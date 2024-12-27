Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг DBaaS 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, производительности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.

DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как услуги через облачные платформы. В России в 2024 г. этот сегмент рынка продолжает активно развиваться, привлекая все больше внимания со стороны бизнеса и государственных структур.

Одним из ключевых факторов роста популярности DBaaS является переход компаний к цифровой трансформации. В условиях постоянно растущих объемов данных и необходимости их быстрой обработки предприятия ищут способы оптимизации своих ИТ-инфраструктур. Использование облачных решений позволяет снизить затраты на содержание собственных серверных мощностей и повысить гибкость управления данными.

В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:

Функциональность Соответствие требованиям безопасности Поддержка клиентов Количество СУБД Количество СОД SLA очки Количество СУБД Количество ЦОД Стоимость Операции Ввода-Вывода Скорость передачи

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

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Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга DBaas 2024 является компания Selectel, которая имеет максимальное количество всех функциональных параметров, а также высокие показатели в производительности и весьма неплохую рыночную стоимость.

Таблица 1. Топ-5 DBaaS 2024 Место Название компании Сумма баллов 1 Selectel 2024 2 YandexCloud 1424 3 Cloud 1186 4 VK Cloud 1125 5 #CloudMTS 1077

Источник: Market.CNews. Полная версия

На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь количеством ЦОД, некоторыми параметрами производительности, однако имеет более привлекательную ценовую политику в отличии от лидера.

Третье место занимает Cloud и уступает лидерам по некоторым функциональным параметрам, однако имеет очень высокие показатели производительности.

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Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг провайдеров DBaaS 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор «Провайдеры DBaaS 2024» Функциональность Производительность Безопасность Стоимость Полноценный DBAAS 372 1482 140 30 1 329 911 140 44 1 326 682 140 38 1 328 612 140 45 1 325 605 100 47 1 268 722 20 43 1 282 682 43 1 153 576 120 36 25 662 20 50 1 282 190 28 1 44 132 120 42 162 60 63 1

Правила расчета

20 баллов — функциональность

20 баллов — производительность физической инфраструктуры

20 баллов — соответствие требованиям безопасности

20 баллов — поддержка клиентов

15 баллов — SLA очки за 0.001 сверх 99.95

1 балл — количество СУБД

1 балл — количество ЦОД

5 баллов аргумент регрессивной шкалы — стоимость

50 баллов аргумент прогрессивной шкалы — операции Ввода-Вывода

10 баллов аргумент прогрессивной шкалы — скорость передачи