomas - Kilroy Tom - Килрой Томас - Килрой Том 9 1
Арлазаров Владимир 291 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 237 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167230 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 8
Европа 24999 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 4
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США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 2
Япония 13824 2
Индия - Bharat 5889 2
Германия - Федеративная Республика 13254 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 2
Австралия - Мельбурн 115 1
США - Техас - Остин 190 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1836 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Канада 5087 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Италия - Итальянская Республика 4514 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Китай - Тайвань 4278 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Испания - Королевство 3842 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1944 1
США - Калифорния 4836 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
США - Техас 1053 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 216 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34006 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53772 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7618 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6815 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5627 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1123 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7553 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2197 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6202 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1513 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6717 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11824 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3884 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 238 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6217 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9130 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 384 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3406 1
Физика - Physics - область естествознания 2953 1
"китайфон" 26 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6104 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4050 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7478 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1273 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 1
The Register - The Register Hardware 1789 4
ZDnet 664 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 3
Nikkei Communications 21 2
AP - Associated Press 2008 1
EE Times 160 1
TechSpot 190 1
Neowin 221 1
ComputerWorld 144 1
DailyTech 96 1
WindowsSecrets 2 1
ExtremeTech 40 1
Tom’s Hardware 611 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 1
9to5Google 61 1
Ars Technica 451 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 4
IDC - International Data Corporation 4995 2
Fortune Global 500 296 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
TIRIAS Research 4 1
Gartner - Гартнер 3662 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
Intel Developer Forum - IDF 317 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CeBIT 614 1
MIPS Open Developer Days 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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