Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

Toshiba, самый слабый производитель жестких дисков по объемам продаж, обошел всех маститых конкурентов и создал первый в мире HDD с 12 пластинами внутри. Нынешний стандарт – 10 пластин, и увеличить их число очень непросто. Toshiba пошла на целый ряд хитростей, чтобы добиться этого.

Чем больше, тем лучше

Японская компания Toshiba создала первый в мире жесткий диск, в котором уместила сразу 12 пластин вместо стандартных 10, пишет портал Tom’s Hardware. Это позволит хранить в одном накопителе еще больше информации. Отметим, что речь про стандартный 3,5-дюймовый винчестер для настольных ПК, сетевых хранилищ и серверов.

Нынешние самые емкие жесткие диски, доступные в продаже, вмещают до 36 ТБ информации, то есть до 3,6 ТБ на одну пластину. Их производит американская Seagate, почти лидер мирового рынка HDD, занимающая 41-процентную его долю и второе место (II квартал 2025 г., статистика Forbes). У Toshiba – лишь 17%, но именно она сумела первой преодолеть многолетний барьер в 10 пластин. На первом месте – Western Digital, у нее оставшиеся 42% глобального рынка жестких дисков.

Ожидание может затянуться

Самые емкие винчестеры, равно как и самые передовые новинки, все три вендора производят не для частных пользователей, а для дата-центров. Новые 12-пластинчатых жесткие диски в этом плане исключением не станут – их Toshiba тоже намерена выпускать с оглядкой именно на центры обработки данных.

FreePik Сколько бы пластин ни было в винчестерах, эти накопители все равно технически менее продвинутые в сравнении с SSD

К моменту выхода материала Toshiba не уточняла сроки начала производства новых HDD. Однако стоит напомнить, что в 2027 г. она собирается инициировать выпуск накопителей емкостью 40 ТБ, и не исключено, что именно в их составе будет увеличенное сразу на 20% количество пластин.

Если это будут именно они, то емкость каждой пластины составит в пределах 3,3 ТБ, что меньше, нежели у нынешних винчестеров Seagate.

У Seagate на деле тоже есть 40-терабайтные винчестеры, хотя и с 10 пластинами внутри. Она показала их летом 2025 г., но в продажу пока не вывела – релиз назначен на первую половину 2026 г.

Стекло прочнее металла?

Toshiba удалось добавить на 20% больше пластин в стандартный 3,5-дюймовый диск при помощи целого ряда технологических приемов. Основной целью было уменьшение толщины каждой пластины, за счет чего в корпусе накопителя и нашлось место для дополнительных двух.

Первое, что сделали разработчики – отказались от алюминиевых подложек, которые используются во многих современных винчестерах корпоративного класса, в пользу стеклянных, за счет чего, по словам представителей Toshiba, можно создавать более прочные и тонкие пластины.

На самом деле никакой магии в этом нет. Toshiba – действительно первая в мире компания, разработавшая HDD со стеклянной подложкой у пластины. Однако сделала она это не сейчас, а более 35 лет назад, в 1990 г. Модель накопителя называлась MK1122FC.

В своих новых 12-пластинчатых винчестерах Toshiba обещает улучшенную механическую стабильность и точность позиционирования, а заодно и более высокую плотность записи наряду с повышенной надежностью всей конструкции. По мнению экспертов Tom’s Hardware, интеграция в корпус обычного винчестера сразу 12 пластин – это важное инженерное достижение для Toshiba. Она поможет компании избежать слишком большого отставания от конкурентов в лице Seagate и Western Digital.

Микроволны или подогрев

Судя по всему, Toshiba пока не определилась, какую именно технологию записи будет применять в новых накопителях. Как пишет Tom’s Hardware, она склоняется к микроволновой магнитной записи (MAMR).

В основе MAMR лежит применение особого генератора магнитного поля в микроволновом диапазоне, который устанавливается между полюсами пишущей головки жесткого диска. Возникающий в процессе его работы резонанс усиливает магнитное поле головки, создавая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна».

Seagate и WD, в свою очередь, активно эксплуатируют конкурирующую технологию записи – HAMR или heat-assisted magnetic recording. Это гибридная технология записи информации, комбинирующая магнитное чтение и магнитооптическую запись, но при этом с быстрым нагревом пластины в точке записи. HAMR работает по принципу, согласно которому при нагревании магнитные материалы диска могут удерживать больше данных в меньшем пространстве, что в итоге и приводит к увеличению емкости винчестера. Нагревание происходит кратковременно и только во время записи. Весь процесс записи данных, включающий нагрев зоны записи и ее охлаждение, занимает менее 1 наносекунды, говорится в документации Seagate. Внутри жесткого диска HAMR реализована в виде дополнительного лазерного диода, смонтированного на считывающей диска, модуля оптики и специальной прошивки HDD.

Вероятно, первые 12-пластинчатые HDD все же будут работать на MAMR. Но технологию HAMR Toshiba со счетов не сбрасывает – в настоящее время она тестирует возможность ее применения в накопителях с 12 пластинами внутри.