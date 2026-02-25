Разделы

Цифровое право Цифровые права


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У 2
19.11.2025 «Диасофт» поможет автоматизировать выпуск утилитарных цифровых прав с помощью решения «Цифровые финансовые активы» 1
01.11.2025 Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет выпускать акции НПАО в виде ЦФА 1
16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года 1
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
04.09.2025 ПСБ развивает комплекс решений по международным расчетам для корпоративных и розничных клиентов 2
01.09.2025 «Диасофт» расширил функциональные возможности решения «Цифровые финансовые активы» 2
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
18.08.2025 «Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт» 1
15.08.2025 На платформе «Токеон» проходит размещение цифровых прав на премиальный алкоголь 1
14.08.2025 Илья Батай, ИТ-директор Банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
09.06.2025 Как криптовалюта в России стала средством коррупции 1
12.05.2025 Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом 1
19.02.2025 Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft 1
11.02.2025 На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер 1
15.10.2024 Альтернативой цифровому рублю могут стать токены на банковский безнал 2
01.08.2024 В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу 1
05.06.2024 ПСБ выпустил первые в России цифровые права от винодельни 2
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
19.03.2024 Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА 1
20.02.2024 «Цифровое небо» для авиабеспилотников создадут в России 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 2
09.11.2023 Инвестиции на основе УЦП стали реальностью в России 1
18.07.2023 В России разработана ИИ-технология для проверки электронных водительских прав 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
14.02.2023 R-Style Softlab реализовала возможность работы с цифровыми финансовыми активами в системе RS-FinMarkets 1
07.02.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1
12.09.2022 Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера 1
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала 1
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1

Microsoft Corporation 25352 28
Sony 6643 21
Apple Inc 12778 16
RealNetworks Products and Services 354 6
Samsung Electronics 10731 6
Philips 2078 6
Diasoft - Диасофт 1063 5
InterTrust - ИнтерТраст 335 5
Amazon Inc - Amazon.com 3166 4
Intel Corporation 12592 4
IBM - International Business Machines Corp 9568 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 4
Yandex - Яндекс 8647 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
Google LLC 12358 3
Wave Systems - Safend 12 2
InterTrust Technologies 11 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 2
МегаФон 10135 2
SAP SE 5468 2
Dell EMC 5111 2
LG Electronics 3687 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
AMD - Advanced Micro Devices 4505 2
Oracle Corporation 6908 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 2
Lenovo Motorola 3531 2
Yahoo! 3711 2
OpenText - Micro Focus - Novell 873 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Palo Alto Networks 169 2
Sony BMG 185 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 5
Русагро Группа Компаний 342 5
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 39 4
2Б Диалог КК 5 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 4
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 45 3
ВТБ - Почта Банк 505 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 3
Альфа-Банк 1893 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
Sony BMG Music Entertainment 34 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 46 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 2
Газпром ПАО 1428 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 2
ПСБ - Промсвязьбанк 917 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 212 2
Walt Disney Company 639 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 535 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
EMI Group 60 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
Нефтиса НК 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 3
Федеральное собрание Российской Федерации 309 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Администрация Краснодарского края 63 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 191 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Либеральная партия Норвегии - норвежская политическая партия 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ГосИнформСистемы 155 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 75
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 410 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 30
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 9
Оповещение и уведомление - Notification 5417 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5872 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4216 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5352 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7757 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 609 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 6
Microsoft Windows 16459 16
Linux OS 11056 11
Apple iTunes Store 1116 10
Apple iPod 1550 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 8
Apple iPhone 6 4862 7
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 696 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 6
Microsoft Office 4008 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 4
Intel x86 - архитектура процессора 1998 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 403 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 4
Microsoft DRM 9 3
Microsoft Windows Media Digital Rights Management - Microsoft Windows Media DRM - Microsoft WMDRM 25 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 37 3
Microsoft Windows 7 1999 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 119 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 3
Microsoft Zune - MS Zune 173 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 2
MP3.com 130 2
Samsung SVR-диктофон 461 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 2
Минцифры РФ - Госключ 195 2
Google YouTube - Видеохостинг 2922 2
Apple iPad 3945 2
Apple iOS 8336 2
Nokia Symbian OS 1403 2
Microsoft Windows XP 2423 2
Oracle Java - язык программирования 3360 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
Божор Михаил 7 5
Аксаков Анатолий 161 5
Мезенцев Роман 20 4
Богоутдинов Борис 5 4
Путин Владимир 3393 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 4
Коваль Алексей 4 3
Волтегирев Кирилл 12 3
Ишмаев Артур 4 3
Шарапудинов Тимур 5 3
Садова Карина 5 3
Орловский Виктор 402 3
Сидоренко Валерий 12 3
Карпович Сергей 6 2
Тарасов Владимир 15 2
Граденко Михаил 42 2
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 2
Shamoon Talal - Шамун Талал 2 2
Simpson Robin - Симпсон Робин 2 2
Greve Georg - Греве Георг 5 2
Brown Peter - Браун Питер 7 2
Шарай Роман 3 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 2
Володин Вячеслав 101 2
Крашенинников Павел 18 2
Червяков Сергей 6 2
Припачкин Юрий 67 2
Сурова Надежда 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 631 2
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Гойло Алексей 7 1
Панов Александр 11 1
Якимчук Сергей 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Демин Дмитрий 16 1
Оржевская Наталия 10 1
Рамендик Михаил 19 1
Малов Дмитрий 13 1
Наумов Станислав 28 1
Кузьменко Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 13
Европа 24701 9
Франция - Французская Республика 8013 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 4
Россия - ПФО - Самарская область 1491 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 3
Россия - ЦФО - Орловская область 357 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 2
Земля - планета Солнечной системы 10703 2
Япония 13576 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 2
Россия - УФО - Тюменская область 1296 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 2
Россия - СЗФО - Псковская область 678 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 706 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Австралия - Сидней 275 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 129 2
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 23
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 232 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6524 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 4
РС Рro 91 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6039 5
Inquirer 463 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 3
Vnunet 224 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
NYT - The New York Times 1091 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 2
AP - Associated Press 2006 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
9to5Mac 70 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
Silicon 490 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
USA Today 152 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Наш Красноярский край 1 1
PCPro 53 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Forbes - Форбс 933 1
Wikipedia - Википедия 605 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
РИА Новости 1002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
23ABC News 176 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
DigiTimes - Издание 1327 1
9to5Google 58 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
TechSpot 168 1
Gartner - Гартнер 3623 4
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 2
eMarketer 206 1
In-Stat 115 1
IDC - International Data Corporation 4949 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Fortune Global 500 291 1
ABI Research 235 1
Автостат 47 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 982 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 22 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
CNews AWARDS - награда 557 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CeBIT 613 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1010 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Black Hat - Конференция 117 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
