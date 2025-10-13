Разделы

Business Research Company


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? 1
02.12.2024 Red Security: российский рынок защиты от ботов к 2028 году достигнет 2 млрд рублей 1
27.09.2024 M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году 1
04.12.2020 Что надо знать о резервном копировании баз данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Business Research Company и организации, системы, технологии, персоны:

АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71560 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16851 2
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2173 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4074 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16979 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 127 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17692 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11373 1
Стандартизация - Standardization 2214 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2102 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 551 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30864 1
Умные платформы 1826 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2247 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5160 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2311 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13435 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6153 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1382 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12179 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11796 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16887 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6588 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5256 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4425 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 324 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31530 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22635 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 237 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 812 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 650 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 194 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 81 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 145 1
Ливчин Савва 3 1
Лебедев Владимир 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 154391 2
Азия - Азиатский регион 5704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54285 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 1
Аренда 2554 1
Импортозамещение - параллельный импорт 558 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25563 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6851 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2614 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20008 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2965 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9461 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2694 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 653 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
Gartner - Гартнер 3593 1
