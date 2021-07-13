Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Перу
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 131
Перу упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морошкин Александр 106 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Томский Арсен 2 2
|Романков Андрей 15 2
|Маркин Алексей 4 1
|Липич Григорий 48 1
|Матросов Александр 42 1
|Дунаев Александр 7 1
|Федченко Алексей 3 1
|Говядов Алексей 2 1
|Соменков Станислав 1 1
|Xu Jim - Сюй Джим 1 1
|Мацук Игорь 3 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Провоторов Александр 146 1
|Растопшин Павел 26 1
|Фетисов Александр 12 1
|Козырев Алексей 270 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru