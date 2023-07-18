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В России разработана ИИ-технология для проверки электронных водительских прав

На отечественном рынке появилось решение Smart Engines на базе искусственного интеллекта для распознавания электронных водительских прав. Программа на смартфоне за доли секунды считывает данные QR-кода из приложения «Госуслуги авто», в котором зашифрованы данные о водителе. Технологию начали внедрять крупнейшие банки РФ для оказания услуг по цифровым документам, утверждают в Smart Engines.

Электронные водительские права тестировались в РФ с осени прошлого года. С 1 марта 2023 г., согласно изменениям в ПДД, они стали полноценной альтернативой бумажным документам водителя. С юридической точки зрения водитель может предъявлять цифровую копию водительского удостоверения, представленную в виде индивидуального QR-кода. В июле 2023 г. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим.

Для того, чтобы получить электронные права, необходимо скачать приложение «Госуслуги авто». После установки и авторизации в личном кабинете цифровые права появятся в приложении автоматически. Данные бумажного документа при этом зашифрованы в QR-код. Электронные права не статичны и высвечиваются в трех сменяющих друг друга цифровых проекциях. Цифровой документ недействителен в распечатанном виде. Его необходимо предъявить инспектору ГИБДД исключительно в электронном виде.

Приложением «Госуслуги авто» пользуются сегодня свыше 2 млн россиян, по данным Минцифры.

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Безопасность

Электронные водительские права, равно как и классические пластиковые, являются документом, удостоверяющим личность. Это значит, что с помощью такого документа можно получить определенный набор банковских и страховых услуг.

Для мгновенного сканирования электронных прав ученые московской компании Smart Engines разработали новую технологию в системе распознавания баркодов Smart Code Engine. Теперь она содержит функцию «бесконечной» баркодной сессии и распознает неограниченное число QR-кодов подряд. Процесс считывания данных одного QR-кода занимает 0,035 секунды. Программный продукт полностью разработан в России и внесен в реестр российского ПО.

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