DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems

Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024 Провайдеры DBaaS 2024 DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как ус

Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS Что такое DBaaS DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как облачной услуг

Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024 имания со стороны бизнеса и государственных структур. Одним из ключевых факторов роста популярности DBaaS является переход компаний к цифровой трансформации. В условиях постоянно растущих объем

Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке Провайдер Linx Cloud разместил в облаке объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Об этом CNews сообщили представители Linx. Новый сервис позволяет клиентам Linx создавать масштабируемые хранилища данных без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Также с его помощью

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS лять гибридной инфраструктурой Почему растет стоимость облачных услуг Какие сервисы можно получить из облака Облачные технологии IaaS или собственная инфраструктура Управление базами данных в облаке (DBaaS) Облака и мультиоблака Какие приложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервн

SpaceWeb вводит DBaaS в коммерческую эксплуатацию Хостинг-провайдер SpaceWeb объявляет о запуске облачных баз данных. Новое облачное решение DBaaS предназначено разработчикам и веб-мастерам для управления и работы с СУБД MySQL и PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. В облачной платформе SpaceWeb доступен сервис

Selectel предлагает скидку до 25% на облачные базы данных и управляемые кластеры Kubernetes Как участвовать в акции 1. Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.ru. Пополните баланс и подключите Managed Kubernetes или облачные базы данных. 2. Создайте тикет с заявкой на участие. В нем укажите сервис, срок резерва (6 или 12 месяцев) и сумму планируемого потребления в месяц. 3. Пользуйтесь сервисом в течение м

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта ры. Давайте разбираться. Содержание География провайдера Зоны ответственности провайдера: от ЦОД до DBaaS Возможность создания high-availability кластера Оптимизация серверов под СУБД Функциона

Провайдеры DBaaS 2023 Провайдеры DBaaS 2023 Хранение информации осуществляется в базах данных. БД позволяют делать это структурированно, удобно для поиска, добавления и обновления записей и понятно как для людей, так и вычисли

«Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке «Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоустойчивую инфраструктуру и гибко управлять нагрузкой при работе с данными, оптимизируя вычислительные мощности компании. Об этом CNews соо

Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития Тренд на развитие платформенных сервисов с высоким уровнем абстракции Речь про такие сервисы, как S3, Kubernetes, DBaaS, BaaS и др. Мир находится в активной фазе перехода к шестому технологическому укладу, это определяет развитие облачных сервисов и переход от базовой услуги аренды места в ЦОД к аренде гот

Провайдеров IaaS — более 60, а провайдеров DBaaS — около 10. Почему так мало? Почему провайдеров DBaaS так мало Причины относительно малого количества провайдеров DBaaS кроются как в

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 2023 Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу провайдеров DBaaS 2023 В данном рейтинге учтено около 20 критериев, наиболее точно отвечающих потребностя

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Облачные базы данных относятся к платформенным сервисам PaaS (Platform-as-a-Servic

#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka Облачный провайдер #CloudMTS вышел на рынок DBaaS (Database-as-a-service) с портфелем OpenSource-сервисов. Провайдер представил сразу три

Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако жения поставленных компанией целей. Альберт Хачатрян, генеральный директор компании QVEDO До переориентации на российский рынок мы активно пользовались услугами Amazon AWS, включая такие сервисы, как DBaaS RDS, Aurora, API Gateway, Elastic Beanstalk, Cognito. В определенный момент задумались о Kubernetes и его аналогах, они тоже были в облаке Amazon. Market.CNews: Как потом выбирали провайд

DBaaS: что такое облачные базы данных, их преимущества и недостатки Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Что такое база данных Базы данных — это данные, собранные и упорядоченные в соотве

5 основных ситуаций в бизнесе, когда DBaaS просто необходимы оторые могут быть более весомыми или незначительными, в зависимости от проекта. Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Преимущество DBaaS — услуги аренды облачной базы данных — заключается в ско

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DBaaS 2022 ваться за эти решения приходится самыми высокими ценами среди конкурентов. На втором месте — сервис Managed Databases от компании Selectel. Среди преимуществ — высокий SLA (99,99% при чтении да

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS м, как облачные базы данных интегрируются в архитектуру современных сервисов и почему использование DBaaS экономически более привлекательно, чем традиционные on-premise решения, рассказал Андре

Market.CNews готовит обновление рейтинга провайдеров DBaaS. Идет сбор данных Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Что такое DBaaS и как работает эта услуга?Выгодно ли брать базы данных в аренду и зачем это делать?Какие виды баз данных доступны в аренду и в чем их преимущества? Как принять участие, сроки Опросный лис

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные В сервисе DBaaS компании DataLine теперь можно размещать персональные данные. В рамках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит к

DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной и

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? обеспечение как сервис», где в качестве ПО используется СУБД, поэтому ему дано собственное название DBaaS (Database as a Service). Предоставляя сервисы DBaaS, провайдеры избавляют клиент

Техносерв Cloud представил комплексную услугу «Облачная база данных» «Техносерв» объявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Облачная база данных». «Отличительная особенность нашего сервиса - его комплексность. Технологически услуга может работать с четырьмя основными базами данных, - сказал Никита Дергилёв, директор

IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems IBM представила новые средства разработки баз данных как сервиса (DBaaS) для платформы Power Systems. Решение оптимизировано для баз данных с открытым исходным

IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose США), поставляющей MongoDB, Redis, Elasticsearch, PostgreSQL и другие открытые базы данных по схеме DBaaS (Database as a Service — «база данных как услуга»), которые ориентированы на разработчи

Гибридные решения определяют рост в ЕМЕА, частные «облака» — приоритет в России ультатам нового исследования Oracle, в 2017 г. на рынке облачных решений будут доминировать PaaS- и DBaaS-сервисы (платформа и база данных как услуга), поддерживающие гибридные инфраструктуры.

Oracle представила новый облачный сервис Data as a Service for Sales Корпорация Oracle представила сервис Oracle Data as a Service (DaaS) for Sales — новый компонент Oracle Data Cloud для поддержки продаж, маркетинга и бизнес-анализа. Благодаря недавно анонсированному партнерству с Dun & Bradstreet, поста

«Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle , выбрала технологии Oracle Database для построения своего облачного решения Database as a Service (DBaaS). Частное «облако» позволило создать архитектуру автоматического развертывания, что рез

Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory специально оптимизирован для рабочих нагрузок нового поколения — баз данных, поставляемых по модели DBaaS (“база данных как сервис”), и баз данных, размещаемых в оперативной памяти (in-memory d