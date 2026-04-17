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Индексная книга (каталог) CNews*
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WAV Waveform Audio File Format

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.04.2026 Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи 1
09.02.2026 Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы 1
12.12.2025 «Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров 1
12.11.2025 Onyx Boox Note Air 5 С – высокопроизводительный флагман с большим цветным экраном и стилусом 1
02.07.2025 ValueAI подключил Yandex SpeechKit и Whisper для работы с аудиоданными 1
30.05.2025 Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
28.04.2025 Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
11.04.2025 Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
05.12.2024 Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления 1
28.11.2024 Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM 1
28.10.2024 Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
01.04.2024 Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту 1
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT 1
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года 1
20.12.2023 Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM 1
23.10.2023 Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи 1
17.10.2023 Премьера Onyx Boox – два крупноформатных цветных ридера Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С 1
06.06.2023 Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
03.01.2023 ИИ научили доводить плохие диктофонные записи до студийного качества. Инструмент бесплатный 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами 1
31.03.2022 «Сбер» запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки аудиофайлов и голосовых сообщений 1
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 1
16.02.2022 5 советов, как минимизировать потерю качества при сжатии аудиофайла 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 1
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой 1
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1

Публикаций - 532, упоминаний - 536

WAV и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 48
Samsung Electronics 11065 45
Sony 6739 35
Microsoft Corporation 25775 33
Fly - Explay - Эксплей 243 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Lenovo Motorola 3566 21
Google LLC 12690 19
iRiver 182 17
Toshiba Corporation 2980 17
ONYX International 158 16
Archos Technology 72 16
Cowon Systems 73 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
JVC Kenwood 422 15
Philips 2099 14
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
LG Electronics 3735 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
МакЦентр - MacCentre 171 13
BBK Electronics Corp 332 11
Creative Technology 273 10
HTC Corporation 1512 9
Digma 251 9
Ritmix 64 9
Intel Corporation 12811 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Fly 214 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 8
Motorola Inc 1156 8
Treelogic 41 8
Gmini 20 8
Casio 338 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Adobe Systems 1597 6
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 6
Wacom 143 6
Yamaha - Ямаха 110 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Seiko Instruments Inc - SII 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Carl Zeiss AG 307 2
Nike 195 2
Верный - торговая сеть 326 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 647 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
UMA - United Music Agency 40 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
E100 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 55
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 460
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 309
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 249
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 215
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 178
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 170
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 169
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 165
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 155
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 152
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 151
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 142
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 138
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 133
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 124
Наушники - Headphones 4479 120
AVI - Audio Video Interleave 460 119
AAC - Advanced Audio Coding 479 115
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 105
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 92
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 92
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 91
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 80
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 76
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 74
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 68
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 68
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 67
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 66
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 65
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 65
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 62
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 60
Микрофон - Microphone 2809 59
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 58
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 57
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 85
Samsung SVR-диктофон 464 68
Microsoft Windows 16882 62
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 50
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 48
Google Android 15244 46
Apple iPod 1553 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 40
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 36
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 33
Apple iTunes Store 1118 27
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Linux OS 11533 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 17
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 17
Apple iOS 8583 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 15
Apple iPod nano 215 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Apple iPod Touch 747 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 12
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 12
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 12
Nokia Symbian OS 1411 12
Apple iPhone 6 4861 11
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 11
ONYX SNOW Field 56 11
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 11
Microsoft Windows XP 2431 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 10
ONYX MOON Light 52 10
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 10
Ксенин Алекс 311 9
Сергеев Иван 74 8
Николаев Григорий 10 6
Сорокин Андрей 23 4
Клинаичев Андрей 33 4
Малафеев Андрей 52 3
Демидов Михаил 134 3
Орлов Сергей 29 3
Болотов Дмитрий 10 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Наумов Максим 100 2
Попова Мария 141 2
Лаптева Марина 114 2
Газаров Артур 77 2
Ширшов Павел 76 2
Борушевский Денис 37 2
Наумов Станислав 30 2
Богатырев Кирилл 4 2
Абрамович Игорь 4 2
Иванов Герман 3 2
Водясов Алексей 222 2
Артамонова Анна 183 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Савельев Михаил 44 1
Соколов Андрей 22 1
Гордеева Анна 36 1
Борисов Евгений 20 1
Афанасьев Денис 77 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Филимонов Сергей 46 1
Иванов Кирилл 20 1
Сорокин Дмитрий 64 1
Беляев Дмитрий 32 1
Никитин Николай 24 1
Евстигнеев Денис 9 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Южная Корея - Республика 7052 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 38
Япония 13807 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Азия - Азиатский регион 5920 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Украина 7928 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Китай - Тайвань 4245 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5870 4
Америка - Американский регион 2206 4
Испания - Королевство 3840 3
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США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
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США - Калифорния 4829 2
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Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
Литий - Lithium - химический элемент 663 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 8
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Металлы - Серебро - Silver 827 7
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PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 6
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 6
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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