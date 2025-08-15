На платформе «Токеон» проходит размещение цифровых прав на премиальный алкоголь

На платформе «Токеон» проходит размещение портфеля гибридных цифровых прав на премиальный алкоголь от компании «Лудинг». Общий объем выпуска – почти 750 млн руб. Каждый актив удостоверяет право на одну бутылку коньяка или вина. По ГЦП инвесторы смогут получить на выбор товар или денежные выплаты с доходом. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Портфель состоит из 10 ГЦП на выдержанные армянские коньяки возрастом до 70 лет, культовые вина Италии, США и Бургундии, включая лимитированные розливы. Минимальная стоимость одного актива – 8 тыс. руб., максимальная – 409,5 тыс. руб. ГЦП будут находиться в обращении один год.

Согласно условиям решения о выпуске, с 9 сентября 2025 г. по 25 июля 2026 г. владельцы гибридных цифровых прав смогут погасить активы по запросу и получить вино или коньяк или же дождаться даты погашения активов, 26 августа 2026 года, и получить денежную выплату с доходом. Размер выплат будет складываться из 100% номинальной стоимости активов и фиксированного дохода в размере 22% годовых на каждый актив. Владельцы гибридных цифровых прав могут перепродавать свои активы другим пользователям платформы Токеон до истечения срока их обращения, в том числе, с целью получения дохода от продажи. Участвовать в выпуске могут и неквалифицированные инвесторы: сбор заявок на покупку активов продлится до 26 августа.

«Портфель ГЦП от компании «Лудинг» – еще один шаг в сторону формирования рынка инвестиционного алкоголя, который обладает высоким потенциалом. Гибридные цифровые права открывают возможность массовым инвесторам не просто владеть эксклюзивными и премиальными позициями, но и участвовать в росте стоимости продукции на привлекательных условиях», – сказал Игорь Егоркин, генеральный директор платформы «Токеон».

«Уровень развития инвестиций в цифровые активы в нашей стране растет огромными темпами. То, о чем раньше мы только мечтали или не могли представить, теперь становится реальностью. Мы рады быть частью прогрессивной цифровизации уже и алкогольной отрасли», – сказал Гарегин Шахмеликян, управляющий директор Luding Group.