Нетоскоп


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
30.09.2013 Веб-ресурс «Нетоскоп» обрел вторую жизнь 3
26.08.2010 CNews - 10 лет: история успеха и поздравления читателей 1
27.03.2007 «Яндекс» купил социальную сеть МойКруг.ру 2
15.11.2005 Еще один ИТ-журнал в России выпал из обоймы 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1
07.03.2002 Весенние обострения 1
05.03.2002 Главный редактор Internet.ru покинет свой пост 1
01.03.2002 "Нетоскоп" лёг в гроб 2
01.03.2002 "Нетоскоп" лёг в гроб 3
08.02.2002 "Ситилайн" прекращает свое существование 1
03.04.2001 Internet.ru меняет прописку и редакцию 2
03.04.2001 Internet.ru меняет прописку и редакцию 2
29.03.2001 Хакер открыл два сайта на деньги Билла Гейтса 1
21.03.2001 Sony открыла сезон охоты на пользователей Napster 1
15.03.2001 Похоронные конторы обретают новую жизнь в интернете 1
12.03.2001 В Санкт-Петербурге заработал первый интернет-киоск 1
07.03.2001 Онлайновый IT-журнал The Register попал в "черный" список 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

Нетоскоп и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8003 6
Microsoft Corporation 25009 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 939 3
VK - Mail.ru Group 3499 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 2
Ростелеком 10076 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5110 2
Yahoo! 3700 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 62 2
VK - Mail.ru Port.ru 91 2
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 10 2
МегаФон 9508 1
SAP SE 5369 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Oracle Corporation 6792 1
Sony 6590 1
SAP CIS - САП СНГ 858 1
PayPal 658 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
AOL Inc - America Online 1869 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Питерская группа связистов 435 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Сенсорные Системы 71 1
КВАРТА Сенсорные Системы 7 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 28 1
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1135 1
eBay Inc 1627 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 1
Visa International 1959 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1525 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Верный - торговая сеть 302 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Автокард холдинг 21 1
ТопМэн 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3223 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 33 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 1
ЛДПР 109 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ICCFA - International Cemetery, Cremation & Funeral Association Reviews - Международная ассоциация кладбищ и похоронных контор 1 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70053 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5156 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13269 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30062 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54617 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12629 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31130 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7744 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5238 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3032 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13127 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17549 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25148 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3068 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8737 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6079 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16680 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2174 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1557 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2545 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1204 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4334 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9516 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7903 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4263 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9530 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21675 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 315 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4975 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 156 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8322 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11011 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4999 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5248 1
Microsoft Windows 2000 8665 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 2
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Linux OS 10556 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3011 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
Quarta - паблик браузер 4 1
РБК - Informer.ru 33 1
Forcepoint - Websense - SurfControl - CyberPatrol 6 1
Носик Антон 106 3
Черноморский Павел 2 2
Сигунова Юлия 10 2
Дугаев Даниил 2 2
Бессуднов Алексей 2 2
Зельвенский Стас 2 2
Турчанинова Анна 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Борисов Юрий 121 1
Аитов Тимур 197 1
Ким Борис 75 1
Колесников Андрей 89 1
Мартынов Владислав 113 1
Казак Максим 162 1
Сенаторов Михаил 42 1
Кочетков Владислав 248 1
Андреев Алексей 22 1
Жириновский Владимир 28 1
Назипов Дмитрий 85 1
Мардер Наум 116 1
Ковалев Алексей 17 1
Анищук Наталья 30 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Корзун Никита 21 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Хайтина Наталья 14 1
Вакуленко Андрей 11 1
Хромова Марина 3 1
Gray Raphael - Грей Рафаэль 3 1
Верещагин Андрей 6 1
Рущин Дмитрий 2 1
Burton Joseph - Бартон Джозеф 5 1
Ушаков Егор 2 1
Шагурина Нина 1 1
Житнюк Ася 3 1
Мамотин Вадим 3 1
Ансимов Вячеслав 1 1
Turner William - Тернер Уильям 3 1
Рерих Алексей 1 1
Buchwalter Charles - Бушуолтер Чарльз - Buchwalter Charlie - Бушвалтер Чарли 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152065 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52891 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 3
Европа 24478 2
Германия - Федеративная Республика 12839 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 730 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17736 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3085 1
Земля - планета Солнечной системы 10526 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Япония 13414 1
Швеция - Королевство 3654 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7878 1
Сингапур - Республика 1886 1
Америка Южная 862 1
Канада 4941 1
США - Нью-Йорк 3113 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Франция - Французская Республика 7935 1
Бразилия - Федеративная Республика 2420 1
Украина 7715 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 725 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1302 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3170 1
Перу - Республика 284 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 1
Ватикан - Государство-город 80 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Франция - Бургундия 3 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5791 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53579 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 3
Цензура - Свобода слово 505 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25224 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5739 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14509 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 2
Английский язык 6807 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30863 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7686 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2856 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 2
Интернет-кафе 310 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6737 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6049 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5255 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2852 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6636 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 718 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 242 1
Экономический эффект 1148 1
Конституция США 66 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1339 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 180 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10322 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
Blacklist - Чёрный список 653 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 3
Инфобизнес 24 2
The Register - The Register Hardware 1641 1
Известия ИД 676 1
Деловой Петербург 32 1
Компьютерра 42 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Ananova 250 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
Росбалт ИА 60 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Петербург Online 7 1
Серебряный дождь 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8282 3
Gartner - Гартнер 3588 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3395 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 581 3
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1169 1
CNews AWARDS - награда 532 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378453, в очереди разбора - 741277.
Создано именных указателей - 181095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

