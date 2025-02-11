ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто

Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 1

Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 1

Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за ноябрь 2022 года 2

Опытная эксплуатация электронного водительского удостоверения пройдет во всех регионах страны 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года 1