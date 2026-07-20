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Мексика Гвадалахара

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу – big data T2 1
18.02.2022 Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов 1
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 1
07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин 1
12.10.2010 Россия вновь избрана в Совет Международного союза электросвязи 2
08.10.2010 Международный союз электросвязи вновь возглавил Хамадун Туре 1
05.10.2010 Щеголев: МСЭ способен обеспечить управление интернетом 1
12.07.2010 В Мексике разбился военный вертолет 1
22.03.2007 Hitachi проводит консолидацию производства жестких дисков 1
15.02.2002 Marconi поставит оборудование мексиканскому оператору Protel 1
05.11.2001 В Мексике изменятся телефонные коды городов 1
07.02.2001 Agilent приобретет MV Technology 1
03.10.2000 Мексиканская Telcel начала предоставление WAP-услуг своим абонентам 1
31.07.2000 Ericsson поставит CDMA оборудование для мексиканского оператора PEGASO на сумму более $200 млн. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Мексика и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 265 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
Microsoft Corporation 25739 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
Agilent Technologies 132 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Геометрия НПО 161 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11489 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10722 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26220 1
Стандартизация - Standardization 2332 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 1
Видеокамера - Gimbal - Гимбал - карданный подвес 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5743 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2207 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9434 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 593 1
Google Android 15199 1
Щеголев Игорь 699 3
Стрелец Виктор 4 2
Седов Дмитрий 2 1
Эверстова Надежда 1 1
Touré Hamadoun - Туре Хамадун 7 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1435 10
Россия - РФ - Российская федерация 165371 5
Мексика - Мехико 78 5
Филиппины - Республика 596 3
Мальдивы - Мале 10 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 2
Бразилия - Федеративная Республика 2516 2
США - Калифорния 4822 2
Колумбия - Республика 550 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 76 2
Индия - Гургаон 10 1
Турция - Анталья 30 1
Бразилия - Пернамбуко - Пернамбуку - Ресифи 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Азия - Азиатский регион 5906 1
Япония 13779 1
Ирландия - Республика 1047 1
Сингапур - Республика 1948 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1427 1
Канада 5069 1
Великобритания - Лондон 2429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Япония - Токио 1020 1
Таиланд - Королевство 914 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 557 1
США - Техас 1046 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Перу - Республика 293 1
Ирландия - Дублин 164 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 213 1
Америка Центральная 79 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5729 2
POI - points of interest 173 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3148 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1897 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3120 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5552 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10841 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
AP - Associated Press 2007 1
Electronic News 60 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
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