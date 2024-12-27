Разделы

Маркет
|

Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг DBaaS 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, производительности, уровня цен и других параметров решений, представленных на российском рынке.

DBaaS (Database as a Service) — это модель предоставления баз данных как услуги через облачные платформы. В России в 2024 г. этот сегмент рынка продолжает активно развиваться, привлекая все больше внимания со стороны бизнеса и государственных структур.

Одним из ключевых факторов роста популярности DBaaS является переход компаний к цифровой трансформации. В условиях постоянно растущих объемов данных и необходимости их быстрой обработки предприятия ищут способы оптимизации своих ИТ-инфраструктур. Использование облачных решений позволяет снизить затраты на содержание собственных серверных мощностей и повысить гибкость управления данными.

В рейтинге учтено более 50 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Для удобства они были разделены на 8 функциональных блоков. Среди них:

  1. Функциональность
  2. Соответствие требованиям безопасности
  3. Поддержка клиентов
  4. Количество СУБД
  5. Количество СОД
  6. SLA очки
  7. Количество СУБД
  8. Количество ЦОД
  9. Стоимость
  10. Операции Ввода-Вывода
  11. Скорость передачи

© monsit / Фотобанк Фотодженика
DBaaS — это модель предоставления баз данных как услуги через облачные платформы

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место.

Перейти к рейтингу «DBaaS 2024»

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга DBaas 2024 является компания Selectel, которая имеет максимальное количество всех функциональных параметров, а также высокие показатели в производительности и весьма неплохую рыночную стоимость.

Таблица 1. Топ-5 DBaaS 2024

Место Название компании Сумма баллов
1 Selectel 2024
2 YandexCloud 1424
3 Cloud 1186
4 VK Cloud 1125
5 #CloudMTS 1077

Источник: Market.CNews. Полная версия

На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь количеством ЦОД, некоторыми параметрами производительности, однако имеет более привлекательную ценовую политику в отличии от лидера.

Третье место занимает Cloud и уступает лидерам по некоторым функциональным параметрам, однако имеет очень высокие показатели производительности.

Перейти к обзору «DBaaS 2024»

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по горизонтали отмечены решения, а по вертикали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг провайдеров DBaaS 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор «Провайдеры DBaaS 2024»

Функциональность
Производительность
Безопасность
Стоимость
Полноценный DBAAS

372
1482
140
30
1
329
911
140
44
1
326
682
140
38
1
328
612
140
45
1
325
605
100
47
1
268
722
20
43
1
282
682
43
1
153
576
120
36
25
662
20
50
1

282
190
28
1
44
132
120
42
162
60
63
1

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Правила расчета

20 баллов — функциональность

20 баллов — производительность физической инфраструктуры

20 баллов — соответствие требованиям безопасности

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку
Техника

20 баллов — поддержка клиентов

15 баллов — SLA очки за 0.001 сверх 99.95

1 балл — количество СУБД

1 балл — количество ЦОД

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями
Маркет

5 баллов аргумент регрессивной шкалы — стоимость

50 баллов аргумент прогрессивной шкалы — операции Ввода-Вывода

10 баллов аргумент прогрессивной шкалы — скорость передачи

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы на новогодних каникулах: лучшие онлайн-кинотеатры 2025

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще