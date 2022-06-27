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Налогоплательщики протестировали модуль интеграции «1С» с АИС «Налог-3»

Участники рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3» совместно с решениями АО «ГНИВЦ» успешно завершили тестирование методов интеграции с автоматизированной информационной системой в рамках Приказа ФНС России от 23.12.2021 г. № ЕД-7-23/1142 «Об утверждении порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации».

Тестирование методов сопровождалось установкой средств криптографической защиты информации и настройки необходимых конфигураций.

Сегодня модуль интеграции «1С» становится полноценным решением интеграции с АИС «Налог-3» в рамках налогового мониторинга и гарантирует удовлетворение требований налогового регулятора.

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С 2022 г. портфель решений АО «ГНИВЦ» в области налогового мониторинга включает сервис заполнения форм для вступления в налоговый мониторинг; сервис управления рисками и системой внутреннего контроля; информационно-аналитическую систему налогового мониторинга с раскрытием данных в формате drill-down, а также модульное решение по интеграции с АИС «Налог-3» для учетных систем «».

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