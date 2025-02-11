ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Госуслуги Авто
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Черненко Андрей 69 4
|Шадаев Максут 1013 3
|Чернышенко Дмитрий 566 3
|Черников Михаил 7 3
|Путин Владимир 3185 1
|Демидов Сергей 127 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Подобайло Николай 16 1
|Циварев Антон 5 1
|Черкасов Илья 13 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Шкуматов Петр 6 1
|Багро Евгений 2 1
|Шойтов Александр 78 1
|Пак Олег 112 1
|Паршин Максим 316 1
|Качанов Олег 114 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Филатов Евгений 28 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Цветков Сергей 19 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Заренин Андрей 47 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Руденко Анна 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
|Ведомости 1014 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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