Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории

Seagate создала новые жесткие диски емкостью 40 ТБ, сумев уместить на одной пластине 4 ТБ информации. Еще несколько лет назад такой объем помещался на четырех-шести пластина. Новые HDD предназначены в первую очередь для дата-центров. Seagate в настоящее время тестирует их в реальных условиях – массовое производство назначено на первую половину 2026 г.

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Американская компания Seagate, один из из трех оставшихся в мире производителей жестки дисков, выпустила первые в мире серийные HDD емкостью 40 ТБ. Как пишет портал Tech Radar, внутри него находится массив из 10 пластин, следовательно, каждая из них вмещает до 4 ТБ информации.

Две другие компании, Toshiba (Япония) и Western Digital (США), а также ее «дочка» HGST, пока не начали производство таких накопителей. Строго говоря, и Seagate тоже не может похвастаться именно массовым выпуском своих 40-терабайтных новинок – пока выпущено лишь несколько тестовых экземпляров, которые Seagate направила своим клиентам. Они будут испытывать их в реальных условиях, после чего, по всей вероятности, предоставят Seagate отчет.

Крупномасштабный выпуск 40-терабайтных HDD Seagate собирается начать в первой половине 2026 г., то есть приблизительно через год. За это врем ее вполне могут догнать оба ее оставшихся конкурента.

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Стоит отметить также, что предыдущий рекорд емкости классического жесткого диска тоже установила Seagate. Как сообщал CNews, в декабре 2024 г. свет увидел ее накопитель вместимостью 32 ТБ.

Подогреть, чтобы сохранить

В винчестерах Seagate на 32 ТБ используется технология HAMR или heat-assisted magnetic recording. Это гибридная технология записи информации, комбинирующая магнитное чтение и магнитооптическую запись, но при этом с быстрым нагревом пластины в точке записи.

HAMR работает по принципу, согласно которому при нагревании магнитные материалы диска могут удерживать больше данных в меньшем пространстве, что в итоге и приводит к увеличению емкости винчестера. Нагревание происходит кратковременно и только во время записи.

Весь процесс записи данных, включающий нагрев зоны записи и ее охлаждение, занимает менее 1 наносекунды, говорится в документации Seagate. Внутри жесткого диска HAMR реализована в виде дополнительного лазерного диода, смонтированного на считывающей диска, модуля оптики и специальной прошивки HDD.

Аналогичная технология используется и в новейших 40-терабайтных винчестерах компании. А то, что на одной пластине Seagate теперь умеет умещать до 4 ТБ данных, она облекла в маркетинговое название Mozaic 4+.

Нет времени почивать на лаврах

Джон Моррис (John Morris), технический директор Seagate, сообщил, что испытания новых винчестеров начнутся в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) и продолжатся вплоть до начала их массового выпуска в первом полугодии 2026 г.

Долгосрочный же план Seagate предполагает выпуск накопителей еще больших объемов, притом именно жестких дисков, несмотря на то, что в ее ассортименте есть и SSD. Это более современные и надежные носители информации.

Несмотря на многочисленные преимущества SSD, в том числе и при их использовании в центрах обработки данных, Seagate продолжит совершенствовать HDD. Ее планы на ближайшее будущее входит релиз винчестеров емкостью 44 ТБ к 2027 г., а первую модель на 50 ТБ она собирается показать ближе к 2028 г.

Что-то пошло не так

С одной стороны, 40 ТБ в одном винчестере – это невероятное достижение современных технологий, с другой, к этой отметке Seagate намеревалась прийти намного раньше. В 2017 г. она озвучивала прогноз, согласно которому HDD на 50 ТБ с ее логотипом на корпусе увидят свет не позднее 2026 г.

Из этого следует, что Seagate отстает от своих же целей на два года. Как пишет Tech Radar, это «подчеркивает сложность масштабирования технологии HAMR» (underscores the complexities of scaling HAMR technology).

Тем не менее, 40-терабайтный HDD Seagate выпустила раньше всех. Конкурирующие компании тоже рано или поздно достигнут этой вехи – к примеру, Western Digital намеревается выпустить свой первый 40-терабайтник в конце 2026 г.

Тем временем Toshiba делает ставку на прямого конкурента HAMR – технологию микроволновой магнитной записи (MAMR). В основе MAMR лежит применение особого генератора магнитного поля в микроволновом диапазоне, который устанавливается между полюсами пишущей головки жесткого диска. Возникающий в процессе его работы резонанс усиливает магнитное поле головки, создавая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна». Seagate и WD тоже имеют на нее виды – они рассматривают MAMR если не как замену HAMR, то как минимум в качестве ее альтернативы. Обе компании в настоящее время работают над винчестерами с MAMR, но уделяют им не так много внимания, как HDD с HAMR.

Toshiba планирует выпустить свой первый жесткий диск емкостью 35 ТБ на базе HAMR до 2026 г. Стратегия Toshiba предполагает объединение MAMR с будущими реализациями HAMR для достижения этой емкости.