РГДБ - Российская государственная детская библиотека

Российская государственная детская библиотека – крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 декабря 1969 года по приказу министра культуры РСФСР. Более 50 лет Российская государственная детская библиотека работает как культурно-просветительский центр для детей и их родителей. А для коллег по профессии - это научно-методический и исследовательский центр по вопросам библиотечной работы с детьми и подростками, развития педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиографии детской литературы. С 2013 г. РГДБ - ведущая площадка повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих детей. РГДБ - член Российской библиотечной ассоциации (РБА), Библиотечной ассамблеи Евразии (БАЕ), ИФЛА, национальной секции Международного Совета по детской и юношеской литературе (IBBY). С 2013 г. библиотека является аккредитованной организацией – экспертом в области детской литературы.