ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы

28.10.2024 Компания «Россети» завершила интеграцию с АИС «Налог-3»

В рамках пилотного проекта ФНС России компания «Россети» выполнила многоэтапную интеграцию корпоративной платформы с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3», которая обеспечивает централизованный и защищенный обмен данными предприятий и регулятора. Ее внедрение позволит повысить эффективность и прозрачность процесса налогового мониторинга

24.10.2024 ФНС отдаст 3,5 миллиарда за наполнение трех своих ЦОДов росийским «железом»

жба России отдает 3,5 млрд руб. на закупку оборудования и развитие импортозамещенной платформы АИС «Налог-3» в филиале ФКУ «Налог-Сервис». Работы пройдут в нескольких ЦОДах, которые обслуживают
09.09.2024 Российская налоговая заплатит три миллиарда специалистам по Java и PostgreSQL за устранение багов

деральная налоговая служба России выделила 3,19 млрд руб. на работы по доработке своей главной АИС «Налог-3». Для поиска подходящего исполнителя 28 августа 2024 г. ФНС опубликовала соответствую
29.06.2023 Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

ьная налоговая служба (ФНС) собирается провести импортозамещение ПО в своей ключевой информсистеме «Налог-3». В первую очередь речь идет об отказе от СУБД Oracle и Microsoft, а также ОС Microso
31.03.2023 Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению

к, последние изменения требований коснулись автоматизации обмена информацией и документами между налогоплательщиком и инспектором через интеграцию с автоматизированной системой налогового органа АИС «Налог-3». Новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 г. Для информационного взаимодействия с ФНС России участникам налогового мониторинга следует: предоставить доступ инспектору в свою учетну
02.09.2022 Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3»

ма VK Tax Compliance совместно с компанией из нефтегазовой отрасли протестировали интеграцию с АИС «Налог-3». Решение соответствует требованиям ФНС России. Тестирование проводилось совместно с

04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг

Tax Compliance, которая в свою очередь интегрирована с государственной информационной системой АИС «Налог-3». Об этом CNews сообщили представители Directum. Решение сохраняет конфиденциальность
27.06.2022 Налогоплательщики протестировали модуль интеграции «1С» с АИС «Налог-3»

Участники рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3» совместно с решениями АО «ГНИВЦ» успешно завершили тестирование методов интеграции с
27.06.2022 Решения налогового мониторинга ГНИВЦ протестированы с АИС «Налог-3»

Участники рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3» успешно протестировали сценарии интеграции с использованием решений налогового монит
10.02.2022 «Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»

охождении пилотного этапа интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС России «Налог-3». Проект реализуется на базе информационно-аналитической системы налогового мониторин
19.01.2022 Автоматизация налоговой службы обойдется государству в 30 миллиардов

Во сколько обойдется развитие АИС «Налог-3» Обеспечение развития и функционирования Автоматизированной информационной системы (А
09.12.2021 VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3»

е 2021 г. завершился первый этап пилотного проекта по интеграции платформы VK Tax Monitoring с АИС «Налог-3». Тестирование проходило на базе витрины налоговой отчетности минерально-химической к
23.11.2021 «Славнефть» успешно протестировала электронное взаимодействие системы «Парус» с АИС «Налог-3»

стемы налогоплательщика, а также информирования системы налогоплательщика о размещении файла в АИС «Налог-3». Обмен данными осуществлялся по защищенному каналу связи с применением аппаратных се
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда

Мегаконтракт для «Рубитеха» Как выяснил CNews, обслуживанием «железа» и ПО автоматизированной информсистемы Федеральной налоговой службы (АИС ФНС) в 2021 г., по всей видимости, займется компания «Рубитех», организованная в июне 2020 г. сооснователем известного ИТ-интегратора IBS Сергеем Мацоцким после того как он покинул свое дет
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей

чимые проекты? Олег Богатырев: Самый масштабный проект — это создание централизованной системы АИС «Налог-3». Он стартовал в 2010 году, и к тому моменту архитектура основного ПК ФНС России — СЭ
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

на год и касается распределенного транзакционного сегмента ключевой информсистемы ведомства — АИС «Налог-3». Указанная сумма выставлена ФНС в качестве начальной максимальной цены контракта в с
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда

Миллиардное вливание в АИС ФНС Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит развивать свою автоматизированную информ
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера

Очередной этап развития «Налог-3» — за 834,5 млн Федеральная налоговая служба (ФНС) готова в ближайшие полтора года по
04.02.2014 ПК Avanpost 3.0 стал одним из ключевых элементов комплексной системы ИБ АИС «Налог-3»

ационной информацией и электронными ключами на базе программного комплекса (ПК) Avanpost 3.0 в АИС «Налог-3». Указанная подсистема является одним из ключевых элементов системы обеспечения инфор
20.09.2013 ФНС выбрала ИТ-подрядчика для модернизации машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3»

Федеральная налоговая служба определила победителя открытого электронного аукциона на выполнение работ по модернизации машины баз данных (МБД ) аналитического сегмента АИС «Налог-3». Им стала компания «Лидмар», предложившая за выполнение госконтракта наименьшую цену — 202,3 млн руб. Все три организации, изъявившие желание поучаствовать в торгах, получили допуск к

14.08.2013 ФНС потратит свыше 204 млн руб. на модернизацию машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3»

Федеральная налоговая служба объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по модернизации машины баз данных (МБД ) аналитического сегмента АИС «Налог-3». В соответствии с документацией, целью модернизации является увеличение мощности использующейся в Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных МБД (произво
12.07.2013 ФНС России ищет подрядчика для создания системы безопасности АИС «Налог-3» за 200 млн руб.

овой очереди системы обеспечения безопасности информации автоматизированной информационной системы «Налог-3» с поставкой оборудования, передачей неисключительных (пользовательских) прав на прог
14.06.2013 ФНС России выделит 200 млн руб. на создание системы обеспечения безопасности информации АИС «Налог-3»

овой очереди системы обеспечения безопасности информации автоматизированной информационной системы «Налог-3» с поставкой оборудования, передачей неисключительных (пользовательских) прав на прог
16.07.2010 ФНС потратит около 498 млн руб. на внедрение и сопровождение подсистем АИС «Налог-3»

т и оказание услуг по разработке проектных решений, вводу в действие и сопровождению подсистем АИС «Налог-3» на объектах территориальных органов ФНС России для совершенствования налогового адми

Публикаций - 92, упоминаний - 170

