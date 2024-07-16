Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

SpaceWeb вводит DBaaS в коммерческую эксплуатацию

Хостинг-провайдер SpaceWeb объявляет о запуске облачных баз данных. Новое облачное решение DBaaS предназначено разработчикам и веб-мастерам для управления и работы с СУБД MySQL и PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

В облачной платформе SpaceWeb доступен сервис управляемых баз данных DBaaS. Облачное решение позволит увеличить производительность и отказоустойчивость веб-проектов, а также снизить затраты на поддержку инфраструктуры. Перенос базы данных в облачный сервис может помочь распределить нагрузку между компонентами и нарастить общую скорость работы ИТ-проектов. Платформа базируется на кластере серверов с оркестрацией OpenStack, поверх которой развернуты контейнеры Kubernetes.

В сервисе доступны синхронные и асинхронные реплики, до трех экземпляров базы данных в кластере с выбором типа репликации, неограниченное число баз и пользователей, внешний IP-адрес и автоматическое резервирование. Бэкапы создаются автоматически каждый день и хранятся на отдельном сервере. В конфигураторе можно настроить кастомизированный тариф с необходимым числом ядер, оперативной памяти и дисковой квоты — так пользователь будет платить только за используемые ресурсы.

Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы
Цифровизация

«Сервис управляемых баз данных построен по всем канонам проектирования облачных сервисов. DBaaS не требует самостоятельного администрирования и постоянного обновления ПО. А значит, пользователю не придется тратить время и ресурсы на создание инфраструктуры и подготовку оборудования. Затраты на поддержку ИТ и веб-проектов можно будет существенно снизить», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Помимо DBaaS, в компании доступен и ряд других облачных сервисов: облачные серверы, балансировщик нагрузки, облако для хранения данных, бэкапы и другое. Облачная платформа SpaceWeb предлагает актуальное решение для построения гибких и быстро-масштабируемых веб-проектов. Бета-тестирование нескольких облачных продуктов было открыто в конце 2023 г. После проведенных испытаний хостинг-провайдер доработал функциональность и анонсировал запуск в коммерческую эксплуатацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024