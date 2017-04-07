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Seiko Instruments Inc SII

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.04.2017 OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса 1
01.09.2016 Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники 1
18.02.2013 Электронные словари Dayfiler оснащаются Dr.Web для Android Light 2
10.11.2004 Seiko Instruments выпустила электронный словарь стоимостью $550 1
21.02.2003 Тепла человеческого тела хватит для передачи данных 1
21.02.2003 Беспроводные системы передачи данных будут работать от тепла вашего тела 1
21.02.2003 Тепла человеческого тела хватит для передачи данных 1
21.02.2003 Беспроводные системы передачи данных будут работать от тепла вашего тела 1
19.09.2002 DDI Pocket выпустит миниатюрные PHS-телефоны размером с карту Secure Digital 2
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..." 1
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет 1
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет 1
06.03.2002 Seiko выпустила SmartPad2 для PocketPC 2
23.11.2001 Seiko разработала систему аппаратной защиты жестких дисков 1
15.01.2001 Seiko Instruments представила часы, связанные с мобильным телефоном по технологии Bluetooth 2
14.12.2000 Японские ученые продемонстрировали достижения нанотехнологий, создав бутылку диаметром 2.75 микрон 1
14.12.2000 Японские ученые продемонстрировали достижения нанотехнологий, создав бутылку диаметром 2.75 микрон 1
12.07.2000 Seiko Instruments открыла своё отделение в Китае про выпуску ЖК-панелей для сотовых телефонов 4

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Seiko Instruments Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Samsung Electronics 11065 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Toshiba Corporation 2980 3
Casio 338 3
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 2
Encore Software 7 2
Dell EMC 5180 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Corporation 12811 2
Adobe Systems 1597 2
Nvidia Corp 4002 2
Adobe Macromedia 219 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Seiko I Infotech Inc 3 1
Taito 5 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Fujitsu 2105 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
Lenovo Motorola 3566 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Sharp Corporation 1062 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
F-Secure 216 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 1
Motorola Inc 1156 1
Motorola Solutions - Psion 127 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Sony BMG 187 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
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CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
DDR - Double data rate 3083 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
WAV - Waveform Audio File Format 532 3
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
NTT MT-CMOS 4 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft Windows 95 429 4
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
AMD Mobility Radeon 232 2
Toshiba Tecra 49 2
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 2
HPE Compaq Presario 125 2
Intel Mobile Voltage Positioning - IMVP 4 2
Toshiba Sattelite 6 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 16882 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Adobe Photoshop 804 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Intel Pentium III 782 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 2
Toshiba Satellite 166 2
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Sharp - SharpVision - серия проекторов 2 1
OKI ColorPainter 2 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
OKI Sendys 4 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Sharp Aquos 74 1
Matsui Shinji - Мацуи Синдзи 2 2
Pride Charley - Прайд Чарли 2 1
Макаров Алексей 69 1
Япония 13807 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Индия - Bharat 5870 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
NE Asia Online 313 4
Nikkei Communications 21 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
ZDnet 663 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Silicon Strategies 45 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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