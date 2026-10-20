В России создадут единую базу данных о наличии топлива на АЗС

Владельцев АЗС в России обяжут передавать оцифрованные данные о продажах топлива в единую базу. Сейчас такая информация собирается вручную. Властям она нужна для оперативного принятия решений по регулированию рынка и для контроля за уплатой налогов. Информировать водителей при возникновении трудностей с заправкой не планируется.



Оперативные решения без оперативных данных

В России планируется законодательно обязать АЗС и других участников отрасли предоставлять данные о наличии и продаже топлива для создания единой базы данных, пишут «Известия» со слов директора департамента нефтегазового комплекса министерства Антона Рубцова.

Минэнерго прорабатывает вопрос создания системы оцифровки такой информации. Сейчас ведомство получает сведения об отгрузках и продажах на АЗС и нефтебазах вручную, сказал Рубцов. Их используют для принятия оперативных решений по ситуации на топливном рынке на совещаниях под руководством вице-премьера Александра Новака.

Базой для автоматизированного сбора информации может стать подведомственное Минэнерго Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК.

Цифровая система контроля АЗС

Сейчас информация может поступать с задержкой, из-за чего регуляторы и Правительство рискуют принимать решения на основе неполных или устаревших сведений. Кроме того, новая система позволит усилить контроль за деятельностью бизнеса и уплатой налогов, считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

magnific Власти создадут цифровую базу данных о бензине для регулирования отрасли и контроля налогов

Похожая система контроля используется, например, в Казахстане, а также в европейских странах, где датчики контролируют объемы топлива при его перекачке на заправках, нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, по словам Гусева.

На данный момент уже все члены Российского топливного союза (РТС) передают информацию о наличии топлива в добровольном порядке по специальным соглашениям с региональными властями. Эти договоренности предусматривают приоритетное обеспечение топливом АЗС, которые предоставляют данные. Однако из-за дефицита бензина это условие не выполняется, рассказал президент РТС Евгений Аркуша.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что создание в России автоматизированной системы не займет много времени. Вертикально интегрированные нефтяные компании уже отслеживают такие данные для внутреннего анализа.

Информирование водителей не предусмотрено

Речь идет о создание внутренней государственной системы, не предназначенной для широкого доступа.

В августе 2026 г., во время ухудшения ситуации с наличием бензина на заправках, отраслевые эксперты выступали с идеей создания официального открытого ресурса с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС, как писало издание.

Идея возникла в связи с регулярно возникающими проблемами из-за неактуальной или недостоверной информации, отображаемой различными онлайн-сервисами в условиях дефицита.

«Яндекс» в августе 2026 г. отметил повторный всплеск популярности запросов о бензине в «Поиске», например, «заправки в арзамасе где есть бензин», «бензин в ростове на дону сегодня», «что решается с бензином на сегодняшний день в москве», «где бензин».

Первый всплеск случился в мае-июне. В первые десять дней июня показатель количества таких запросов примерно в 2,5 раза превышал уровень первых трех недель мая. С 21 июня по 13 июля он был почти в 12 раз выше, чем в первые три недели мая. Всю вторую половину июля количество запросов о бензине снижалось, но в начале августа начало снова расти.