Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Франция Бургундия

Франция - Бургундия

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 На платформе «Токеон» проходит размещение цифровых прав на премиальный алкоголь 1
15.01.2015 У неандертальцев были костяные инструменты 1
07.03.2002 Весенние обострения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 1
Microsoft Corporation 25005 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 939 1
PayPal 658 1
Yahoo! 3700 1
AOL Inc - America Online 1869 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
eBay Inc 1627 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 1
Visa International 1959 1
Лента - Сеть розничной торговли 2200 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 1
Автокард холдинг 21 1
ТопМэн 4 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5238 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 314 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 156 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8320 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4998 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1331 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 342 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1358 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13126 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1532 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5561 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1124 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 738 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17547 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25147 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3895 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1203 1
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 64 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
РБК - Informer.ru 33 1
Ким Борис 75 1
Корзун Никита 21 1
Верещагин Андрей 6 1
Burton Joseph - Бартон Джозеф 5 1
Ушаков Егор 2 1
Житнюк Ася 3 1
Мамотин Вадим 3 1
Turner William - Тернер Уильям 3 1
Buchwalter Charles - Бушуолтер Чарльз - Buchwalter Charlie - Бушвалтер Чарли 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
Франция - Французская Республика 7934 2
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
Европа 24478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Япония 13413 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7876 1
США - Нью-Йорк 3113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 725 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1302 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Ватикан - Государство-город 80 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5738 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
Экономический эффект 1148 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
Конституция США 66 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10321 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6805 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6946 1
Blacklist - Чёрный список 653 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2856 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6733 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 1
Платёжное поручение - Payment order 233 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
Зоология - наука о животных 2733 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1002 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 127 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3617 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 423 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11344 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 16 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще