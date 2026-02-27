Получите все материалы CNews по ключевому слову
QazCloud Казклауд
Инфраструктурный провайдер QazCloud предоставляет услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, по аренде и размещению виртуальных ресурсов, IT-аутсорсингу, информационной безопасности и техническому сопровождению систем.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
QazCloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 1
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 213 1
|VK Tax Compliance 27 1
|VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
|Есергепов Касым 2 2
|Гонтарев Павел 113 1
|Лазаренко Дмитрий 88 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Исаев Дмитрий 54 1
|Ведомости 1312 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.