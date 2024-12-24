VK Tax Compliance — платформа цифрового взаимодействия бизнеса и государства, которая позволяет участникам режима налогового мониторинга выполнять требования налогового законодательства и повышать эффективность управления налоговой функцией. Она является частью глобального решения VK Compliance, которое помогает компаниям соответствовать нормам различных государственных служб. VK Tax Compliance обеспечивает взаимодействие с любыми учетными системам налогоплательщика, подстраивается под задачи пользователя путем настраиваемой и адаптируемой функциональности. Платформа позволяет стандартизировать учетные процессы и процессы системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками в соответствии с требованиями ФНС России.