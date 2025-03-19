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«Гараж Авто.ру»: как узнать, когда пора на техническое обслуживание

«Гараж Авто.ру» представляет новую функцию, которая поможет владельцам автомобилей ориентироваться в сроках технического обслуживания. Теперь, помимо хранения заказ-нарядов и контроля расходов на автомобиль, пользователи смогут получать рекомендации по срокам проведения ТО. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Алгоритм, разработанный командой «Гаража Авто.ру», определяет перечень работ, необходимых автомобилю при следующем визите в сервис, с учетом индивидуальных особенностей обслуживания автомобиля и ведет отсчет до следующего ТО. Для этого он сопоставляет информацию о последнем техническом обслуживании, включая список выполненных работ, с текущим пробегом и регламентом обслуживания, установленным производителем.

На главном экране раздела появится удобная и интуитивно понятная полоска прогресса, которая заполняется на основе данных из заказ-нарядов и текущего показания одометра, вводимого пользователем вручную. Текущий пробег — это единственный элемент цифровой сервисной книжки, который необходимо заполнить самостоятельно. Благодаря технологии компьютерного зрения оцифровка многочисленных строк в заказ-нарядах происходит автоматически.

Цифровая сервисная книжка «Авто.ру» предлагает удобный и простой способ следить за расходами на обслуживание и перечнем выполненных работ. Своевременное выполнение этих рекомендаций позволяет продлить срок службы автомобиля, а также более точно оценить его состояние и высокую стоимость.

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