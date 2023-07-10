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Перу Республика

Перу - Республика

СОБЫТИЯ


10.07.2023 ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Линии Наски – целая группа геоглифов, состоящих из геометрических фигур и рисунков. Они расположены на плато Наска в Перу. Археологи предполагают, что геоглифы были созданы между 400 г. до н.э. и 650 г. н.э. цивилизацией Наска, обитавшей на этом плато до II века н.э. Изображение дрозда-отшельника, ранее также
22.06.2022 Российская система управления горным производством внедрена на крупнейшем железорудном карьере в Перу

«Карьер» на месторождении Маркона, в провинции Наска. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Маркона эксплуатируется еще с 50-х годов XX века и обладает крупнейшими запасами железной руды в Перу и в мире. Маркона принадлежит государственной китайской компании Shougang. Благодаря внедренным решениям удалось добиться увеличения производственной эффективности предприятия более чем на
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу

Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации NEC он
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

о CNews, перуанская горнодобывающая компания Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика (Перу). Инвестиции в проект составили $750 тыс. «Карьер» разработан российской компанией «Вист групп» (входит в группу «Цифра», доля в которой есть у предпринимателя Виктора Вексельберга). Задач
18.06.2019 Фонд Acronis Foundation открыл школу в Нуэво-Чимботе, Перу

Acronis объявила об открытии новой школы в Нуэво-Чимботе, Перу, в партнерстве с итальянской благотворительной организацией Don Bosco 3A . Это шестая шк
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, ули
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которы
18.10.2011 Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу

Компания Softline, работающая в сфере лицензирования программного обеспечения, обучения и консалтинга в России, объявила об открытии офиса в Перу. Этот шаг стал логичным продолжением развития бизнеса компании на латиноамериканском рынке. Официальное открытие нового представительства Softline состоялось 5 октября в столице Перу

23.07.2010 В Перу обнаружен зал жертвоприношений культуры Моче

Как сообщает Reuters, в северной части Перу, у побережья Тихого океана археология раскопали постройку, использовавшуюся для совершения ритуальных жертвоприношений. Согласно оценкам археологов, именно здесь приносились в жертву военн
06.05.2010 В Индонезии и Перу произошли сильные землетрясения

,3. Его эпицентр находился на расстоянии 135 км к западу от г.Бенкулу и в 680 км к северо-западу от столицы Индонезии - г.Джакарта. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км. 6 мая 2010 года в Перу в пограничном с Чили районе произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился на расстоянии 25 км к западу от города Такна и в 55 км к северу от г.Арика. Очаг землетрясения ра
25.01.2010 Yota начинает операционную деятельность в Перу

Компания Yota объявила о старте операционной активности в Перу. В соответствии с договором, подписанным представителями Yota и перуанским Министерством транспорта и связи, компания получает двадцатилетнее право на использование частот в диапазоне 2,5–
27.03.2009 На севере Перу произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкала Рихтера

Как сообщает агентство Синьхуа, на северном побережье Перу 26 марта в 20:35 по московскому времени произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкала Рихтера. Эпицентр находился в 855 км к северо-западу от столицы Лимы, гипоцентр залегал на глубине

10.02.2009 В Перу произошло землетрясение силой 5,3 балла

Как сообщает агентство Синьхуа, в акватории вблизи провинции Пьюра на северо-западе Перу 9 февраля произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к западу от
03.02.2009 В прибрежной зоне Перу произошло землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, 2 февраля в прибрежной зоне Перу около портового города Писко в южном департаменте Ика произошло землетрясение магнитудой 5,8. К настоящему моменту нет сообщений о человеческих жертвах и материальном ущербе. Эпицентр нахо
28.08.2008 В Перу найдено захоронение культуры Вари

При раскопках в жилом районе столицы Перу Лимы археологи обнаружили хорошо сохранившуюся мумию женщины, возраст которой составляет 1,3 тыс. лет, сообщает PhysOrg. Она принадлежала к Вари – влиятельной культуре, возникшей в Андах.

27.08.2008 В Перу произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в центральной части Перу произошло сильное землетрясение. Его мощность, по данным Геологической службы США, составила 6,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр располагался в 90 км к северу от города Пукальпа (Pucalpa)
09.07.2008 В Перу произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 8 июля на юге Перу произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зарегистрированы в 4:13 по местному времени (12:13 мск), их эпицентр нах
01.07.2008 В Перу произошли два землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Перу зафиксированы два землетрясения средней силы. По данным Геологической службы США, первые подземные толчки силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошли в центральной части страны в 19:17 по м
05.02.2008 Как в Перу борются с "несогласными"

бушующую толпу. На фото бойцы изображены на марше, который прошел на днях в честь Дня Независимости Перу.
20.11.2007 На юге Перу произошло землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, в провинции Такна на юге Перу в воскресенье произошло землетрясение силой 5,4 балла по шкале Рихтера. Информация о жертвах и серьезном ущербе не поступала. Эпицентр землетрясения находился в 104 км к юго-западу от горо
21.09.2007 В Перу найдены мумии "воинов облаков"

куда пришли – остается загадкой. Останки «воинов облаков» найдены при раскопках крепости Куэлап (Kuelap), воздвигнутой чачапоя в 800 году примерно в 1,4 тыс. км к северо-востоку от теперешней столицы Перу Лимы, сообщает Spiegel. После ожесточенного противостояния инки захватили Куэлап в 1475 году, незадолго до прибытия испанских конкистадоров. Останки со следами огня не были захоронены, а л
18.09.2007 США возвращают Перу реликвии инков

внего города Мачу-Пикчу находятся высоко в Андах и являются самой популярной достопримечательностью Перу. Некоторые ученые полагают, что Мачу-Пикчу был столицей империи инков. Перу потре
16.08.2007 Землетрясение в Перу: первые подробности

Как сообщает Associated Press, в Перу 15 августа 2007 года в 18 часов 40 минут по местному времени (в 2 часа 40 минут 16 августа по московскому времени) произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в 150 км к юго-вос
26.07.2007 Interbank из Перу выбрал IBM: сервисное обслуживание банкоматов

мае текущего года, IBM выполнит установку, конфигурирование и последующее сервисное обслуживание 265 новых банкоматов. Новые банкоматы будут поддерживать новый соль (Nuevo Sol) – национальную валюту Перу – и доллар США. Помимо того, новые банкоматы также ускорят финансовые транзакции клиентов, позволяя им осуществлять такие операции, как получение наличных, размещение вкладов и оплата счет
02.03.2007 В Перу раскрыта тайна аллеи 13 башен: подробности

Д-р Ивэн Гецци (Ivan Ghezzi) из Института национальной культуры в Лиме, Перу и Клайв Рагглес (Clive Ruggles) из британского университета Лейстера пришли к выводу, что древнейшие цивилизации в Перу могли производить наблюдения за солнцем уже в четвертом веке

02.03.2007 Перу: раскрыта тайна "аллеи 13 башен"

Британская археологическая экспедиция обнаружила, что древнее поселение вблизи г. Чанкилло в Перу пространственно организовано в соответствии с годичной динамикой Солнца. Возраст поселения определен в 2300 лет. Это означает, что оно на 1800 лет предшествует эпохе завоевания континента

30.09.2005 Президент Перу решит судьбу Windows в стране

Конгресс Перу утвердил законопроект об обязательном рассмотрении программ с открытым кодом государстве
09.07.2003 Перу: рынок мобильной связи вырос на 47% за полгода

Как показывают данные американской компании-дистрибутора оборудования мобильной связи Brightstar, число пользователей мобильной связи в Перу выросло за первое полугодие 2003 года на 47%, с 1,7 млн. до 2,5 млн. Общая численность населения страны - примерно 25 млн. человек. Значительным темпам роста способствовало снижение стоимо
09.01.2003 В Перу отменена абонентская плата за телефон

Конгресс Республики Перу принял законопроект, согласно которому отменяется ежемесячная абонентская плата за услуг
16.07.2002 Microsoft предоставит Перу $550 000

Компания Microsoft объявила, что предоставляет государству Перу денежных средств, программного обеспечения и консультативных услуг на сумму $550 000 для образовательных нужд и "электронных потребностей государства". На конференции, состоявшейся в понед
24.08.2001 В Перу будет открыт сегмент глобальной оптоволоконной сети Global Crossing

Global Crossing сообщила о включении Перу в свой проект международной подводной оптоволоконной высокоскоростной сети. Из $2 млрд., которые планируется потратить в Латинской Америке, на эту страну выделено $90 млн. Global Crossing

03.05.2001 Lockheed арендует у Global Crossing отрезки оптоволоконной сети, соединяющие США с Перу, Аргентиной и Венесуэлой

волоконной глобальной сети Global Crossing, соединяющего Северную Америку с Латинской Америкой. Стоимость сделки оценивают в $30 млн. LGMT обеспечит соединение США с Буэнос-Айресом (Аргентина), Лима (Перу) и Каракасом (Венесуэла). В 2000 г. было подписано аналогичное соглашение о создании прямой оптоволоконной связи США с Бразилией и Аргентиной.
26.03.2001 Nokia построит сеть GSM-1900 для оператора TIM в Перу

Финская компания Nokia начала развертывание первой в Перу коммерческой сети GSM-1900 для оператора TIM. Сумма контракта сроком на два года составляет более $100 млн. По условиям соглашения, развертывание новой сети будет проходить в три этапа и з
30.01.2001 Telecom Italia Mobile cтала третьим оператором GSM-связи в Перу

Итальянская компания Telecom Italia Mobile (TIM), дочернее предприятие Telecom Italia, cообщила о начале эксплуатации сети GSM-cвязи в Перу. Это уже третий оператор мобильной связи в Перу после отделения испанской компании Telefonica и американской Bell South. TIM намерена привлечь абонентов, проживающих вблизи столицы

11.04.2000 Наблюдатели на выборах президента Перу расследуют возможный подлог результатов голосования на сайте Национальной Избирательной Комиссии

Наблюдатели на выборах президента в Перу сообщили о расследовании по поводу подлога результатов голосования, обнародованных на веб-сайте National Election Office - главной избирательной комиссии страны. В этих действиях подозрева
16.11.1999 AT&T инвестирует $200 млн в Перу

AT&T Latinoamerica объявила о намерении инвестировать $200 млн в своем предприятии в Перу, в основном для расширения оптоволоконных кабельных сетей и коммутационных центров, а также в развитие услуг местной и междугородной телефонной связи и корпоративного доступа к Интернету.

01.03.1999 Nextel предложит сотовую связь в Перу

Телекоммуникационная компания Nextel Communications, Маклин (McLean), штат Вирджиния, готова предложить сотовую связь в Лиме, столице Перу. Компания уже заключила договор о подключении к сети фирмы Telefonica del Peru. Nextel ориентирует свою службу на корпоративных клиентов. Она уже инвестировала в Перу около $60 млн


Публикаций - 293, упоминаний - 301

Перу и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 14
Google LLC 12690 14
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 12
Samsung Electronics 11065 12
МегаФон 10742 12
Apple Inc 13156 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Intel Corporation 12811 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 6
LG Electronics 3735 6
Lenovo Motorola 3566 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 5
Ростелеком 10948 5
HP Inc. 5883 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
ESET - ESET Software 1161 5
AT&T Inc 1726 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ZTE Corporation 800 4
Sony 6739 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
VFS Global 9 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Россети Ленэнерго 1699 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Cosapi Mineria 2 2
Lockheed Martin 777 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Survival International 3 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ICON Private Equity 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
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Евросеть 1421 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
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ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
ID Finance - IDF Eurasia 11 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 16
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 9
Google Android 15244 15
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 16882 13
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Google Chrome - браузер 1701 6
Microsoft Office 4170 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 5
FreePik 1841 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Windows XP 2431 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Apple iOS 8583 4
Samsung Galaxy 1035 4
Mozilla Firefox OS 93 3
Microsoft Windows 95 429 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ZTE Open 11 3
Apple iPad 4012 3
Samsung Galaxy Note 702 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPhone 6 4861 3
Samsung S-Pen - Стилус 144 3
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Perl - Язык программирования 155 2
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
Samsung Живой фокус 17 2
Samsung Galaxy Gear 154 2
Свердлов Денис 201 8
Иванов Егор 24 4
Морошкин Александр 118 4
Slim Carlos - Слим Карлос 35 4
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Медведев Дмитрий 1665 3
Ксенин Алекс 311 3
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Мамут Александр 133 3
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Анкилов Константин 121 2
Царевская Наталья 5 2
Романков Андрей 18 2
Томский Арсен 2 2
Newman Mark - Ньюман Марк 4 2
Федченко Алексей 3 2
Пинчук Виктор 44 2
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Лукьяненко Сергей 49 2
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Титов Василий 3 2
Miller Zell - Миллер Зел 2 2
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Hall John - Холл Джон 8 2
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Сергунина Наталья 375 2
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
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Южная Корея - Республика 7052 23
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Турция - Турецкая республика 2620 23
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Таиланд - Королевство 926 22
Филиппины - Республика 599 22
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Казахстан - Республика 6048 21
Азия - Азиатский регион 5920 21
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Сингапур - Республика 1953 20
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
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CNews RND - R&D.CNews 2274 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
AP - Associated Press 2007 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
Total Telecom 613 4
Forbes - Форбс 1002 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
New Scientist 1448 3
Phys.org 972 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Hacker News 92 2
Daily Mail 58 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Mercury Center 309 2
Space Weather 117 2
MSNBC - телеканал 89 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TorrentFreak (TF) 159 1
Inquirer 463 1
Известия ИД 770 1
Деловой Петербург 40 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
National Geographic 95 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
ScienceDaily 399 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Рустелеком ТК 305 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
GSMA Intelligence 11 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
The Network 8 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
NPD DisplaySearch 285 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Индекс потребительского доверия 20 1
MUSO 3 1
Censuswide 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
SDU - University of Southern Denmark - Университет Южной Дании - Южно-Датский университет - Сидданский университет 5 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Связь-Экспокомм 276 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
ALPS SHOW 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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