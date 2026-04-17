Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 532, упоминаний - 536
WAV и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 9
|Сергеев Иван 74 8
|Николаев Григорий 10 6
|Сорокин Андрей 23 4
|Клинаичев Андрей 33 4
|Малафеев Андрей 52 3
|Демидов Михаил 134 3
|Орлов Сергей 29 3
|Болотов Дмитрий 10 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Наумов Максим 100 2
|Попова Мария 141 2
|Лаптева Марина 114 2
|Газаров Артур 77 2
|Ширшов Павел 76 2
|Борушевский Денис 37 2
|Наумов Станислав 30 2
|Богатырев Кирилл 4 2
|Абрамович Игорь 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Водясов Алексей 222 2
|Артамонова Анна 183 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Савельев Михаил 44 1
|Соколов Андрей 22 1
|Гордеева Анна 36 1
|Борисов Евгений 20 1
|Афанасьев Денис 77 1
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
|Milton Trevor - Милтон Тревор 3 1
|Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Иванов Кирилл 20 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Никитин Николай 24 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Миронов Андрей 14 1
|Пелевин Виктор 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.