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Перу
Республика


13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу 2
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
06.08.2020 Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
08.07.2019 Huawei запустила программу Service Plus с расширенной гарантией и дополнительными услугами 1
19.06.2019 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
18.06.2019 Фонд Acronis Foundation открыл школу в Нуэво-Чимботе, Перу 3
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
14.11.2018 Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке 1
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин 3
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 1
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018 2
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
13.04.2018 В России женщины любят электронные госуслуги сильнее, чем мужчины 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
27.02.2018 Минкомсвязи: Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018 1
06.02.2018 В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин 1
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 2
15.09.2017 Pentaho: Машины не заменят людей в обозримом будущем 1
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 1
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 1
05.04.2017 «Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира 1
23.03.2017 «Битрикс24» поможет мексиканскому правительству проводить опросы населения 1
21.02.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Mirai 1
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии 1
15.09.2016 Интернет-мошенники под маской известных брендов предлагают поддельные подарочные сертификаты 1
11.05.2016 Россияне продают 4G-частоты одному из богатейших людей в мире 3

Публикаций - 96, упоминаний - 131

Перу упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Google LLC 7148 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 2
Cisco Systems 2040 2
Facebook 3765 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
ESET 989 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Ростелеком Связьинвест 696 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
Oracle Siebel 130 1
NTT DoCoMo 158 1
inDriver 10 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
Acronis Foundation 5 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Acronis - Акронис 364 1
Samsung Electronics 5666 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Цифра ГК 116 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Oracle Corporation 3344 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Huawei 2730 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
VFS Global 9 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РусславБанк - РСБ 147 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Don Bosco 3A 1 1
Garsdale Services 36 1
Impulse VC 12 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 1
Ренова актив 2 1
Cosapi Mineria 1 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Открытие ФК 538 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Вертолеты России 114 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Министерство образования Перу 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Acronis Foundation Фонд 1 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
SMS Trojan - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы - 15 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
Родительский контроль 156 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Google Android 10751 11
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 5
Apple iOS 5742 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple macOS 925 2
Oracle JD Edwards 32 1
Linux OS 4257 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Adobe Flash 359 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Adobe Acrobat Reader 116 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Oracle PeopleSoft 49 1
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 1
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
AWS Outposts 5 1
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 9 1
Oracle Autonomous Data Guard 2 1
Google Play Pass 1 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Apple - App Store 2198 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Rakuten Viber 429 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
SQL - Язык программирования 433 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
Microsoft Office 1939 1
Морошкин Александр 106 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Томский Арсен 2 2
Романков Андрей 15 2
Маркин Алексей 4 1
Липич Григорий 48 1
Матросов Александр 42 1
Дунаев Александр 7 1
Федченко Алексей 3 1
Говядов Алексей 2 1
Соменков Станислав 1 1
Xu Jim - Сюй Джим 1 1
Мацук Игорь 3 1
Евдокимов Алексей 2 1
Путин Владимир 1824 1
Провоторов Александр 146 1
Растопшин Павел 26 1
Фетисов Александр 12 1
Козырев Алексей 270 1
Вексельберг Виктор 97 1
Ганеева Эльза 10 1
Арлазаров Владимир 118 1
Никифоров Николай 1126 1
Гребенников Сергей 28 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 30
Бразилия - Федеративная Республика 1125 24
Индия - Республика 2169 24
Германия - Федеративная Республика 3633 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 21
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 20
Колумбия - Республика 137 16
Франция - Французская Республика 2122 16
Аргентина - Аргентинская Республика 188 16
Беларусь - Белоруссия 2088 14
Казахстан - Республика 2629 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Япония 2780 12
Чили - Республика 121 10
Европа 3752 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
Украина 3365 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Италия - Итальянская Республика 1384 7
Турция - Турецкая республика 952 7
Бельгия - Королевство 398 6
Европа Западная 613 6
Сингапур - Республика 808 5
Эстония - Эстонская Республика 415 5
Венгрия 293 5
Австралия - Австралийский Союз 1124 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
Ирландия - Республика 363 5
Польша - Республика 829 4
Финляндия - Финляндская Республика 816 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 4
Филиппины - Республика 211 4
Саудовская Аравия - Королевство 278 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Испания - Королевство 1253 4
Восточная Европа 1678 4
Сербия - Республика 129 4
Латинская Америка 723 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
POI - points of interest 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 5
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
The Network 3 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Cisco Partner Summit 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
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