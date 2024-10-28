ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы

Компания «Россети» завершила интеграцию с АИС «Налог-3» В рамках пилотного проекта ФНС России компания «Россети» выполнила многоэтапную интеграцию корпоративной платформы с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3», которая обеспечивает централизованный и защищенный обмен данными предприятий и регулятора. Ее внедрение позволит повысить эффективность и прозрачность процесса налогового мониторинга

Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению к, последние изменения требований коснулись автоматизации обмена информацией и документами между налогоплательщиком и инспектором через интеграцию с автоматизированной системой налогового органа АИС «Налог-3». Новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 г. Для информационного взаимодействия с ФНС России участникам налогового мониторинга следует: предоставить доступ инспектору в свою учетну

Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда Мегаконтракт для «Рубитеха» Как выяснил CNews, обслуживанием «железа» и ПО автоматизированной информсистемы Федеральной налоговой службы (АИС ФНС) в 2021 г., по всей видимости, займется компания «Рубитех», организованная в июне 2020 г. сооснователем известного ИТ-интегратора IBS Сергеем Мацоцким после того как он покинул свое дет

Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей чимые проекты? Олег Богатырев: Самый масштабный проект — это создание централизованной системы АИС «Налог-3». Он стартовал в 2010 году, и к тому моменту архитектура основного ПК ФНС России — СЭ

ФНС выбрала ИТ-подрядчика для модернизации машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» Федеральная налоговая служба определила победителя открытого электронного аукциона на выполнение работ по модернизации машины баз данных (МБД ) аналитического сегмента АИС «Налог-3». Им стала компания «Лидмар», предложившая за выполнение госконтракта наименьшую цену — 202,3 млн руб. Все три организации, изъявившие желание поучаствовать в торгах, получили допуск к

