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РГДБ Российская государственная детская библиотека

РГДБ - Российская государственная детская библиотека

Российская государственная детская библиотека – крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 декабря 1969 года по приказу министра культуры РСФСР. Более 50 лет Российская государственная детская библиотека работает как культурно-просветительский центр для детей и их родителей. А для коллег по профессии - это научно-методический и исследовательский центр по вопросам библиотечной работы с детьми и подростками, развития педагогики, психологии и социологии детского чтения, библиографии детской литературы. С 2013 г. РГДБ - ведущая площадка повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих детей. РГДБ - член Российской библиотечной ассоциации (РБА), Библиотечной ассамблеи Евразии (БАЕ), ИФЛА, национальной секции Международного Совета по детской и юношеской литературе (IBBY). С 2013 г. библиотека является аккредитованной организацией – экспертом в области детской литературы.

 


13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
25.09.2017 «Мультикубик» запустил диафильмы в облака 1
22.10.2015 Создана электронная коллекция книг Российской государственной детской библиотеки 1
15.10.2015 Оцифрован каталог нотных изданий РГДБ 1
31.05.2013 «Билайн» запускает детскую точку доступа WiFi 1
01.02.2013 В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов 1
08.02.2012 «Билайн» и Российская государственная детская библиотека создадут рекомендательный сервис детских веб-ресурсов 1
07.02.2012 «Билайн» и РГДБ запустят сервис безопасных детских веб-ресурсов 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1
04.06.2002 В Российской государственной детской библиотеке открылся интернет-центр 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

РГДБ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Cinemood - МультиКубик 30 1
МегаФон 8883 1
Yandex - Яндекс 7374 1
Microsoft Corporation 24646 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
Oracle Corporation 6701 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Yahoo! 3697 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Питерская группа связистов 434 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 3
Оцифровка - Digitization 4556 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 592 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12555 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1741 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
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