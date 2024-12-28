Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

DBaaS Database as a Service Облачные базы данных как сервис Облачное хранение и управление структурированными данными dbPaaS платформа частных облачных баз данных как сервис  Managed Databases CDBMS Cloud Database Management Systems

DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems

DBaaS – это готовые и настроенные базы данных, за управление и администрирование которых отвечает облачный провайдер. Такие сервисы востребованы в компаниях, которые хотят упростить свою работу с СУБД и не тратить время на непрофильные задачи: покупку и обслуживание соответствующего оборудования, его настройку и обновление, обеспечение доступности кластера в режиме 24 на 7 и работу средств информационной безопасности. Например, это программисты, которым нужна среда для разработки программ и приложений, или поддержки работы интернет-магазинов с их пиковыми нагрузками во время сезонных или тематических акций. Пользователями решений могут быть предприятия с большим количеством офисов в разных регионах и другие компании, которым необходимо обрабатывать транзакции в режиме реального времени.  DBaaS также пригодится командам, у которых мало опыта в администрировании СУБД.


Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024

Провайдеры DBaaS 2024 DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как ус
28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS

Что такое DBaaS DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как облачной услуг
28.12.2024 Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024

имания со стороны бизнеса и государственных структур. Одним из ключевых факторов роста популярности DBaaS является переход компаний к цифровой трансформации. В условиях постоянно растущих объем
01.11.2024 Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке

Провайдер Linx Cloud разместил в облаке объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Об этом CNews сообщили представители Linx. Новый сервис позволяет клиентам Linx создавать масштабируемые хранилища данных без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Также с его помощью
10.10.2024 Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

лять гибридной инфраструктурой Почему растет стоимость облачных услуг Какие сервисы можно получить из облака Облачные технологии IaaS или собственная инфраструктура Управление базами данных в облаке (DBaaS) Облака и мультиоблака Какие приложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервн
16.07.2024 SpaceWeb вводит DBaaS в коммерческую эксплуатацию

Хостинг-провайдер SpaceWeb объявляет о запуске облачных баз данных. Новое облачное решение DBaaS предназначено разработчикам и веб-мастерам для управления и работы с СУБД MySQL и PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. В облачной платформе SpaceWeb доступен сервис

09.02.2024 Selectel предлагает скидку до 25% на облачные базы данных и управляемые кластеры Kubernetes

Как участвовать в акции 1. Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.ru. Пополните баланс и подключите Managed Kubernetes или облачные базы данных. 2. Создайте тикет с заявкой на участие. В нем укажите сервис, срок резерва (6 или 12 месяцев) и сумму планируемого потребления в месяц. 3. Пользуйтесь сервисом в течение м
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

ры. Давайте разбираться. Содержание География провайдера Зоны ответственности провайдера: от ЦОД до DBaaS Возможность создания high-availability кластера Оптимизация серверов под СУБД Функциона
Провайдеры DBaaS 2023

Провайдеры DBaaS 2023 Хранение информации осуществляется в базах данных. БД позволяют делать это структурированно, удобно для поиска, добавления и обновления записей и понятно как для людей, так и вычисли
21.12.2023 «Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке

«Рег.ру» расширил набор облачных сервисов. На платформе Рег.облако теперь доступна система управления базами данных PostgreSQL в формате DBaaS. Облачная СУБД позволит бизнесу выстроить отказоустойчивую инфраструктуру и гибко управлять нагрузкой при работе с данными, оптимизируя вычислительные мощности компании. Об этом CNews соо
06.12.2023 Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития

Тренд на развитие платформенных сервисов с высоким уровнем абстракции Речь про такие сервисы, как S3, Kubernetes, DBaaS, BaaS и др. Мир находится в активной фазе перехода к шестому технологическому укладу, это определяет развитие облачных сервисов и переход от базовой услуги аренды места в ЦОД к аренде гот
06.12.2023 Провайдеров IaaS — более 60, а провайдеров DBaaS — около 10. Почему так мало?

Почему провайдеров DBaaS так мало Причины относительно малого количества провайдеров DBaaS кроются как в

06.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 2023

Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу провайдеров DBaaS 2023 В данном рейтинге учтено около 20 критериев, наиболее точно отвечающих потребностя
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Облачные базы данных относятся к платформенным сервисам PaaS (Platform-as-a-Servic
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka

Облачный провайдер #CloudMTS вышел на рынок DBaaS (Database-as-a-service) с портфелем OpenSource-сервисов. Провайдер представил сразу три
13.12.2022 Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако

жения поставленных компанией целей. Альберт Хачатрян, генеральный директор компании QVEDO До переориентации на российский рынок мы активно пользовались услугами Amazon AWS, включая такие сервисы, как DBaaS RDS, Aurora, API Gateway, Elastic Beanstalk, Cognito. В определенный момент задумались о Kubernetes и его аналогах, они тоже были в облаке Amazon. Market.CNews: Как потом выбирали провайд
06.12.2022 DBaaS: что такое облачные базы данных, их преимущества и недостатки

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Что такое база данных Базы данных — это данные, собранные и упорядоченные в соотве
06.12.2022 5 основных ситуаций в бизнесе, когда DBaaS просто необходимы

оторые могут быть более весомыми или незначительными, в зависимости от проекта. Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Преимущество DBaaS — услуги аренды облачной базы данных — заключается в ско
06.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DBaaS 2022

ваться за эти решения приходится самыми высокими ценами среди конкурентов. На втором месте — сервис Managed Databases от компании Selectel. Среди преимуществ — высокий SLA (99,99% при чтении да
06.12.2022 Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS

м, как облачные базы данных интегрируются в архитектуру современных сервисов и почему использование DBaaS экономически более привлекательно, чем традиционные on-premise решения, рассказал Андре
14.07.2022 Market.CNews готовит обновление рейтинга провайдеров DBaaS. Идет сбор данных

Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: Что такое DBaaS и как работает эта услуга?Выгодно ли брать базы данных в аренду и зачем это делать?Какие виды баз данных доступны в аренду и в чем их преимущества? Как принять участие, сроки Опросный лис
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные

В сервисе DBaaS компании DataLine теперь можно размещать персональные данные. В рамках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит к
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS

DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной и
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

обеспечение как сервис», где в качестве ПО используется СУБД, поэтому ему дано собственное название DBaaS (Database as a Service). Предоставляя сервисы DBaaS, провайдеры избавляют клиент
15.08.2017 Техносерв Cloud представил комплексную услугу «Облачная база данных»

«Техносерв» объявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Облачная база данных». «Отличительная особенность нашего сервиса - его комплексность. Технологически услуга может работать с четырьмя основными базами данных, - сказал Никита Дергилёв, директор
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems

IBM представила новые средства разработки баз данных как сервиса (DBaaS) для платформы Power Systems. Решение оптимизировано для баз данных с открытым исходным
30.07.2015 IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose

США), поставляющей MongoDB, Redis, Elasticsearch, PostgreSQL и другие открытые базы данных по схеме DBaaS (Database as a Service — «база данных как услуга»), которые ориентированы на разработчи
21.01.2015 Гибридные решения определяют рост в ЕМЕА, частные «облака» — приоритет в России

ультатам нового исследования Oracle, в 2017 г. на рынке облачных решений будут доминировать PaaS- и DBaaS-сервисы (платформа и база данных как услуга), поддерживающие гибридные инфраструктуры.

27.10.2014 Oracle представила новый облачный сервис Data as a Service for Sales

Корпорация Oracle представила сервис Oracle Data as a Service (DaaS) for Sales — новый компонент Oracle Data Cloud для поддержки продаж, маркетинга и бизнес-анализа. Благодаря недавно анонсированному партнерству с Dun & Bradstreet, поста
28.08.2014 «Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle

, выбрала технологии Oracle Database для построения своего облачного решения Database as a Service (DBaaS). Частное «облако» позволило создать архитектуру автоматического развертывания, что рез
22.07.2014 Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory

специально оптимизирован для рабочих нагрузок нового поколения — баз данных, поставляемых по модели DBaaS (“база данных как сервис”), и баз данных, размещаемых в оперативной памяти (in-memory d
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS

ise Manager 12c, которая предоставляет готовое решение для управления всем жизненным циклом сервиса DBaaS для Oracle Multitenant, опции мультиарендности в Oracle Database 12c Enterprise Edition

Публикаций - 204, упоминаний - 271

DBaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 48
Selectel - Селектел 385 41
Broadcom - VMware 2359 25
Microsoft Corporation 24625 22
8213 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 15
IBM - International Business Machines Corp 9441 14
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 14
SAP SE 5279 13
Amazon Inc - Amazon.com 2998 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Yandex - Яндекс 7340 12
Google LLC 11775 11
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 11
Ростелеком 9701 10
Softline - Софтлайн 2811 9
VK - Mail.ru Group 3455 9
Прогноз 1650 7
Крок - Croc 1777 7
Т1 Сервионика - Servionica 258 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Intel Corporation 12197 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 5
Цифра ГК 2426 5
МегаФон 8805 4
Citrix Systems 812 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
Nvidia Corp 3487 4
Huawei 3933 4
Cloud4Y 285 4
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Visa International 1949 3
Альфа-Банк 1769 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
РесурсТранс 16 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Coca-Cola Company 254 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
Столичные аптеки 11 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ак Барс Банк 272 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Федеральное казначейство России 1772 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 4
Linux Foundation 185 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 181
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 166
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 159
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 104
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 93
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 87
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 82
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 61
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 60
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 54
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10077 43
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 38
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 35
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 33
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 32
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 31
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 30
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 30
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 29
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 27
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 27
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 26
DevOps - Development и Operations 865 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 44
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 35
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 25
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 24
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 21
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 19
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 19
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 18
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 15
Linux OS 9937 14
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 13
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 13
Apple iPhone 6 4862 13
Microsoft Azure 1408 12
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 12
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 10
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 10
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 10
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 10
Oracle Java - язык программирования 3075 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 8
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 8
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 8
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 8
Intel x86 - архитектура процессора 1856 7
Microsoft Office 365 940 7
Apache Cassandra 47 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 7
MariaDB - SkySQL 40 6
Apple iOS 7809 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Microsoft Windows 15657 5
Broadcom - VMware vSphere 554 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 5
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 5
Дергилёв Никита 44 10
Пимков Сергей 12 8
Мартынов Евгений 19 7
Зинкевич Сергей 55 6
Гришин Александр 22 6
Соловьев Михаил 30 5
Любимов Олег 45 5
Тугов Александр 14 4
Шадаев Максут 1009 4
Самойлов Юрий 74 4
Ансимов Константин 32 4
Исаев Дмитрий 42 4
Андронов Андрей 10 4
Кубарев Алексей 52 4
Воронин Павел 136 4
Летунов Илья 49 3
Галкин Николай 104 3
Чаркин Евгений 296 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
Колбин Евгений 67 3
Березин Максим 112 3
Дюгуров Данила 3 3
Чудновский Максим 4 3
Ливанов Дмитрий 52 3
Кораблев Денис 18 3
Конотопов Павел 3 3
Марченко Дмитрий 28 2
Осипов Александр 87 2
Хренков Владимир 24 2
Вайнер Всеволод 26 2
Кучугин Илья 42 2
Кушнир Леонид 19 2
Апасов Николай 4 2
Москвин Алексей 3 2
Бородин Геннадий 4 2
Николаев Вячеслав 102 2
Натрусов Артем 284 2
Федечкин Эдуард 55 2
Козлов Михаил 174 2
Лановенко Валерий 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 144223 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 12
Россия - СФО - Новосибирск 4292 11
Европа 21768 11
Беларусь - Белоруссия 5664 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 9
Казахстан - Республика 5526 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 7
Узбекистан - Республика 1726 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Нидерланды - Амстердам 607 4
Армения - Республика 2280 4
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Азия - Азиатский регион 5529 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3098 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2957 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Швеция - Королевство 3619 2
Украина 7608 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 43
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 10
Аудит - аудиторский услуги 2660 10
Аренда 2416 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 9
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 6
TAdviser - Центр выбора технологий 394 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Vc.ru - Виси.ру 36 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Information Age 2 1
За рулем 1 1
IDG - International Data Group 115 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
ZDnet 660 1
The Washington Post 333 1
Computer Weekly 375 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
GigaOM 71 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
AppleInsider 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 25
Gartner - Гартнер 3556 23
IDC - International Data Corporation 4910 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 12
Forrester Research 821 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
Mordor Intelligence 29 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 2
Медиалогия 30 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
Forrester Wave 45 1
Fortune Global 500 286 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Dimensional Research 14 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
TechTarget 13 1
Business Research Company 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
Т1 Цифровая академия 44 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
University of Guelph - Университет Гуэлфа - Гуэлфский университет 2 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 22 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 8
CNews AWARDS - награда 519 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
Selectel TechDay 6 3
CNews FORUM Кейсы 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще