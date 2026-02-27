Разделы

QazCloud Казклауд

QazCloud - Казклауд

Инфраструктурный провайдер QazCloud предоставляет услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, по аренде и размещению виртуальных ресурсов, IT-аутсорсингу, информационной безопасности и техническому сопровождению систем.

 

27.02.2026 VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан 1
18.03.2024 VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако 1
21.11.2023 VK Cloud в Казахстане начала принимать оплату картами из стран СНГ 1
25.04.2023 QazCloud и VK Cloud запускают локализованную облачную платформу в Казахстане 2
20.01.2023 Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 2

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 434 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 422 3
VK - Mail.ru Group 3539 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 2
Казахтелеком 339 2
RuVDS - МТ Финанс 81 1
Halyk Bank - Kazteleport - Казтелепорт 7 1
Ростелеком 10453 1
Broadcom - VMware 2514 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Huawei 4305 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Softline - Софтлайн 3355 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3088 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1189 3
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 189 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8243 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1077 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1199 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6301 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 947 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6735 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5883 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 190 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1712 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 244 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2081 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3784 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1265 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 213 1
VK Tax Compliance 27 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
Есергепов Касым 2 2
Гонтарев Павел 113 1
Лазаренко Дмитрий 88 1
Габриелян Владимир 28 1
Исаев Дмитрий 54 1
Казахстан - Республика 5857 6
Россия - РФ - Российская федерация 158984 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 407 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Узбекистан - Республика 1901 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Таджикистан - Республика 921 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2577 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 672 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Аренда 2585 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 142 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3279 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Ведомости 1312 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
