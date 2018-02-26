Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST

«Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД вышать емкость дискового пространства собственным каскадированием. Устройства JBOD отличаются простотой в использовании и повышают доступность СХД в целом. Масштабируемость: используем дисковые полки HGST (Western Digital) Поддержка гибкой масштабируемости и обеспечение высокой плотности хранения данных – это ответ производителей СХД на большинство запросов их клиентов. RAIDIX обеспечивает

Российский разработчик решил проблему хранения данных видеонаблюдения Принимая во внимание высокие нагрузки, характерные для данной индустрии, российская компания «Рэйдикс» и глобальный вендор аппаратного обеспечения HGST (бренд Western Digital) разработали комплексное решение для видеонаблюдения и видеоаналитики рекордной производительности. СХД Raidix Video Surveillance предназначена для хранения данных с

OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов Корпорация Western Digital Corporation объявила о том, что компания Ovation Data Services (OvationData) решила воспользоваться совместным решением HGST Active Archive System и Versity Storage Manager для создания частной облачной инфраструктуры хранения данных, ориентированной на индустрию развлечений и СМИ, а также предприятия нефтегазов

WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных Корпорация Western Digital Corporation и компания Veritas Technologies объявили о том, что система активного архивирования HGST Active Archive System от WDC теперь сертифицирована для использования с программным обеспечением по защите данных Veritas NetBackup. Совместное решение, благодаря своей конфигурации и упра

Western Digital представила объектную систему активного архивирования HGST SA-1000 Корпорация Western Digital Corporation (WDC) объявила о глобальной доступности новой объектной системы активного архивирования HGST SA-1000. Система HGST SA-1000 предназначена для хранения цифровых данных средств массовой информации и индустрии развлечений, биологических банков данных и облачного резервного копи

HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о том, что ее подразделение по развитию облачной инфраструктуры заключило соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Commvault, разраб

Названы худшие и лучшие жесткие диски для ПК Калифорнийская компания Backblaze, предоставляющая услугу резервирования данных владельцам персональных компьютеров, назвала лучшие жесткие диски. Ими стали модели Seagate и HGST емкостью 4 ТБ. Компания Backblaze оказывает услугу резервного хранения данных в облаке с неограниченным пространством за фиксированную абонентскую плату. В своем дата-центре она использует

HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводительной эталонной архитектуры, построенной на ба

HGST выводит на рынок SSD с поддержкой PCI Express 3.0 и новое ПО для флэш-кэширования данных Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о запуске новой линейки ускорителей FlashMAX III стандарта PCIe, которые отличает оптимизированное соотношение цены и производительности, что д

HGST расширила ассортимент твердотельных SAS-накопителей для обработки больших объемов данных Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выпуске твердотельных SAS-накопителей Ultrastar нового поколения со скоростью передачи данных 12 Гбит/с и емкостью до 1,6 ТБ. Новые Ultrastar

HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, или Hitachi GST), подразделени

HGST обеспечила совместимость Oracle Validated Configuration с FlashMAX II Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, объявила о выходе программы Oracle Validated Configuration для FlashMAX II и HP ProLiant под управлением Oracle Linux с ядром Unbreakable Enterprise Ker

HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies или Hitachi GST) — поставщик ко

HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

Выпущен жесткий диск с рекордной емкостью 6 ТБ раничениями по плотности записи на жесткие диски. По данным IDC, рост плотности записи замедлился, и в период с 2011 по 2016 гг. этот показатель будет увеличиваться менее чем на 20% в год. «Платформа HGST на основе гелия станет фундаментом для развития новых технологий, таких как технологии записи с перекрытием дорожек (SMR) и термоассистируемой магнитной записи (HAMR), благодаря которым

Диски HGST: минимум габаритов, максимум плотности записи Компания Western Digital в лице дочерней HGST продолжает развивать линейку компактных жёстких дисков Travelstar, отличающихся самой большой в мире плотностью записи. Так, популярная модель жёстких дисков Travelstar 5K1500 получила про

HGST начала поставки жестких дисков Endurastar нового поколения для автомобилей Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

HGST совместно с другими производителями жестких дисков создала «Ассоциацию производителей устройств для хранения данных» Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

HGST представила жесткий диск с рекордной емкостью Компания HGST (Hitachi Global Storage Technologies), которую в марте 2012 г. за $4,3 млрд приобрела ам

Твердотельные накопители HGST перешагнули порог 12 гигабит в секунду Компания Western Digital в лице своего дочернего предприятия HGST представила самые быстрые в отрасли твердотельные накопители со скоростью передачи данных 12 гигабит в секунду. Накопители Ultrastar SSD800MH (объём 800 гигабайт, показатель надёжности – д

HGST начала выпуск SSD SAS со скоростью передачи данных 12 Гбит/с Компания HGST (ранее Hitachi Global Storage Technologies, в настоящее время дочерняя компания Western

HGST представила промышленный жесткий диск с частотой вращения 10K Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, а сейчас – подразделение Weste

HGST присоединилась к проекту Facebook Компания Western Digital в лице своего подразделения HGST (бывшая компания Hitachi Global Storage Technologies) присоединилась к проекту Open Comp

HGST присоединилась к «Открытому вычислительному проекту» Facebook Компания HGST (ранее известная как Hitachi Global Storage Technologies, сейчас — подразделение компани

WD завершил сделку по приобретению Hitachi GST ила о том, что 8 марта 2012 г. она завершила приобретение компании Viviti Technologies (в прошлом - Hitachi Global Storage Technologies). Сделка была оплачена денежными средствами в сумме $3,9

Hitachi GST начала поставки SSD-дисков Ultrastar SSD400S в составе продуктов HP 3Par Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске 3,5-дюймовых SSD-дисков

В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST нных RAID 0 в мире. Устройство G-RAID, подключенное к Apple MacBook Pro, позволяет создать портативную рабочую станцию для обработки материала. В продажу поступают новые жесткие диски емкостью 4ТБ от Hitachi GST Все диски G-RAID доходят до потребителя предварительно сконфигурированными в массив RAID-0 для обеспечения максимальной пропускной способности. Все они специально разработаны для ре

Hitachi GST выпустила новое семейство SSD-дисков на базе MLC корпоративного класса Корпорация Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске SSD-дисков семейства Ult

Western Digital приобретает Hitachi GST за $4,3 млрд е о подписании окончательного соглашения по покупке 100-процентного дочернего предприятия Hitachi - Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), - занимающегося производством жестких диск

Hitachi GST выпустила три новых накопителя ёмкостью 3ТБ Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) представила новую линию 3ТБ решений для шир

Грег Кволек назначен директором Hitachi Global Storage Technologies по странам СНГ и Восточной Европы Компания Hitachi Global Storage Technologies объявила о назначении Грега Кволека (Greg Kwolek) на долж

Топ-менеджер Western Digital перешел в Hitachi GST почками поставок и глобальных бизнес-операциях, - отметил Стив Миллиган (Steve Milligan), президент Hitachi Global Storage Technologies. - Его навыки руководителя и знание отрасли будут иметь о

В Hitachi GST назначен вице-президент по региону EMEA Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Стива Перейры вице-президентом компании по региону EMEA (Е

Hitachi завершил приобретение Fabrik Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о завершении процесса приобретения

Hitachi GST назначила технического директора Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), занимающаяся разработкой устройств хранени

В Hitachi GST назначен старший вице-президент по глобальному маркетингу Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о назначении Раджа Даса (Raj Das)

Hitachi создала самый энергоэффективный диск для корпоративных ПК Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) объявила о выпуске самого энергоэффективног