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Компания «Россети» завершила интеграцию с АИС «Налог-3»

В рамках пилотного проекта ФНС России компания «Россети» выполнила многоэтапную интеграцию корпоративной платформы с автоматизированной информационной системой (АИС) «Налог-3», которая обеспечивает централизованный и защищенный обмен данными предприятий и регулятора. Ее внедрение позволит повысить эффективность и прозрачность процесса налогового мониторинга в компании, минимизировать финансовые риски.

АИС позволяет в автоматическом режиме получать доступ к реестру документов налогоплательщиков, запрашивать доразмещение информации, формировать сводные протоколы.

«Наше участие в процессе позволяет не только содействовать эффективной реализации государственной налоговой политики, но и совершенствовать собственные информационные системы. Теперь мы планируем присоединиться к рабочей группе ФНС России по применению искусственного интеллекта в мониторинге, который позволит регулятору составлять экономические модели, а компании – сократить сроки и повысить качество подготовки отчетности», – сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Россети» Артем Алешин.

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Функционал для интеграции с АИС «Налог-3» был создан в компании «Россети» в 2020 г. на базе отечественной платформы для налогового мониторинга VK Tax Compliance от VK Tech.

Группа «Россети» – один из крупнейших налогоплательщиков страны. В 2023 г. группа компаний перечислила в бюджеты всех уровней около 225 млрд руб. налогов. Полнота и своевременность уплаты налогов и сборов, подготовка в срок отчетности, выявление и анализ рисков, стандартизация контрольных процедур – основные задачи налогового контроля группы «Россети».

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