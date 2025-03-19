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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Вертикали Авто.ру Гараж


19.03.2025 «Гараж Авто.ру»: как узнать, когда пора на техническое обслуживание 1
21.04.2023 В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС 1
22.12.2022 «Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яндекс.Вертикали и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7492 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171168.
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