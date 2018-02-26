Получите все материалы CNews по ключевому слову
Western Digital WD HGST Hitachi Global Storage Technologies Hitachi GST
|26.02.2018
|
«Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД
вышать емкость дискового пространства собственным каскадированием. Устройства JBOD отличаются простотой в использовании и повышают доступность СХД в целом. Масштабируемость: используем дисковые полки HGST (Western Digital) Поддержка гибкой масштабируемости и обеспечение высокой плотности хранения данных – это ответ производителей СХД на большинство запросов их клиентов. RAIDIX обеспечивает
|21.06.2017
|
Российский разработчик решил проблему хранения данных видеонаблюдения
Принимая во внимание высокие нагрузки, характерные для данной индустрии, российская компания «Рэйдикс» и глобальный вендор аппаратного обеспечения HGST (бренд Western Digital) разработали комплексное решение для видеонаблюдения и видеоаналитики рекордной производительности. СХД Raidix Video Surveillance предназначена для хранения данных с
|26.08.2016
|
OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов
Корпорация Western Digital Corporation объявила о том, что компания Ovation Data Services (OvationData) решила воспользоваться совместным решением HGST Active Archive System и Versity Storage Manager для создания частной облачной инфраструктуры хранения данных, ориентированной на индустрию развлечений и СМИ, а также предприятия нефтегазов
|21.04.2016
|
WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных
Корпорация Western Digital Corporation и компания Veritas Technologies объявили о том, что система активного архивирования HGST Active Archive System от WDC теперь сертифицирована для использования с программным обеспечением по защите данных Veritas NetBackup. Совместное решение, благодаря своей конфигурации и упра
|15.04.2016
|
Western Digital представила объектную систему активного архивирования HGST SA-1000
Корпорация Western Digital Corporation (WDC) объявила о глобальной доступности новой объектной системы активного архивирования HGST SA-1000. Система HGST SA-1000 предназначена для хранения цифровых данных средств массовой информации и индустрии развлечений, биологических банков данных и облачного резервного копи
|30.09.2015
|
HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о том, что ее подразделение по развитию облачной инфраструктуры заключило соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Commvault, разраб
|26.01.2015
|
Названы худшие и лучшие жесткие диски для ПК
Калифорнийская компания Backblaze, предоставляющая услугу резервирования данных владельцам персональных компьютеров, назвала лучшие жесткие диски. Ими стали модели Seagate и HGST емкостью 4 ТБ. Компания Backblaze оказывает услугу резервного хранения данных в облаке с неограниченным пространством за фиксированную абонентскую плату. В своем дата-центре она использует
|13.08.2014
|
HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводительной эталонной архитектуры, построенной на ба
|08.08.2014
|
HGST выводит на рынок SSD с поддержкой PCI Express 3.0 и новое ПО для флэш-кэширования данных
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о запуске новой линейки ускорителей FlashMAX III стандарта PCIe, которые отличает оптимизированное соотношение цены и производительности, что д
|29.07.2014
|
HGST расширила ассортимент твердотельных SAS-накопителей для обработки больших объемов данных
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выпуске твердотельных SAS-накопителей Ultrastar нового поколения со скоростью передачи данных 12 Гбит/с и емкостью до 1,6 ТБ. Новые Ultrastar
|18.07.2014
|
HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров
Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, или Hitachi GST), подразделени
|30.05.2014
|
HGST обеспечила совместимость Oracle Validated Configuration с FlashMAX II
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выходе программы Oracle Validated Configuration для FlashMAX II и HP ProLiant под управлением Oracle Linux с ядром Unbreakable Enterprise Ker
|14.05.2014
|
HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений
Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies или Hitachi GST) — поставщик ко
|28.02.2014
|
HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин
Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western
|05.11.2013
|
Выпущен жесткий диск с рекордной емкостью 6 ТБ
раничениями по плотности записи на жесткие диски. По данным IDC, рост плотности записи замедлился, и в период с 2011 по 2016 гг. этот показатель будет увеличиваться менее чем на 20% в год. «Платформа HGST на основе гелия станет фундаментом для развития новых технологий, таких как технологии записи с перекрытием дорожек (SMR) и термоассистируемой магнитной записи (HAMR), благодаря которым
|15.10.2013
|
Диски HGST: минимум габаритов, максимум плотности записи
Компания Western Digital в лице дочерней HGST продолжает развивать линейку компактных жёстких дисков Travelstar, отличающихся самой большой в мире плотностью записи. Так, популярная модель жёстких дисков Travelstar 5K1500 получила про
|30.09.2013
|
HGST начала поставки жестких дисков Endurastar нового поколения для автомобилей
Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western
|14.08.2013
|
HGST совместно с другими производителями жестких дисков создала «Ассоциацию производителей устройств для хранения данных»
Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western
|22.05.2013
|
HGST представила жесткий диск с рекордной емкостью
Компания HGST (Hitachi Global Storage Technologies), которую в марте 2012 г. за $4,3 млрд приобрела ам
|11.04.2013
|
Твердотельные накопители HGST перешагнули порог 12 гигабит в секунду
Компания Western Digital в лице своего дочернего предприятия HGST представила самые быстрые в отрасли твердотельные накопители со скоростью передачи данных 12 гигабит в секунду. Накопители Ultrastar SSD800MH (объём 800 гигабайт, показатель надёжности – д
|10.04.2013
|
HGST начала выпуск SSD SAS со скоростью передачи данных 12 Гбит/с
Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western
|01.02.2013
|
HGST представила промышленный жесткий диск с частотой вращения 10K
Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, а сейчас – подразделение Weste
|23.01.2013
|
HGST присоединилась к проекту Facebook
Компания Western Digital в лице своего подразделения HGST (бывшая компания Hitachi Global Storage Technologies) присоединилась к проекту Open Comp
|22.01.2013
|
HGST присоединилась к «Открытому вычислительному проекту» Facebook
Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, сейчас — подразделение компани
|11.03.2012
|
WD завершил сделку по приобретению Hitachi GST
ила о том, что 8 марта 2012 г. она завершила приобретение компании Viviti Technologies (в прошлом - Hitachi Global Storage Technologies). Сделка была оплачена денежными средствами в сумме $3,9
|21.09.2011
|
Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске 3,5-дюймовых SSD-дисков
|09.09.2011
|
В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST
нных RAID 0 в мире. Устройство G-RAID, подключенное к Apple MacBook Pro, позволяет создать портативную рабочую станцию для обработки материала. В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST Все диски G-RAID доходят до потребителя предварительно сконфигурированными в массив RAID-0 для обеспечения максимальной пропускной способности. Все они специально разработаны для ре
|10.08.2011
|
Hitachi GST выпустила новое семейство SSD-дисков на базе MLC корпоративного класса
Корпорация Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске SSD-дисков семейства Ult
|19.04.2011
|Hitachi GST расширяет возможности работы с «персональным облаком»
|09.03.2011
|
Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд
е о подписании окончательного соглашения по покупке 100-процентного дочернего предприятия Hitachi - Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), - занимающегося производством жестких диск
|09.03.2011
|
Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд
а о подписании окончательного соглашения по покупке 100-процентного дочернего предприятия Hitachi - Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), - занимающегося производством жестких диск
|15.12.2010
|
Hitachi GST выпустила три новых накопителя ёмкостью 3ТБ
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) представила новую линию 3ТБ решений для шир
|09.12.2010
|
Грег Кволек назначен директором Hitachi Global Storage Technologies по странам СНГ и Восточной Европы
Компания Hitachi Global Storage Technologies объявила о назначении Грега Кволека (Greg Kwolek) на долж
|10.12.2009
|
Топ-менеджер Western Digital перешел в Hitachi GST
почками поставок и глобальных бизнес-операциях, - отметил Стив Миллиган (Steve Milligan), президент Hitachi Global Storage Technologies. - Его навыки руководителя и знание отрасли будут иметь о
|07.10.2009
|
В Hitachi GST назначен вице-президент по региону EMEA
Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Стива Перейры вице-президентом компании по региону EMEA (Е
|08.04.2009
|
Hitachi завершил приобретение Fabrik
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о завершении процесса приобретения
|22.01.2009
|
Hitachi GST назначила технического директора
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), занимающаяся разработкой устройств хранени
|19.05.2008
|
В Hitachi GST назначен старший вице-президент по глобальному маркетингу
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Раджа Даса (Raj Das)
|22.10.2007
|
Hitachi создала самый энергоэффективный диск для корпоративных ПК
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске самого энергоэффективног
|19.09.2007
|
Hitachi GST назначила нового директора по финансам
ва Миллигана финансовым директором компании. На данном посту Стив Миллиган должен реализовать планы Hitachi GST по достижению прибыльности бизнеса. До прихода в Hitachi GST Стив Миллиган
