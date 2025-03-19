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Яндекс.Вертикали Авто.ру Гараж
|19.03.2025
|«Гараж Авто.ру»: как узнать, когда пора на техническое обслуживание 1
|21.04.2023
|В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС 1
|22.12.2022
|«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей 1
Яндекс.Вертикали и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7492 1
|АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 18 1
|Ford Focus - Компакт-кар 27 1
|Nissan X-Trail 9 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 33 1
|Toyota Brevis 1 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1534 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
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