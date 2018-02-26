Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST

Разделы

26.02.2018 «Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД

вышать емкость дискового пространства собственным каскадированием. Устройства JBOD отличаются простотой в использовании и повышают доступность СХД в целом. Масштабируемость: используем дисковые полки HGST (Western Digital) Поддержка гибкой масштабируемости и обеспечение высокой плотности хранения данных – это ответ производителей СХД на большинство запросов их клиентов. RAIDIX обеспечивает

21.06.2017 Российский разработчик решил проблему хранения данных видеонаблюдения

Принимая во внимание высокие нагрузки, характерные для данной индустрии, российская компания «Рэйдикс» и глобальный вендор аппаратного обеспечения HGST (бренд Western Digital) разработали комплексное решение для видеонаблюдения и видеоаналитики рекордной производительности. СХД Raidix Video Surveillance предназначена для хранения данных с
26.08.2016 OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов

Корпорация Western Digital Corporation объявила о том, что компания Ovation Data Services (OvationData) решила воспользоваться совместным решением HGST Active Archive System и Versity Storage Manager для создания частной облачной инфраструктуры хранения данных, ориентированной на индустрию развлечений и СМИ, а также предприятия нефтегазов
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных

Корпорация Western Digital Corporation и компания Veritas Technologies объявили о том, что система активного архивирования HGST Active Archive System от WDC теперь сертифицирована для использования с программным обеспечением по защите данных Veritas NetBackup. Совместное решение, благодаря своей конфигурации и упра
15.04.2016 Western Digital представила объектную систему активного архивирования HGST SA-1000

Корпорация Western Digital Corporation (WDC) объявила о глобальной доступности новой объектной системы активного архивирования HGST SA-1000. Система HGST SA-1000 предназначена для хранения цифровых данных средств массовой информации и индустрии развлечений, биологических банков данных и облачного резервного копи
30.09.2015 HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о том, что ее подразделение по развитию облачной инфраструктуры заключило соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Commvault, разраб
26.01.2015 Названы худшие и лучшие жесткие диски для ПК

Калифорнийская компания Backblaze, предоставляющая услугу резервирования данных владельцам персональных компьютеров, назвала лучшие жесткие диски. Ими стали модели Seagate и HGST емкостью 4 ТБ. Компания Backblaze оказывает услугу резервного хранения данных в облаке с неограниченным пространством за фиксированную абонентскую плату. В своем дата-центре она использует
13.08.2014 HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводительной эталонной архитектуры, построенной на ба
08.08.2014 HGST выводит на рынок SSD с поддержкой PCI Express 3.0 и новое ПО для флэш-кэширования данных

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о запуске новой линейки ускорителей FlashMAX III стандарта PCIe, которые отличает оптимизированное соотношение цены и производительности, что д
29.07.2014 HGST расширила ассортимент твердотельных SAS-накопителей для обработки больших объемов данных

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выпуске твердотельных SAS-накопителей Ultrastar нового поколения со скоростью передачи данных 12 Гбит/с и емкостью до 1,6 ТБ. Новые Ultrastar
18.07.2014 HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров

Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, или Hitachi GST), подразделени
30.05.2014 HGST обеспечила совместимость Oracle Validated Configuration с FlashMAX II

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выходе программы Oracle Validated Configuration для FlashMAX II и HP ProLiant под управлением Oracle Linux с ядром Unbreakable Enterprise Ker
14.05.2014 HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений

Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies или Hitachi GST) — поставщик ко
28.02.2014 HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин

Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

05.11.2013 Выпущен жесткий диск с рекордной емкостью 6 ТБ

раничениями по плотности записи на жесткие диски. По данным IDC, рост плотности записи замедлился, и в период с 2011 по 2016 гг. этот показатель будет увеличиваться менее чем на 20% в год. «Платформа HGST на основе гелия станет фундаментом для развития новых технологий, таких как технологии записи с перекрытием дорожек (SMR) и термоассистируемой магнитной записи (HAMR), благодаря которым

15.10.2013 Диски HGST: минимум габаритов, максимум плотности записи

Компания Western Digital в лице дочерней HGST продолжает развивать линейку компактных жёстких дисков Travelstar, отличающихся самой большой в мире плотностью записи. Так, популярная модель жёстких дисков Travelstar 5K1500 получила про
30.09.2013 HGST начала поставки жестких дисков Endurastar нового поколения для автомобилей

Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

14.08.2013 HGST совместно с другими производителями жестких дисков создала «Ассоциацию производителей устройств для хранения данных»

Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

22.05.2013 HGST представила жесткий диск с рекордной емкостью

Компания HGST (Hitachi Global Storage Technologies), которую в марте 2012 г. за $4,3 млрд приобрела ам
11.04.2013 Твердотельные накопители HGST перешагнули порог 12 гигабит в секунду

Компания Western Digital в лице своего дочернего предприятия HGST представила самые быстрые в отрасли твердотельные накопители со скоростью передачи данных 12 гигабит в секунду. Накопители Ultrastar SSD800MH (объём 800 гигабайт, показатель надёжности – д
10.04.2013 HGST начала выпуск SSD SAS со скоростью передачи данных 12 Гбит/с

Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

01.02.2013 HGST представила промышленный жесткий диск с частотой вращения 10K

Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, а сейчас – подразделение Weste
23.01.2013 HGST присоединилась к проекту Facebook

Компания Western Digital в лице своего подразделения HGST (бывшая компания Hitachi Global Storage Technologies) присоединилась к проекту Open Comp
22.01.2013 HGST присоединилась к «Открытому вычислительному проекту» Facebook

Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, сейчас — подразделение компани
11.03.2012 WD завершил сделку по приобретению Hitachi GST

ила о том, что 8 марта 2012 г. она завершила приобретение компании Viviti Technologies (в прошлом - Hitachi Global Storage Technologies). Сделка была оплачена денежными средствами в сумме $3,9

21.09.2011 Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске 3,5-дюймовых SSD-дисков

09.09.2011 В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST

нных RAID 0 в мире. Устройство G-RAID, подключенное к Apple MacBook Pro, позволяет создать портативную рабочую станцию для обработки материала. В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST Все диски G-RAID доходят до потребителя предварительно сконфигурированными в массив RAID-0 для обеспечения максимальной пропускной способности. Все они специально разработаны для ре
10.08.2011 Hitachi GST выпустила новое семейство SSD-дисков на базе MLC корпоративного класса

Корпорация Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске SSD-дисков семейства Ult
19.04.2011 Hitachi GST расширяет возможности работы с «персональным облаком»
09.03.2011 Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд

е о подписании окончательного соглашения по покупке 100-процентного дочернего предприятия Hitachi - Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), - занимающегося производством жестких диск
09.03.2011 Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд

а о подписании окончательного соглашения по покупке 100-процентного дочернего предприятия Hitachi - Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), - занимающегося производством жестких диск
15.12.2010 Hitachi GST выпустила три новых накопителя ёмкостью 3ТБ

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) представила новую линию 3ТБ решений для шир
09.12.2010 Грег Кволек назначен директором Hitachi Global Storage Technologies по странам СНГ и Восточной Европы

Компания Hitachi Global Storage Technologies объявила о назначении Грега Кволека (Greg Kwolek) на долж
10.12.2009 Топ-менеджер Western Digital перешел в Hitachi GST

почками поставок и глобальных бизнес-операциях, - отметил Стив Миллиган (Steve Milligan), президент Hitachi Global Storage Technologies. - Его навыки руководителя и знание отрасли будут иметь о
07.10.2009 В Hitachi GST назначен вице-президент по региону EMEA

Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Стива Перейры вице-президентом компании по региону EMEA (Е
08.04.2009 Hitachi завершил приобретение Fabrik

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о завершении процесса приобретения
22.01.2009 Hitachi GST назначила технического директора

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), занимающаяся разработкой устройств хранени
19.05.2008 В Hitachi GST назначен старший вице-президент по глобальному маркетингу

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Раджа Даса (Raj Das)

22.10.2007 Hitachi создала самый энергоэффективный диск для корпоративных ПК

Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске самого энергоэффективног
19.09.2007 Hitachi GST назначила нового директора по финансам

ва Миллигана финансовым директором компании. На данном посту Стив Миллиган должен реализовать планы Hitachi GST по достижению прибыльности бизнеса. До прихода в Hitachi GST Стив Миллиган

