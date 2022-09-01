Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 15 августа 2022 г. №557 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. №203»

Заместителями председателя Межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) теперь стали заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли и гендиректор Госкорпорации «Роскосмос».

Также в состав комиссии включен руководитель секретариата Заместителя Председателя Совбеза.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. №1463 «О внесении изменения в Правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Органы и российские юрлица проводят мониторинг предоставления субъектами критической информационной инфраструктуры актуальной и достоверной информации. Это касается сведений об объекте критической информационной инфраструктуры, о взаимодействии объекта и сетей электросвязи и др.

Согласно внесенным изменениям к указанному мониторингу госорганы и российские юрлица могут привлекать привлекать подведомственные им организации в части оценки актуальности и достоверности вышеупомянутых сведений. Привлекаемые организации должны иметь лицензию на проведение работ с использованием гостайны, а также лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в части оказания услуг по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации и (или) услуг по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации. Предусмотрено формирование перечней организаций.

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2022 г. №1393 «Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также мер по защите информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования и изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение.

Исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа.

Гарантийное обслуживание АИС ОВП сможет вести только российская организация. Базы данных системы, серверы и другая технологическая инфраструктура будут размещаться исключительно на территории России. Операторами системы и ее компонентов могут быть только российские организации.

Это решение обеспечит безопасность персональных данных россиян, бронирующих билеты на внутренние рейсы, позволит избежать сбоев, если собственники зарубежных информсистем введут ограничения на их использование.

Прежние требования к АИС ОВП утрачивают силу.

Постановление вступает в силу с 30 октября 2022 г., за исключением отдельных норм, вступающих в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2022 г. №1387 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций»

Правительство установило новые правила организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, используемых в сети связи общего пользования, а также в технологических сетях связи и сетях связи спецназначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

Средства связи, не вошедшие в перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, подлежат декларированию соответствия. Декларирование происходит путём принятия заявителем декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

При обязательной сертификации заявителем может быть изготовитель или продавец. При декларировании соответствия средств связи заявителем может быть зарегистрированное на территории России юрлицо или ИП, являющиеся изготовителем или продавцом либо обеспечивающие на основании договора с изготовителем соответствие поставляемых средств связи установленным требованиям.

Прежние правила утрачивают силу.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует 6 лет.

Приказ Министерства юстиции РФ от 19 августа 2022 г. №167 «Об утверждении перечня участников государственной и негосударственной систем для оказания бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов и порядка их взаимодействия»

Минюст установил перечень участников государственной и негосударственной систем для оказания бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также порядок их взаимодействия.

К участникам госсистемы относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, государственные юридические бюро, адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. К участникам негосударственной системы относятся юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

При функционировании системы оказания бесплатной юридической помощи используются единая система межведомственного электронного взаимодействия, Единая система нормативной справочной информации, ЕГИС соцобеспечения, портал госуслуг, подсистема «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста, а также информационные и реестровые системы Минюста.

Сведения предоставляются в виде электронных документов, подписанных УКЭП.

Приказ Министерства юстиции РФ от 19 августа 2022 г. №166 «Об утверждении Порядка ведения списка юридических клиник и его размещения на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Список юридических клиник ведет Департамент развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста на бумажных носителях и в электронном виде. При несоответствии записей на бумажных носителях записям в электронном виде приоритет имеют записи на бумажных носителях.

Территориальный орган Министерства, получивший уведомление вуза или научной организации о создании юридической клиники, проверяет его и при соответствии установленным требованиям направляет в Минюст информационную карту, содержащую сведения об учреждении (создании) такой клиники.

Информация о юридической клинике, содержащаяся в электронном списке, размещается Департаментом на сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня поступления информационной карты.

Приказ вступает в силу с 26 декабря 2022 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2022 г. №574 «Об утверждении перечня программ для электронных вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном порядке»

С 1 сентября 2022 г. в отечественных магазинах приложений в обязательном порядке будут размещать 4 программы: «Госуслуги»; «Госуслуги культура»; «Госуслуги авто»; «Госуслуги. Решаем вместе».

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2022 г. №573 «Об утверждении основных принципов функционирования программы для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров»

В России было решено создать единый магазин мобильных приложений. Минцифры определило основные принципы его функционирования.

Один из принципов – открытость и доступность единого магазина приложений. Он размещается на сайте магазина. Также в числе принципов – обеспечение защиты информации, равенство правообладателей приложений.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 23 августа 2022 г. №П11-2-05-111-50483

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Правила госаккредитации ИТ-компаний применялись до 1 августа 2022 г. В настоящее время Минцифры разрабатывает новый порядок госаккредитации. Услуга по госаккредитации не предоставляется до момента утверждения новых правил.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 19 августа 2022 г. №08-75348 «О результатах рассмотрения обращения»

С 1 сентября 2022 г. изменятся требования к обработке персональных данных, в т. ч. сотрудников. Существенно сокращен перечень случаев, когда работодатели могут не уведомлять Роскомнадзор об обработке сведений. Таким образом, практически все работодатели должны будут направлять уведомления.

В настоящий момент Роскомнадзором установлена форма уведомления. Его можно направить в электронном или бумажном виде.

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После издания Роскомнадзором приказа об утверждении форм уведомлений и информационных писем в соответствии с законодательными поправками работодатель вправе направить информационное письмо для внесения изменений в сведения в реестре операторов в территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации в качестве юрлица.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 15 августа 2022 г. №П11-19457-ОГ

В настоящее время Минцифры не предоставляет выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, до утверждения нового порядка госаккредитации ИТ-компаний.

Информация Федеральной налоговой службы от 11 августа 2022 г. «Период подготовки информационных систем организаций к интеграции с АИС «Налог-3» продлен до 2024 года»

Организация, в отношении которой решено проводить налоговый мониторинг, обеспечивает возможность взаимодействия с инспекцией через свою информсистему. ФНС намерена обновить порядок получения к ней доступа. При этом крайний срок для подготовки информсистем организаций к интеграции с АИС «Налог-3» переносится с 1 января 2023 г. на 1 января 2024 г.

Служба рассказала о планируемых нововведениях.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 августа 2022 г. «Минцифры предлагает улучшить условия для получения льготной ипотеки»

Минцифры предлагает изменить следующие условия для получения льготной ипотеки ИТ-специалистами: понизить ставку с 5% до 3% годовых; снизить минимальный размер зарплаты для сотрудников со 150 до 120 тыс. руб. для городов-миллионников (для Москвы требование не изменится – 150 тыс. руб.) и со 100 до 70 тыс. руб. для других населенных пунктов (размер зарплаты может быть рассчитан с учетом работы по совместительству, если вторая компания аккредитована); увеличить максимальный возраст заемщика с 44 до 50 лет; исключить из требований к организациям необходимость применения налоговых льгот, сохранив лишь наличие аккредитации; увеличить время для поиска работы заемщиком после увольнения из аккредитованной ИТ-компании с 3 до 6 месяцев. При этом банк будет контролировать трудоустройство в течение 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее – трудоустройство не проверяется.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 августа 2022 г. «На Госуслугах доступны 20 видов аттестаций для профессионалов»

Минцифры разработало универсальную форму подачи заявлений, благодаря которой на «Госуслугах» стали доступны 20 видов аттестаций. Аттестация позволит подтвердить соответствие сотрудника профтребованиям, когда это необходимо по закону. Сервис доступен для всех регионов.

В электронном виде аттестацию могут получить медики и фармацевты, электрики, производители лекарств в сфере ветеринарии, специалисты в области сохранения объектов культурного наследия, экскурсоводы и гиды-переводчики, специалисты по безопасности дорожного движения и другие.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 августа 2022 г. «На заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсудили последние изменения в законодательстве о персональных данных»

С 1 сентября 2022 г. операторы будут обязаны уведомлять Роскомнадзор об инцидентах с утечками информации пользователей. Обработка персональных данных станет возможна только для исполнения договора, в котором нет условий, ограничивающих человека в его праве контролировать свои персональные данные – получать информацию об обработке, требовать удаления или уничтожения данных, не соглашаться с передачей данных третьим лицам.

Планируется ужесточить ответственность за незаконную обработку персональных данных. Необходимо повышать информационную грамотность граждан, а также формировать ответственное отношение к персональным данным как у операторов, так и у субъектов персональных данных.

Письмо Минфина России от 10 августа 2022 г. №03-03-05/77899

Минфин разъяснил, доходы от каких услуг ИТ-организация вправе включить в расчет 70-процентной доли, необходимой для применения пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 8 августа 2022 г. «Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа»

В Московской области заработала первая региональная услуга с применением мобильной подписи Госключа. Услуга предоставляется в «цифре» с 2019 г., но теперь при онлайн-оформлении земли в аренду или собственность без торгов на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в приложении «Госключ».

Минцифры пояснило, как получить услугу с Госключом и что потребуется для получения сертификата УКЭП в Госключе.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 3 августа 2022 г. «На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва»

Со 2 августа ИТ-компании могут воспользоваться на «Госуслугах» специальным сервисом и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы принимаются до 11 августа. Минцифры разъяснило, каким критериям должны отвечать специалисты, как заполнить заявку, какие документы потребуются.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 3 августа 2022 г. «Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах»

Заявление о сохранении доходов в размере прожиточного минимума при взыскании денег по долгам теперь можно подать через «Госуслуги». Минцифры разъяснило, как подать заявление.

Сумма в размере прожиточного минимума списанию не подлежит. Если есть иждивенцы, должнику необходимо обратиться в суд для увеличения размера защищенной суммы. Решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы прилагается к заявлению.

В ряде случаев доходы в размере прожиточного минимума не сохраняются, например, при взыскании долгов по алиментам.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 2 августа 2022 г. «Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний»

Минцифры предлагает аккредитовывать компании, у которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%. Также им нужно будет раздельно учитывать доходы, иметь профильный ОКВЭД в качестве основного. Не менее 80% сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 2 августа 2022 г. «Итоги онлайн-встречи с отраслью по закону о поправках в Налоговый кодекс»

Минцифры ответило на вопросы о поправках к НК, расширяющих льготы для ИТ-компаний: имеет ли ИТ-компания право на пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2022 г., если по итогам 9 месяцев процент ИТ-выручки был ниже 70%, а численность менее 7 человек; где найти всю необходимую информацию в рамках льгот и мер поддержки; как быть, если приходят проверки от ФНС; доход от поддержки какого ПО можно учесть в доли дохода от ИТ-деятельности, и можно ли учесть доход от поддержки ПО, разработанного другой компанией; с какого числа начинают действовать изменения в НК; что учитывать при реорганизации компании; подпадают ли интеграторы в сфере ИБ под нормы действующего законодательства; будут ли распространяться льготы по НДС на Ad-tech услуги.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2022 г. «Актуализирован реестр аккредитованных ИТ-компаний»

Из реестра аккредитованных ИТ-компаний исключены те, для которых ИТ-деятельность не является основной. Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям.

Отмечено, что с 1 августа 2022 г. приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации.