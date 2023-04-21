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В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС

У пользователей «Авто.ру» теперь всегда под рукой электронные версии основных документов водителя. «Авто.ру» при поддержке Минцифры добавил в приложение быстрый доступ к электронным правам, СТС и европротоколу. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Перейти к цифровым копиям документов можно из раздела «Гараж» в «Авто.ру». Доступ появится автоматически у всех пользователей, кто обновил приложение «Авто.ру» до последней версии и имеет личный кабинет в «Госуслугах авто».

«Гараж Авто.ру» — это многофункциональный сервис, упрощающий жизнь автовладельца. Здесь хранятся все данные об автомобиле: можно быстро создать объявление, посмотреть историю и оценку стоимости машины, узнать про отзывные кампании. Теперь появился быстрый доступ к важным документам», — сказал менеджер продукта «Гараж» Евгений Багро.

Автовладельцы могут предъявить водительские права и СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Инспектор сканирует код и получает данные документов из реестра транспортных средств ГИБДД. Цифровой формат — это удобно, если права срочно потребовались, но остались дома, или в случае ДТП — можно просто открыть европротокол через приложение.

По данным ГИБДД, пока использование электронных документов работает в формате эксперимента, инспектор вправе запросить бумажную версию.

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«Гараж Авто.ру» – бесплатный сервис внутри сайта и приложения «Авто.ру», который позволяет хранить все данные об автомобиле. Чтобы добавить машину в «Гараж», нужно зайти в раздел, ввести VIN, госномер или номер кузова.

«Госуслуги авто» – бесплатное приложение, в котором хранятся цифровые версии документов автовладельцев: водительское удостоверение, СТС и т.д.

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