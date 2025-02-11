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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Госуслуги Авто

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто

 

 

 

 

 

 


11.02.2025 На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер 1
11.02.2025 На «Госуслугах» появились водительские чаты 1
09.02.2024 «Открытие Авто» и СК «Росгосстрах»: оплата налога на машину — самый популярный автосервис на портале госуслуг 1
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 1
16.11.2023 Приложение «Госуслуги авто» загружено 6 млн раз 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
02.10.2023 В приложении «Госуслуги авто» можно загрузить электронные копии СТС и водительского удостоверения. 1
19.09.2023 В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях 1
26.07.2023 Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн 1
18.07.2023 В России разработана ИИ-технология для проверки электронных водительских прав 1
21.04.2023 В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС 2
07.02.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 1
24.01.2023 Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 1
13.01.2023 Электронные водительские права появились в приложении «Госуслуги авто» 1
27.12.2022 Приложения «Госуслуг» под Android необходимо срочно обновить 1
09.12.2022 Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку 1
01.12.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за ноябрь 2022 года 2
14.11.2022 Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» в социальной сети «Вконтакте» 1
03.10.2022 Опытная эксплуатация электронного водительского удостоверения пройдет во всех регионах страны 2
22.09.2022 Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных 1
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1
01.09.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года 1
11.08.2022 В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн» 2
02.06.2022 Минцифры и МВД согласовали план запуска сервиса предъявления водительского удостоверения в приложении «Госуслуги авто» 1
13.05.2022 Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав 1
14.03.2022 В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов 2
16.12.2021 Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения? 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 2
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 3
23.11.2020 Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России 1

Публикаций - 31, упоминаний - 40

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 5
Ростелеком 9728 2
Google LLC 11815 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Samsung Electronics 10278 1
Huawei 3945 1
LG Electronics 3616 1
ИКС 321 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 369 1
Корус Консалтинг ГК 1220 1
Sony 6550 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Ramax - Рамакс 115 1
Сател 126 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Ростех - Азимут 67 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 56 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Урбантех ГК - Урбантех-М 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Ренессанс Страхование 160 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Деловые Линии ГК 68 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 26
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3286 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 240 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2511 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Иркутской области 30 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 23 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1714 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1249 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 6
Электронный документ - Electronic document 1455 6
Оповещение и уведомление - Notification 4646 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 5
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2910 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 3
Паспорт - Паспортные данные 2518 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 102 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 77 2
Цифровое право - Цифровые права 116 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1320 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
Ведомости 1014 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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