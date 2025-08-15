Получите все материалы CNews по ключевому слову
Франция Бургундия
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|На платформе «Токеон» проходит размещение цифровых прав на премиальный алкоголь 1
|15.01.2015
|У неандертальцев были костяные инструменты 1
|07.03.2002
|Весенние обострения 1
Франция и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
|Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
|РБК - Informer.ru 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11344 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
|UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.