«Диасофт» поможет автоматизировать выпуск утилитарных цифровых прав с помощью решения «Цифровые финансовые активы»

В условиях цифровизации экономики утилитарные цифровые права (УЦП) получили значительный потенциал для развития. УЦП представляют собой цифровой актив, который закрепляет возможность его владельца требовать предоставления товаров, работ или услуг в обмен на принадлежащий ему цифровой объект. УЦП удостоверяет определенное обязательство эмитента (лица, выпустившего цифровые права). Владельцы вправе получить оговоренные товары/услуги взамен на предъявление данного УЦП.



Решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) компании «Диасофт» дает участникам рынка возможность поддержать выпуск, учет, хранение и обращение УЦП. Оно позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы: регистрация выпусков УЦП и участников (эмитентов и инвесторов) в информационной системе, приобретение УЦП при первичном размещении, купля-продажа, обмен УЦП внутри информационной системы, погашение УЦП в срок и досрочно, расчет и уплата комиссионного вознаграждения Оператора, переход прав на УЦП на безвозмездной основе и ведение реестров всех движений и владельцев УЦП.

Digital Q.DFA предназначено для автоматизации бизнес-процессов операторов информационных систем (ОИС). Оно реализовано в микросервисной архитектуре. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, гибкость и легкая интеграция решения в любой ИT-ландшафт.