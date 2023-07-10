Перу - Республика

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу Линии Наски – целая группа геоглифов, состоящих из геометрических фигур и рисунков. Они расположены на плато Наска в Перу. Археологи предполагают, что геоглифы были созданы между 400 г. до н.э. и 650 г. н.э. цивилизацией Наска, обитавшей на этом плато до II века н.э. Изображение дрозда-отшельника, ранее также

Российская система управления горным производством внедрена на крупнейшем железорудном карьере в Перу «Карьер» на месторождении Маркона, в провинции Наска. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Маркона эксплуатируется еще с 50-х годов XX века и обладает крупнейшими запасами железной руды в Перу и в мире. Маркона принадлежит государственной китайской компании Shougang. Благодаря внедренным решениям удалось добиться увеличения производственной эффективности предприятия более чем на

NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации NEC он

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» о CNews, перуанская горнодобывающая компания Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика (Перу). Инвестиции в проект составили $750 тыс. «Карьер» разработан российской компанией «Вист групп» (входит в группу «Цифра», доля в которой есть у предпринимателя Виктора Вексельберга). Задач

Фонд Acronis Foundation открыл школу в Нуэво-Чимботе, Перу Acronis объявила об открытии новой школы в Нуэво-Чимботе, Перу, в партнерстве с итальянской благотворительной организацией Don Bosco 3A . Это шестая шк

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, ули

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которы

Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу Компания Softline, работающая в сфере лицензирования программного обеспечения, обучения и консалтинга в России, объявила об открытии офиса в Перу. Этот шаг стал логичным продолжением развития бизнеса компании на латиноамериканском рынке. Официальное открытие нового представительства Softline состоялось 5 октября в столице Перу

В Перу обнаружен зал жертвоприношений культуры Моче Как сообщает Reuters, в северной части Перу, у побережья Тихого океана археология раскопали постройку, использовавшуюся для совершения ритуальных жертвоприношений. Согласно оценкам археологов, именно здесь приносились в жертву военн

В Индонезии и Перу произошли сильные землетрясения ,3. Его эпицентр находился на расстоянии 135 км к западу от г.Бенкулу и в 680 км к северо-западу от столицы Индонезии - г.Джакарта. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км. 6 мая 2010 года в Перу в пограничном с Чили районе произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился на расстоянии 25 км к западу от города Такна и в 55 км к северу от г.Арика. Очаг землетрясения ра

Yota начинает операционную деятельность в Перу Компания Yota объявила о старте операционной активности в Перу. В соответствии с договором, подписанным представителями Yota и перуанским Министерством транспорта и связи, компания получает двадцатилетнее право на использование частот в диапазоне 2,5–

На севере Перу произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкала Рихтера Как сообщает агентство Синьхуа, на северном побережье Перу 26 марта в 20:35 по московскому времени произошло землетрясение силой 5,8 балла по шкала Рихтера. Эпицентр находился в 855 км к северо-западу от столицы Лимы, гипоцентр залегал на глубине

В Перу произошло землетрясение силой 5,3 балла Как сообщает агентство Синьхуа, в акватории вблизи провинции Пьюра на северо-западе Перу 9 февраля произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к западу от

В прибрежной зоне Перу произошло землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, 2 февраля в прибрежной зоне Перу около портового города Писко в южном департаменте Ика произошло землетрясение магнитудой 5,8. К настоящему моменту нет сообщений о человеческих жертвах и материальном ущербе. Эпицентр нахо

В Перу найдено захоронение культуры Вари При раскопках в жилом районе столицы Перу Лимы археологи обнаружили хорошо сохранившуюся мумию женщины, возраст которой составляет 1,3 тыс. лет, сообщает PhysOrg. Она принадлежала к Вари – влиятельной культуре, возникшей в Андах.

В Перу произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в центральной части Перу произошло сильное землетрясение. Его мощность, по данным Геологической службы США, составила 6,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр располагался в 90 км к северу от города Пукальпа (Pucalpa)

В Перу произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 8 июля на юге Перу произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зарегистрированы в 4:13 по местному времени (12:13 мск), их эпицентр нах

В Перу произошли два землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Перу зафиксированы два землетрясения средней силы. По данным Геологической службы США, первые подземные толчки силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошли в центральной части страны в 19:17 по м

Как в Перу борются с "несогласными" бушующую толпу. На фото бойцы изображены на марше, который прошел на днях в честь Дня Независимости Перу.

На юге Перу произошло землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, в провинции Такна на юге Перу в воскресенье произошло землетрясение силой 5,4 балла по шкале Рихтера. Информация о жертвах и серьезном ущербе не поступала. Эпицентр землетрясения находился в 104 км к юго-западу от горо

В Перу найдены мумии "воинов облаков" куда пришли – остается загадкой. Останки «воинов облаков» найдены при раскопках крепости Куэлап (Kuelap), воздвигнутой чачапоя в 800 году примерно в 1,4 тыс. км к северо-востоку от теперешней столицы Перу Лимы, сообщает Spiegel. После ожесточенного противостояния инки захватили Куэлап в 1475 году, незадолго до прибытия испанских конкистадоров. Останки со следами огня не были захоронены, а л

США возвращают Перу реликвии инков внего города Мачу-Пикчу находятся высоко в Андах и являются самой популярной достопримечательностью Перу. Некоторые ученые полагают, что Мачу-Пикчу был столицей империи инков. Перу потре

Землетрясение в Перу: первые подробности Как сообщает Associated Press, в Перу 15 августа 2007 года в 18 часов 40 минут по местному времени (в 2 часа 40 минут 16 августа по московскому времени) произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в 150 км к юго-вос

Interbank из Перу выбрал IBM: сервисное обслуживание банкоматов мае текущего года, IBM выполнит установку, конфигурирование и последующее сервисное обслуживание 265 новых банкоматов. Новые банкоматы будут поддерживать новый соль (Nuevo Sol) – национальную валюту Перу – и доллар США. Помимо того, новые банкоматы также ускорят финансовые транзакции клиентов, позволяя им осуществлять такие операции, как получение наличных, размещение вкладов и оплата счет

В Перу раскрыта тайна аллеи 13 башен: подробности Д-р Ивэн Гецци (Ivan Ghezzi) из Института национальной культуры в Лиме, Перу и Клайв Рагглес (Clive Ruggles) из британского университета Лейстера пришли к выводу, что древнейшие цивилизации в Перу могли производить наблюдения за солнцем уже в четвертом веке

Перу: раскрыта тайна "аллеи 13 башен" Британская археологическая экспедиция обнаружила, что древнее поселение вблизи г. Чанкилло в Перу пространственно организовано в соответствии с годичной динамикой Солнца. Возраст поселения определен в 2300 лет. Это означает, что оно на 1800 лет предшествует эпохе завоевания континента

Президент Перу решит судьбу Windows в стране Конгресс Перу утвердил законопроект об обязательном рассмотрении программ с открытым кодом государстве

Перу: рынок мобильной связи вырос на 47% за полгода Как показывают данные американской компании-дистрибутора оборудования мобильной связи Brightstar, число пользователей мобильной связи в Перу выросло за первое полугодие 2003 года на 47%, с 1,7 млн. до 2,5 млн. Общая численность населения страны - примерно 25 млн. человек. Значительным темпам роста способствовало снижение стоимо

В Перу отменена абонентская плата за телефон Конгресс Республики Перу принял законопроект, согласно которому отменяется ежемесячная абонентская плата за услуг

Microsoft предоставит Перу $550 000 Компания Microsoft объявила, что предоставляет государству Перу денежных средств, программного обеспечения и консультативных услуг на сумму $550 000 для образовательных нужд и "электронных потребностей государства". На конференции, состоявшейся в понед

В Перу будет открыт сегмент глобальной оптоволоконной сети Global Crossing Global Crossing сообщила о включении Перу в свой проект международной подводной оптоволоконной высокоскоростной сети. Из $2 млрд., которые планируется потратить в Латинской Америке, на эту страну выделено $90 млн. Global Crossing

Lockheed арендует у Global Crossing отрезки оптоволоконной сети, соединяющие США с Перу, Аргентиной и Венесуэлой волоконной глобальной сети Global Crossing, соединяющего Северную Америку с Латинской Америкой. Стоимость сделки оценивают в $30 млн. LGMT обеспечит соединение США с Буэнос-Айресом (Аргентина), Лима (Перу) и Каракасом (Венесуэла). В 2000 г. было подписано аналогичное соглашение о создании прямой оптоволоконной связи США с Бразилией и Аргентиной.

Nokia построит сеть GSM-1900 для оператора TIM в Перу Финская компания Nokia начала развертывание первой в Перу коммерческой сети GSM-1900 для оператора TIM. Сумма контракта сроком на два года составляет более $100 млн. По условиям соглашения, развертывание новой сети будет проходить в три этапа и з

Telecom Italia Mobile cтала третьим оператором GSM-связи в Перу Итальянская компания Telecom Italia Mobile (TIM), дочернее предприятие Telecom Italia, cообщила о начале эксплуатации сети GSM-cвязи в Перу. Это уже третий оператор мобильной связи в Перу после отделения испанской компании Telefonica и американской Bell South. TIM намерена привлечь абонентов, проживающих вблизи столицы

Наблюдатели на выборах президента Перу расследуют возможный подлог результатов голосования на сайте Национальной Избирательной Комиссии Наблюдатели на выборах президента в Перу сообщили о расследовании по поводу подлога результатов голосования, обнародованных на веб-сайте National Election Office - главной избирательной комиссии страны. В этих действиях подозрева

AT&T инвестирует $200 млн в Перу AT&T Latinoamerica объявила о намерении инвестировать $200 млн в своем предприятии в Перу, в основном для расширения оптоволоконных кабельных сетей и коммутационных центров, а также в развитие услуг местной и междугородной телефонной связи и корпоративного доступа к Интернету.