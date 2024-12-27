Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг DBaaS 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, производительности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.
DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как услуги через облачные платформы. В России в 2024 г. этот сегмент рынка продолжает активно развиваться, привлекая все больше внимания со стороны бизнеса и государственных структур.
Одним из ключевых факторов роста популярности DBaaS является переход компаний к цифровой трансформации. В условиях постоянно растущих объемов данных и необходимости их быстрой обработки предприятия ищут способы оптимизации своих ИТ-инфраструктур. Использование облачных решений позволяет снизить затраты на содержание собственных серверных мощностей и повысить гибкость управления данными.
В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:
- Функциональность
- Соответствие требованиям безопасности
- Поддержка клиентов
- Количество СУБД
- Количество СОД
- SLA очки
- Количество СУБД
- Количество ЦОД
- Стоимость
- Операции Ввода-Вывода
- Скорость передачи
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.
Перейти к рейтингу «DBaaS 2024»
Лидеры рейтинга
Лидером рейтинга DBaas 2024 является компания Selectel, которая имеет максимальное количество всех функциональных параметров, а также высокие показатели в производительности и весьма неплохую рыночную стоимость.
Источник: Market.CNews. Полная версия
На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь количеством ЦОД, некоторыми параметрами производительности, однако имеет более привлекательную ценовую политику в отличии от лидера.
Третье место занимает Cloud и уступает лидерам по некоторым функциональным параметрам, однако имеет очень высокие показатели производительности.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Правила расчета
20 баллов — функциональность
20 баллов — производительность физической инфраструктуры
20 баллов — соответствие требованиям безопасности
20 баллов — поддержка клиентов
15 баллов — SLA очки за 0.001 сверх 99.95
1 балл — количество СУБД
1 балл — количество ЦОД
5 баллов аргумент регрессивной шкалы — стоимость
50 баллов аргумент прогрессивной шкалы — операции Ввода-Вывода
10 баллов аргумент прогрессивной шкалы — скорость передачи