Получите все материалы CNews по ключевому слову
СУБД Реляционная РСУБД RDBMS Relational Database Management System
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
СУБД Реляционная и организации, системы, технологии, персоны:
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
|Кречетов Николай 25 2
|Winkelmans Thierry - Уинкелманс Тьери 2 2
|Самолётова Анна 3 2
|Шадаев Максут 1147 2
|Зинкевич Сергей 64 2
|Галушкин Олег 182 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
|Лебедев Павел 35 1
|Лукин Глеб 19 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Зубов Евгений 13 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Врацкий Андрей 165 1
|Новикова Наталья 5 1
|Орловская Мария 13 1
|Катрич Алексей 43 1
|Минаев Алексей 11 1
|Широких Алексей 72 1
|Шойтов Александр 99 1
|Шумков Александр 7 1
|Гришин Александр 25 1
|Аникин Александр 22 1
|Калинин Андрей 33 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Самойленко Максим 67 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Огородников Василий 7 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Тутаев Михаил 55 1
|Гурзов Константин 19 1
|Касаев Сергей 27 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.