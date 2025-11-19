Разделы

«Диасофт» поможет автоматизировать выпуск утилитарных цифровых прав с помощью решения «Цифровые финансовые активы»

«Диасофт» поможет автоматизировать выпуск утилитарных цифровых прав с помощью решения «Цифровые финансовые активы». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В условиях цифровизации экономики утилитарные цифровые права (УЦП) получили значительный потенциал для развития. УЦП представляют собой цифровой актив, который закрепляет возможность его владельца требовать предоставления товаров, работ или услуг в обмен на принадлежащий ему цифровой объект. УЦП удостоверяет определенное обязательство эмитента (лица, выпустившего цифровые права). Владельцы вправе получить оговоренные товары/услуги взамен на предъявление данного УЦП.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) компании «Диасофт» дает участникам рынка возможность поддержать выпуск, учет, хранение и обращение УЦП. Оно позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы: регистрация выпусков УЦП и участников (эмитентов и инвесторов) в информационной системе, приобретение УЦП при первичном размещении, купля-продажа, обмен УЦП внутри информационной системы, погашение УЦП в срок и досрочно, расчет и уплата комиссионного вознаграждения Оператора, переход прав на УЦП на безвозмездной основе и ведение реестров всех движений и владельцев УЦП.

Digital Q.DFA предназначено для автоматизации бизнес-процессов операторов информационных систем (ОИС). Оно реализовано в микросервисной архитектуре. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, гибкость и легкая интеграция решения в любой ИT-ландшафт.

