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VK Tax Compliance


VK Tax Compliance — платформа цифрового взаимодействия бизнеса и государства, которая позволяет участникам режима налогового мониторинга выполнять требования налогового законодательства и повышать эффективность управления налоговой функцией. Она является частью глобального решения VK Compliance, которое помогает компаниям соответствовать нормам различных государственных служб. VK Tax Compliance обеспечивает взаимодействие с любыми учетными системам налогоплательщика, подстраивается под задачи пользователя путем настраиваемой и адаптируемой функциональности. Платформа позволяет стандартизировать учетные процессы и процессы системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками в соответствии с требованиями ФНС России

 


24.12.2024 ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech 1
17.12.2024 VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез» 1
28.10.2024 Компания «Россети» завершила интеграцию с АИС «Налог-3» 1
09.10.2024 Как перейти на налоговый мониторинг и одновременно сменить учетную систему 1
16.09.2024 Компания LAB Industries перешла на систему для организации налогового мониторинга от VK 1
30.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024 1
06.06.2024 «Почта России» внедряет технологии VK для корпоративного управления 1
23.10.2023 «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве 1
28.09.2023 VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса 1
19.05.2023 VK запустила решение для работы с данными из разных источников 1
25.04.2023 QazCloud и VK Cloud запускают локализованную облачную платформу в Казахстане 1
11.04.2023 Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга 1
27.01.2023 VK создала инструмент для интеграции платформы VK Tax Сompliance c «1С» 2
17.01.2023 VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга 2
10.11.2022 Финансовые результаты VK за III квартал 2022 года 1
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 1
02.09.2022 Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3» 1
04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг 1
20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга 1
03.06.2022 «Синимекс» стала партнером VK по налоговому мониторингу 1
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов 2
26.05.2022 VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу 1
21.03.2022 VK представила банкам возможности платформы VK Tax Compliance 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

VK Tax Compliance и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 21
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 19
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 5
8213 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
SAP SE 5277 2
Ramax - Рамакс 115 2
Ростелеком 9701 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Directum - Директум 1090 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
QazCloud - Казклауд 5 1
Код Безопасности 616 1
Фактор-ТС 21 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 3
Газпром ПАО 1342 3
Транснефть 299 3
Аммоний АО 17 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Транснефть Балтика 3 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Почта России ПАО 2112 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 14
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 13
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
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Оцифровка - Digitization 4540 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 10 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
VK GRC - решение для стратегического управления бизнесом и рисками 3 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 1
VK RuStore - Рустор 328 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
VK Клипы 50 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
VK Teams 66 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
My.Games 69 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
VK Data Symphony 1 1
VK Assistant 6 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 16 1
Microsoft Office 3734 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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