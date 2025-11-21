Разделы

СУБД Реляционная РСУБД RDBMS Relational Database Management System


12.03.2026 СУБД: технологии, миграция и администрирование 2026 1
21.11.2025 Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025 1
Технологии СУБД 2025 1
Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
08.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Конвергентные СУБД 2025» 1
25.06.2025 «Группа Астра» и «ДатаМайнд» подтвердили полную совместимость платформы бизнес-аналитики SiglaVision с ОС Astra Linux 1
18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования 1
22.05.2025 Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные 1
28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1
27.12.2024 Эти функции BI есть не у всех: анализ возможностей систем бизнес-аналитики 1
01.11.2024 Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке 1
30.09.2024 Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL 1
09.09.2024 Пять функций, без которых low-code невозможен 1
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
10.01.2024 В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF 1
06.12.2023 Рынок DBaaS: причины роста и вектор развития 2
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
09.03.2023 Симбиоз low-code и микросервисов: вышло обновление отечественной платформы для разработки ПО 1
08.02.2023 R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS 1
18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1
30.11.2021 Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
04.12.2020 Что надо знать о резервном копировании баз данных 1
19.05.2020 Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять? 1
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
28.01.2020 NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных? 1
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft» 1
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1

Публикаций - 102, упоминаний - 104

СУБД Реляционная и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6867 34
IBM - International Business Machines Corp 9551 21
Microsoft Corporation 25237 21
SAP SE 5428 15
Google LLC 12258 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 8
Intel Corporation 12541 8
8986 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 6
HP - Hewlett-Packard 3644 6
Oracle Siebel Systems 515 5
Teradata - Терадата 219 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 5
Oracle EMEA 20 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
Softline - Софтлайн 3263 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
Meta Platforms - Facebook 4532 3
Broadcom - VMware 2492 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Citrix Systems 840 3
SAS Institute 1033 3
Yandex - Яндекс 8437 3
МегаФон 9897 3
Samsung Electronics 10625 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 3
Газинформсервис - ГИС 410 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Teradata Think Big 8 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 2
БАРС Груп 559 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 6
ГПБ - Газпромбанк 1175 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Альфа-Банк 1868 3
Лента - Сеть розничной торговли 2268 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Почта России ПАО 2246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 2
WikiMart - Викимарт 53 1
Силовые машины 142 1
Meta Group 54 1
ABN AMRO 99 1
JSE - Johannesburg Stock Exchange - Йоханнесбургская фондовая биржа Википедия 1 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Технопарк - магазин бытовой техники 5 1
МТБанк 10 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
BP - British Petroleum 182 1
Связной ГК 1384 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 2
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
DLP-Эксперт 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 18
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2413 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5915 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 14
СУБД - NoSQL - not only SQL 160 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2874 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 10
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 242 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3551 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6691 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2277 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3058 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 8
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2432 8
Oracle Java - язык программирования 3329 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 12
Linux OS 10899 12
Apache Hadoop 447 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 11
Microsoft Windows 16329 10
IBM DB2 392 9
SAP Sybase 291 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 8
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 7
Microsoft Azure 1460 7
Oracle PeopleSoft 418 7
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 6
Microsoft Office 3953 6
JavaScript - JS - язык программирования 1329 6
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1136 6
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 6
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 70 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 5
InterSystems Cache 138 4
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 4
Intel x86 - архитектура процессора 1982 4
Apache Ignite 14 4
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 4
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 4
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 3
Google Android 14682 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 3
IBM Informix СУБД 135 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
Apple iPhone 6 4862 3
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Кречетов Николай 25 2
Winkelmans Thierry - Уинкелманс Тьери 2 2
Самолётова Анна 3 2
Шадаев Максут 1147 2
Зинкевич Сергей 64 2
Галушкин Олег 182 2
Федечкин Эдуард 55 2
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Лебедев Павел 35 1
Лукин Глеб 19 1
Краснопольский Андрей 10 1
Зубов Евгений 13 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Врацкий Андрей 165 1
Новикова Наталья 5 1
Орловская Мария 13 1
Катрич Алексей 43 1
Минаев Алексей 11 1
Широких Алексей 72 1
Шойтов Александр 99 1
Шумков Александр 7 1
Гришин Александр 25 1
Аникин Александр 22 1
Калинин Андрей 33 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Самойленко Максим 67 1
Чимиричкина Мария 30 1
Огородников Василий 7 1
Филимонов Сергей 46 1
Гребнев Егор 41 1
Потапенко Андрей 27 1
Тутаев Михаил 55 1
Гурзов Константин 19 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 12
Европа 24637 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 5
Украина 7793 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
Беларусь - Белоруссия 6026 3
Казахстан - Республика 5792 3
Швеция - Королевство 3715 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Турция - Турецкая республика 2487 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Канада 4985 2
США - Массачусетс 510 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Канада - Онтарио 83 1
Украина - Одесса 196 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Канада - Оттава 65 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СЗФО - Псковская область 670 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Австрия - Вена 259 1
Америка - Американский регион 2188 1
Япония 13548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2312 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Английский язык 6876 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
ComputerWorld 144 5
Открытые системы ИД 176 4
PCweek 30 4
The Register - The Register Hardware 1696 2
Wikipedia - Википедия 585 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
cw360 84 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Forbes - Форбс 912 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Госрасходы - портал 70 1
Gartner - Гартнер 3608 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
IDC - International Data Corporation 4943 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 4
Fortune Global 500 287 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Gartner - Dataquest 353 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Business Research Company 4 1
IDC Research 12 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Forrester Wave 45 1
TechTarget 13 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Fortune Global 100 142 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Forrester Research 828 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
CNews Инновация года - награда 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
McMaster - McMaster University - Макмастерский университет - Университет Макмастера 13 1
Riga Technical University - Рижский Технический университет 3 1
ШАГ Компьютерная академия 4 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Oracle TechForum 25 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 4
Oracle OpenWorld 65 4
Microsoft Ignite 44 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 549 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
