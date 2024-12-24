VK Tax Compliance
VK Tax Compliance — платформа цифрового взаимодействия бизнеса и государства, которая позволяет участникам режима налогового мониторинга выполнять требования налогового законодательства и повышать эффективность управления налоговой функцией. Она является частью глобального решения VK Compliance, которое помогает компаниям соответствовать нормам различных государственных служб. VK Tax Compliance обеспечивает взаимодействие с любыми учетными системам налогоплательщика, подстраивается под задачи пользователя путем настраиваемой и адаптируемой функциональности. Платформа позволяет стандартизировать учетные процессы и процессы системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками в соответствии с требованиями ФНС России.
VK Tax Compliance и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 14
|Черненко Андрей 69 14
|Гонтарев Павел 94 2
|Белянина Мария 1 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Матреничев Максим 9 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Есергепов Касым 2 1
|Широков Сергей 18 1
|Новиков Константин 21 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Волков Михаил 61 1
|Муратова Алиса 4 1
|Алешин Артем 1 1
|Щукина Ирина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
|Казахстан - Республика 5526 1
|Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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