Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года

Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненный подсветкой с регулировкой цветовой температуры и двойным сенсорным управлением. Модель получила более производительную аппаратную платформу, включающую современный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Операционная система Android 12 позволяет использовать устройство для работы со множеством самых разных приложений. Корпус Note Air 3 изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и имеет толщину 5,8 мм, а экран модели закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

10,3-дюймовый экран E Ink Carta, которым оборудован новый ридер, подойдет для работы с крупноформатными документами и текстами, содержащими схемы и чертежи. Дисплей модели имеет два сенсорных слоя: емкостный - для удобства чтения и управления различными функциями устройства, и индукционный – позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Помимо этого, экран имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и при этом без мерцания. Функция SNOW Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Благодаря большому экрану, высокой скорости работы и возможности делать рукописные заметки модель станет выбором для тех, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами.

Onyx Boox Note Air 3

Модель получила самую современную аппаратную платформу: 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ твердотельной памяти. Это позволило сделать Note Air 3 быстрее и энергоэффективнее, чем модель предыдущего поколения. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, мыши, клавиатуры и т. п. Модуль Wi-Fi, интегрированный в устройство, дает возможность использовать различные сетевые сервисы, а Bluetooth — подключать внешние устройства. Встроенные динамики позволяют прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, а микрофон - записывать голосовые заметки.

Программное обеспечение ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, встроенный плеер воспроизводит аудиофайлы в MP3 и WAV. Непосредственно во время чтения можно переводить иностранные слова, а также использовать онлайн-сервисы для перевода фрагментов текста. Модель базируется на операционной системе Android 12 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения как из магазина Google Play, так и с помощью apk-файлов. Функция TTS (Text-To-Speech) обеспечивает возможность озвучивания содержимого текстовых файлов.

Корпус устройства изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и имеет широкое боковое поле, позволяющее удобно удерживать устройство одной рукой. Толщина ридера составляет 5,8 миллиметра, а масса 430 граммов. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом Onyx Glass, защищающим его от царапин и других повреждений. Стилус, поставляющийся в комплекте с ридером, имеет встроенный магнит для крепления к корпусу устройства, а сенсорный экран WACOM распознает до 4096 степеней нажатия.

Onyx Boox Note Air 3 в корпусе черного цвета поступил в продажу по цене 54 990 руб.

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает линейку устройств, которая сможет удовлетворить запросы практически любого покупателя: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.