Продавцы подержанных автомобилей на «Авто.ру» получили возможность поделиться историей обслуживания

«Авто.ру» стал первым онлайн-сервисом по продаже автомобиле, где, помимо технических характеристик, описания и сводки из отчёта с историей, появился раздел «От владельца». В нём представлена информация о техническом обслуживании на основе данных из цифровой сервисной книжки, размещенной на «Авто.ру». У продавца с открытой историей появляется дополнительный инструмент для обоснования стоимости.

Достоверная и полная история обслуживания автомобиля – её мечтает увидеть каждый, кто собирается купить машину с пробегом, но порой с трудом отыскивает тот, кто продаёт. В каждом десятом объявлении указано, что продавец готов предоставить чеки и другие документы, подтверждающие регулярное обслуживание и другие сервисные работы.

Создание цифровой истории на «Авто.ру» не занимает много времени. Благодаря цифровой сервисной книжке, появившейся год назад в «Гараже», автовладельцы могут безопасно хранить электронные версии заказ-нарядов о выполненных работах. Для этого достаточно сфотографировать документы из сервиса, а всю работу по распознаванию и внесению данных выполнит специальный алгоритм на базе технологии компьютерного зрения.

Настройка видимости истории обслуживания доступна в «Гараже» «Авто.ру» и при редактировании формы объявления. Если прежде записей в цифровой сервисной книжке не было, то их можно добавить после публикации объявления и также сделать доступными для других пользователей.

В публичной части блока «От владельца» будет информация о дате и месте проведения технического обслуживания, актуальном пробеге и списке выполненных работ без указания их стоимости.

