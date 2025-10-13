Получите все материалы CNews по ключевому слову
Business Research Company
УПОМИНАНИЯ
Business Research Company и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 81 1
|Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 145 1
|Ливчин Савва 3 1
|Лебедев Владимир 78 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154391 2
|Азия - Азиатский регион 5704 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392031, в очереди разбора - 733281.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.