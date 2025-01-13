РГДБ Российская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека – крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 декабря 1969 года по приказу министра культуры РСФСР. Более 50 лет Российская государственная детская библиотека работает как культурно-просветительский центр для детей и их родителей. А для коллег по профессии - это научно-методический и исследовательский центр по вопросам библиотечной работы с детьми и подростками, развития педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиографии детской литературы. С 2013 г. РГДБ - ведущая площадка повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих детей. РГДБ - член Российской библиотечной ассоциации (РБА), Библиотечной ассамблеи Евразии (БАЕ), ИФЛА, национальной секции Международного Совета по детской и юношеской литературе (IBBY). С 2013 г. библиотека является аккредитованной организацией – экспертом в области детской литературы.
РГДБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пятахин Андрей 20 2
|Бурыкина Марина 2 2
|Воинов Сергей 13 1
|Евстигнеев Григорий 8 1
|Демин Михаил 6 1
|Поликарпов Кирилл 1 1
|Чудинова Вера 1 1
|Запрудская Любовь 1 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Андреев Алексей 21 1
|Носик Антон 106 1
|Мошков Максим 14 1
|Рущин Дмитрий 2 1
|Никитин-Перенский Андрей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Известия ИД 628 1
|Деловой Петербург 31 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
|Росбалт ИА 60 1
|Петербург Online 7 1
|Серебряный дождь 11 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
|Библиотека Максима Мошкова 17 1
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