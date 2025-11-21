Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025 1

Технологии СУБД 2025 1

ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1

Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1

Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке 1

Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL 1

В рамках замещения санкционного программного обеспечения компания Industry F разработала программный продукт SAG IF 1

Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака 1

О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1

Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз 1

Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1

Что надо знать о резервном копировании баз данных 1

Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1

Что нужно знать о развитии СУБД 1